Articol susținut de High-Tech Systems & Software Marți, 29 August 2023, 10:26

Smile Media

0

​La nivelul Uniunii Europene, peste 6 din 10 companii au întâmpinat dificultăți în procesul de recrutare a specialiștilor IT, arată un raport Eurostat. Pentru a contracara criza de resurse umane din industria IT, companiile recurg la soluții inedite precum: externalizarea activităților, colaborarea cu diverse instituții educaționale, dezvoltarea de programe speciale pentru îmbunătățirea retenției angajaților și chiar înființarea de academii interne de IT, unde sunt primiți inclusiv tineri fără experiență care urmează să fie specializați la locul de muncă.

Simona Pavelescu, CEO htss Foto: High-Tech Systems & Software

Potrivit datelor Eurostat, una din zece companii a încercat în 2021 să recruteze specialiști IT. Dintre acestea, 62.8% au întâmpinat dificultăți în ocuparea locurilor de muncă. Slovenia (78%), Cehia (77%) și Germania (76.6%) sunt țările membre UE în care companiile au întâmpinat cele mai mari dificultăți în angajarea de specialiști IT. La polul opus, cele mai mici dificultăți au fost întâmpinate de companiile din Spania (32.8%), Bulgaria (46%) și Polonia (46.5%).

„În România, 58.6% dintre companii au întâmpinat dificultăți în recrutarea de specialiști IT, situându-ne, astfel, ușor sub media UE. Însă, provocările sunt și aici majore. În ciuda valului de concedieri din industria IT de peste ocean, companiile din România continuă să întâmpine dificultăți în procesul de recrutare a programatorilor. Anual, aproximativ 10.000 de absolvenți de IT intră pe piața muncii, un număr important dar care, totuși, nu reușește să acopere cererea”, afirmă Simona Pavelescu, CEO htss.

De ce piața din România nu este afectată de valul de concedieri din SUA?

Giganții tech de peste ocean, printre care Oracle, Meta, Google sau Amazon au anunțat încă din primele luni ale anului disponibilizări în masă. Potrivit Simonei Pavelescu, există mai multe motive pentru care acest val de concedieri nu afectează, momentan, o piață emergentă precum România, printre acestea numărându-se costurile mai mici cu forța de muncă calificată, precum și infrastructura adecvată.

„Țara noastră continuă să fie o destinație atractivă pentru dezvoltare software și outsourcing. Costurile cu forța de muncă calificată sunt mai mici decât în economiile dezvoltate și, în același timp, România se bucură de o infrastructură IT performantă. Astfel, companiile autohtone continuă să atragă chiar și în această perioadă noi clienți și proiecte. Însă, bineînțeles că vorbim de un sistem de piețe interdependente și nu excludem ca ecouri ale valului de concedieri de peste ocean să-și facă apariția și la nivel regional. Deocamdată însă, nu este cazul ”, adaugă Simona Pavelescu.

Cum contracarează companiile de IT din România deficitul de programatori?

Într-o industrie cu o piață a muncii atât de competitivă, companiile se văd nevoite să recurgă la tactici inedite pentru a-și asigura forța de muncă necesară pentru a scala businessul. Printre măsurile practicate se numără externalizarea activităților, colaborarea cu diverse instituții educaționale, dezvoltarea de programe speciale pentru îmbunătățirea retenției angajaților și chiar înființarea de academii interne de IT.

„Companiile autohtone de dezvoltare software activează, constant, sub riscul de atingere a unui platou. De cele mai multe ori, riscul nu se datorează poziționării din piață sau a cererii pentru produsele proprii, ci numărului insuficient de specialiști IT necesari pentru scalarea business-ului. Tocmai de aceea, companiile sunt nevoite să devină din ce în ce mai inventive în eforturile lor de recrutare, formare și retenție. Este și cazul htss, fondată în 2012. La doar 2 ani de la înființare, compania a decis să-și creeze un funnel propriu de recrutare și specializare. Decizia s-a dovedit a fi una inspirată, rata de retenție a absolvenților Academiei noastre de IT fiind de 80%. Mai mult decât atât, unii dintre absolvenții Academiei ocupă astăzi poziții în top managementul companiei, deci putem confirma că programele de specializare la locul de muncă dau un randament extraordinar”, adaugă Simona Pavelescu.

De la internship în Academia de IT a htss, la poziția de Chief Technology Officer

Ediția pilot a Academiei de IT a htss a fost dezvoltată în 2014. Șase tineri au absolvit programul, trei dintre aceștia lucrând și în prezent în cadrul companiei, printre care și actualul Chief Technology Officer al htss, Dragoș Andrei Niculai.

În cadrul Academiei de IT, participanții beneficiază de cursuri și workshopuri, iar programa este una custom, fiind influențată de factori precum standardele de referință în industrie, feedback-ul mentorilor, aspirațiile individuale sau proiecțiile privind viitoarele cerințe de competențe. Odată cu finalizarea programei, absolvenții dau un test și, în funcție de rezultat, primesc o ofertă de angajare, sunt alocați în echipele potrivite, urmând să beneficieze de suport constant din partea unui tutore responsabil de implementarea procesului de învățare continuă a noilor angajați.

„Participarea la un program de formare internă oferă o oportunitate unică de a aplica cunoștințele teoretice dobândite în săli de clasă în proiecte din lumea reală. Când am aplicat la Academia de IT dezvoltată de htss eram în anul al doilea la Facultatea de Informatică. Aveam deja o oarecare experiență practică, ducând la bun sfârșit câteva proiecte de tip freelancing. Însă, ca urmare a participării în acest program, mi-am dezvoltat abilitățile tehnice în programare, am căpătat o mai bună înțelegere a practicilor din industrie și mi-am îmbunătățit tehnica de rezolvare a problemelor, abilitate esențială pentru o carieră de succes în dezvoltarea software.

Însă, participarea într-un astfel de program te ajută și să-ți creezi o rețea valoroasă de contacte. Networkingul poate duce mai apoi la oferte de muncă, referințe și înțelegerea în profunzime a diferitelor alegeri pe care le poți face pe parcursul carierei. Însă, bineînțeles că, în cel mai bun caz, după absolvirea unui astfel de program poți descoperi că rezonezi cu echipa și cultura organizațională și alegi să dai curs ofertei de angajare, dacă ea îți este înaintată. Acesta a fost și cazul meu și iată că, nouă ani mai târziu, încă fac parte din echipa htss, parcurgând toate etapele de la trainee până la Chief Technology Officer”, afirmă Dragoș Andrei Niculai.

Cum asiguri eficiența unui program intern de formare IT?

Mihai Secara, Software Architect și, totodată, coordonatorul programului htss Academy, afirmă că un program intern de formare în industria IT oferă experiențe personalizate de învățare, ceea ce duce la îmbunătățirea performanțelor și la creșterea gradului de retenție a angajaților. Totodată, acest tip de program asigură coerența standardelor de formare, oferă soluții eficiente din punct de vedere al costurilor și creează oportunități de avansare în carieră în cadrul organizației.

Însă, pentru a fi eficient, un program de formare internă în industria IT trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, mai multe condiții:

Stabilirea unor obiective clare, la intersecția dintre nevoile companiei, interesele participanților și proiecțiile privind viitoarele cerințe de competențe

Încorporarea unor elemente interactive în structura planului de învățare

Evaluarea constantă a rezultatelor și adaptarea programului în funcție de acestea

Utilizarea expertizei interne, asigurarea de resurse optime și sprijin din partea angajaților

Promovarea programului și sprijinul oferit de manageri

Asigurarea continuității programului de formare internă

Despre High-Tech Systems & Software: htss este o companie ICT specializată în furnizarea de soluții software de business. Înființată în 2012, htss și-a dezvoltat rapid portofoliul de clienți datorită preocupării pentru inovare, suport rapid și de calitate. Astăzi, portofoliul companiei numără peste 1000 de clienți din 11 țări, printre cele mai căutate soluții proprii fiind telemedica – soluție de telemedicină; omnimedica – solutie software pentru clinici si spitale; shiftin – software de planificare automată a turelor de lucru sau mindclass – platformă de e-learning.

​

Articol susținut de High-Tech Systems & Software