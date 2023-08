ESENTIAL Miercuri, 30 August 2023, 07:40

Patru zile au trecut de când toată țara a privit cu teamă spre Crevedia, comuna dâmbovițeană aflată la nici măcar o oră distanță de București. Exploziile care au avut loc acolo sâmbătă seara puteau fi evitate, spun sătenii. Sesizări s-ar fi făcut, dar niciodată scrise, ci mai degrabă verbale, iar acum autoritățile locale spun categoric „nu”, atunci când sunt întrebate dacă au primit reclamații cu privire la pericolul pe care îl reprezenta stația GPL.

Urmările exploziilor de la Crevedia Foto: Inquam Photos / George Calin

HotNews.ro a mers la Crevedia. Am vrut să aflăm, concret, dacă tragedia în urma căreia două persoane au murit și alte 56, majoritatea pompieri, au fost rănite putea fi evitată.

Primul răspuns l-am căutat chiar la primăria din Crevedia, unde l-am căutat pe primarul Florin Petre, sau măcar un responsabil cu care am fi putut sta de vorbă. Fără succes, însă.

Mai departe, am încercat să discutăm cu șeful de post al poliției din Crevedia. Ne-am lovit de o ușă închisă. La propriu. Într-o zi de marți, în jurul orei 9:40, la sediul Poliției Crevedia nu se afla nimeni.

Șapte oameni sunt cazați la căminul din sat, alți 11 la hotel

Am plecat mai departe și ne-am îndreptat către Căminul Cultural din comună, acolo unde autoritățile locale au anunțat că au pregătit tot ce e nevoie pentru oamenii care, cel puțin pentru moment, nu se pot întoarce în casele lor, în urma exploziilor.

Acolo am aflat, chiar de la consilierul primarului din Crevedia, Sandu Mihalache, că în total în Căminul Cultural stau acum șapte persoane, iar alți 11 oameni sunt cazați la un hotel din apropiere.

Unii dintre sătenii cărora Căminul Cultural le-a devenit acum casă spun că se mai simțea uneori miros de gaz în zonă. Mai mult, ar fi auzit și că unii ar fi făcut sesizări. Totuși, sunt mai degrabă resemnați și nu caută vinovații, ci își doresc să fie ajutați să își reconstruiască locuințele.

„Eu unul am simțit miros, dar m-am uitat, am zis: asta e, ca fiecare om își face treaba, ce rost are să mă duc să-l deranjez. A fost puțin și o inconștiență de-a noastră (...) Seara veneau cu cisternele, intrau în curte, veneau cu cisterna mică și se alimenta din una în alta”, ne-a spus proprietarul unei case afectate de explozii, întrebat dacă s-au făcut sesizări către autorități cu privire la stația GPL de la care a pornit incendiul.

În comună, părerile sunt împărțite. În timp ce unii oameni sunt convinși că autoritățile știau de funcționarea în mod ilegal a stației GPL, pentru că fuseseră sesizate, alții susțin că autoritățile locale nu aveau de unde să știe ce se întâmplă acolo și consideră că cei care îl critică pe actualul primar de la PSD o fac doar în scop politic.

Vezi ce spun sătenii în videoclipul de mai jos:

