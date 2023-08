Parteneriat media Vineri, 25 August 2023, 16:43

​TRENTEMØLLER revine la București cu full live band pe 7 septembrie, la Fratelli Sudios. Special guest: GOLAN (hybrid). Bilete la trentemoller.emagic.ro, bilete.emagic.ro și în rețelele iaBilet si Entertix.

TRENTEMØLLER revine la București cu full live band, pentru un concert ce va avea loc la Fratelli Studios (Strada Glodeni 1-3), pe 7 septembrie. În deschidere li se va alătura ca special guest GOLAN (hybrid).

Evenimentul, organizat de Emagic și The Fresh, face parte din a treia etapă a turneului Memoria Tour, organizat pentru a promova albumul omonim, lansat în 2022.

Trentemøller va urca pe scenă alături de o trupă live, formată dintr-o selecție de patru muzicieni remarcabili: artista islandeză Disa Jakobs (voce și chitară), care deține exact vocea eterică pe care Trentemøller a căutat-o pentru a interpreta melodiile obsedante de pe albumul Memoria; Silas Tinglef (tobe) al cărui EP de debut, lansat sub numele 2nd Blood prin label-ul In My Room, a fost produs și mixat de Trentemøller; Brian Batz (chitară), muzicianul din spatele trupei dream pop/ shoegaze Sleep Party People; și Jacob Haubjerg (bas), ce lucrează de multă vreme cu trupele Sleep Party People și Savage Rose, lansând și piese cu propriul proiect pop/ post punk Luciu.

Cu albumul Memoria, Trentemøller rămâne fidel temelor sale familiare, cum ar fi lumina și întunericul, neliniștea și seninătatea, frigul pătrunzător și căldura reconfortantă, inspirate de elementele antipodale inerente mediului nordic pe care îl consideră "acasă".

Biletele pentru evenimentul TRENTEMØLLER LIVE de la Fratelli Studios pot fi achiziționate la categoria unică ACCES GENERAL, de la trentemoller.emagic.ro, bilete.emagic.ro și în rețelele iaBilet și Entertix.

Intrarea la eveniment se face în baza regulamentului organizatorilor și include respectarea tuturor restricțiilor și ale posibilelor condiții suplimentare impuse de autoritățile locale înainte de eveniment și în timpul desfășurarii evenimentului.

Mai multe detalii privind regulamentul de acces vor fi comunicate în zilele din apropierea evenimentului. Cumparătorilor de bilet li se recomandă consultarea siteului oficial și a platformelor social media Emagic și The Fresh, precum și a siteurilor și paginilor de social media ale platformelor de ticketing partenere, înainte de participarea la eveniment.

