HotNews.ro

Poliţiştii au reţinut 13 permise de conducere, dintre care patru pentru droguri, în urma unei acţiuni desfăşurate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în staţiunile Vama Veche şi Mamaia-Năvodari, a informat Poliţia Română. O acțiune similară a fost făcută peste noapte și în București, iar șase persoane au fost prinse când conduceau sub influenţa unor substanţe psihoactive

Aparat Drug Test Foto: Politia Romana

Potrivit unui comunicat al IGPR, în noaptea de vineri spre sâmbătă, Poliţia Română a desfăşurat, în judeţul Constanţa, staţiunile Vama Veche şi Mamaia-Năvodari, o acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă rutieră şi menţinerea ordinii şi liniştii publice.

„Poliţiştii au efectuat 542 de testări pentru alcool şi 155 pentru droguri. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 46 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 35.240 de lei. Au fost reţinute 13 permise de conducere, dintre care 2 pentru conducere sub influenţa alcoolului peste limita pentru infracţiune, patru pentru conducere sub influenţa drogurilor şi şase permise pentru conducere sub influenţa alcoolului sub limita pentru infracţiune, totodată, fiind retrase şi 20 de certificate de înmatriculare", se precizează în comunicat.

De asemenea, sursa citată arată că poliţiştii au constatat şapte infracţiuni, dintre care două pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, patru pentru conducerea unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive şi una pentru conducerea unui autoturism neînmatriculat pe drumurile publice.

Șase șoferi au ieșit pozitiv la testul pentru droguri în București

Şase persoane au fost prinse când conduceau sub influenţa unor substanţe psihoactive, în urma unei acţiuni în trafic desfăşurate de poliţiştii din Bucureşti. Totodată, au fost constatate 40 de sancţiuni contravenţionale în valoare de aproximativ 27.000 de lei.

Brigada Rutieră a anunţat că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, poliţişti rutieri, de ordine publică, echipaje canine şi luptători de intervenţie rapidă din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti au desfăşurat activităţi de control pe principalele artere rutiere din Capitală în scopul prevenirii accidentelor de circulaţie produse pe fondul conducerii vehiculelor de către persoane aflate sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive.

”În urma controalelor efectuate, poliţiştii rutieri au aplicat 40 de sancţiuni contravenţionale în valoare de aproximativ 27.000 de lei şi au constatat 11 infracţiuni: 1 pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului, 6 pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa substanţelor psihoactive, 1 pentru conducerea unui unui autovehicul cu permisul suspendat, 2 pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, 1 pentru deţinere de substanţe interzise”, a transmis sursa citată.

De asemenea, au fost reţinute 15 permise de conducere, din care 7 pentru infracţiunile la regimul circulaţiei pe drumurile publice, 1 pentru nerespectarea culorii roşii a semaforului, 4 pentru depăşirea limitei de viteză, 3 pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului (contravenţie).