Sâmbătă, 26 August 2023, 21:09

HotNews.ro

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunţat că în urma exploziei de la o staţie GPL din Crevedia a fost confirmat „cel puţin un deces”. Alte 8 persoane au arsuri de diferite grade pe corp, unele dintre acestea vor fi duse la spitalele Bagdasar şi Floreasca, iar dacă este necesar, vor fi transferate în străinătate sau la alte spitale de mari arşi din ţară.

Explozia de la Cerevedia Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Există şi decese, nu pot să confirm dacă unul sau două. Există circa 8 victime care au arsuri de grade diferite, una dintre ele cu arsuri extinse, este la Spitalul de Arşi, celelalte sunt îndrumate către spitalele care au secţii de arşi, respectiv Bagdasar şi Floreasca. Am constituit un grup de urgenţă la nivelul ministerului şi celelalte spitale care au secţii de chirurgie plastică vor îngriji pacienţii, dacă numărul lor va fi mai mare (...) Un deces este confirmat, pentru a doua victimă nu am încă confirmarea. Există deci şi decese. Cel puţin asta e informaţia pe care am primit-o eu”, a declarat Alexandru Rafila, la Digi 24.

Ministrul Sănătăţii a precizat că este posibil ca o parte dintre persoanele rănite să fie transferate în străinătate.

„Examinăm şi vom lua rapid o decizie, dacă este nevoie să transferăm în străinătate unii dintre aceşti pacienţi pentru că în cazul în care la spitalele din Bucureşti este depăşită capacitatea, având în vedere că existau deja multe persoane cu arsuri internate din alte accidente şi nu cred că este timpul să pierdem un minut să nu acordăm asistenţă acestor oameni. În momentul de faţă avem două locuri la Bagdasar, un pacient va fi îngrijit iniţial în UPU. La Floreasca este o situaţie asemănătoare, suntem în legătură cu managerii de acolo. Chiar dacă nu sunt suficiente locuri în secţiile specializate, vor fi duşi în UPU pentru acordarea primului ajutor şi a primelor îngrijiri, iar dacă condiţiile de internare nu permit, adică dacă nu vor fi locuri în unităţile specializate pentru arşi ei vor fi transferaţi în cel mai scurt timp în străinătate”, a subliniat Rafila.

Alexandru Rafila a explicat şi că există şi varianta ca persoane rănite în urma exploziei să fie duse la spitale din România.

„Noi mai avem câteva spitale în ţară care pot trata marii arşi, avem şi la Timişoara, dacă e nevoie, vor fi transferaţi acolo. Suntem în legătură cu directorii de spitale şi colegii din Ministerul Sănătăţii. Am făcut o celulă de criză, m-am ocupat personal”, a mai spus Rafila.