Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, afirmă că accidentul din localitatea 2 Mai, în care doi tineri au murit, după ce polițiștii l-au lăsat să plece pe Vlad Pascu fără a-l testa pentru consum de droguri, deși în mașina lui au fost găsite trei tipuri de droguri este o „vulnerabilitate majoră a sistemului”, iar „cauzele care conduc la astfel de tragedii se pot subsuma umbrelei care se cheamă lipsă de profesionalism”.

Cătălin Predoiu Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Ministrul de Interne a anunţat că nu există un raport final cu privire la evenimentul din 2 mai, în care doi tineri studenţi au murit, ci doar concluzii ale unor verificări parţiale.

Conform acestuia, poliţiştii care l-au oprit în trafic pe tânărul Vlad Pascu aveau reglementări legale ”care să le permită să efectueze testele”.

Tragedia de la 2 Mai, o vulnerabilitate majoră de sistem

„Aveau reglementări care să le permită, în cazul în care observau ceva în neregulă, să efectueze testele. Există nu numai lege, dar există şi o procedură cu privire la modul în care sunt efectuate astfel de verificări în ceea ce priveşte operarea unui vehicul de către un conducător auto care ar putea fi sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe interzise. Aceste proceduri permit agentului de poliţie să decidă dacă se efectuează testul sau nu, în funcţie de ceea ce constată. Deci lasă la latitudinea lui, în final e omul care ia această decizie, e profesionist”, a afirmat ministrul de Interne, joi seară, la Digi 24, potrivit News.ro.

Predoiu a spus că situaţia de la 2 mai este o „vulnerabilitate majoră a sistemului”.

„Eu iau un sistem în starea în care se află, şi din punctul de vedere al dotărilor şi din punctul de vedere al pregătirii profesionale şi încerc să-l duc mai departe şi am încercat din prima zi. Ce am întreprins de atunci şi până astăzi poate fi exemplificat în cifre concrete, inclusiv în materie de efectuare de teste, de controale, de siguranţa traficului, dar şi acţiuni operative. Asta nu înseamnă că în anumite situaţii, precum aceasta, nu ne confruntăm cu vulnerabilităţi majore ale sistemului, cu hibe care s-au acumulat în timp şi pe care trebuie să le abordăm, şi asta intenţionez să fac”, a adăugat Cătălin Predoiu.

El a menţionat că, pentru aceste situaţii, sunt atât cauze obiective, cât şi cauze subiective.

„La modul cel mai general, cauzele care conduc la astfel de tragedii se pot subsuma umbrelei care se cheamă lipsă de profesionalism. Or, corecţia lor, investigarea unor astfel de situaţii, aflarea adevărului trebuie făcută profesionist şi procedural şi nu trebuie limitat doar la cazul în sine, ci trebuie trase şi învăţăminte de aici”, a mai afirmat Cătălin Predoiu.

Cum explică Predoiu că nu au existat mai multe demiteri după accidentul din 2 Mai

Deși au fost așteptări ca șeful IPJ Constanța, Constantin Adrian Glugă, să fie demis, Predoiu a spus că nu au fost mai multe demiteri pentru că „reverberațiile pot fi în lanț”, iar deciziile emoționale ar paraliza sistemul.

„Dacă o fac neprofesionist, reverberațiile pot fi în lanț. Dacă eram un ministru superficial sau orientat politic, în sensul rău al cuvântului, demiteam pe toată lumea la Constanța, lumea spunea: uite ce ministru hotărât, i-a dat pe toți afară, se abătea poate atenția spre alt subiect, eu puteam să spun: fraților, am tăiat în carne vie”, a continuat el, potrivit Digi24

„Dar dacă fac acest lucru neprofesionist - eu lucrez cu acest sistem, care în fiecare zi are responsabilități. Și eu nu vreau să transmit sistemului mesajul: vă faceți, nu vă faceți treaba, dacă apare o criză politică, eu am tăiat pe oricine din calea mea ca să-mi salvez imaginea și să dau impresia că sunt hotărât. Trebuie să o fac profesionist”, a mai spus Predoiu.

„Și dacă în urma acestui control ajungem la concluzia că există responsabilitate și la nivelul șefului de inspectorat, nu o să am nicio ezitare să iau o decizie. Dar trebuie să o fac profesionist.

Ce a răspuns Predoiu întrebat dacă și-ar reproșa ceva în cazul 2 Mai

Întrebat dacă şi-ar reproşa ceva în legătură cu accidentul de la 2 Mai, ministrul a răspuns: „Direct nu, pentru că nu sunt implicat direct în operaţiunea de efectuare a actului poliţienesc”. El a adăugat că, atâta timp cât deţine funcţia de ministru al Afacerilor Interne, este ”apăsat” de ceea ce s-a întâmplat.

„Fără îndoială că, în orice zi, într-o funcţie de ministru, simţi o răspundere. Deci, oricum ai aborda mental o tragedie de genul ăsta, nu are cum să nu te apese, nu are cum să nu-ţi pună întrebarea: dacă ieri mai stăteam cinci minute la birou poate luam o măsură care contribuia la bunul mers al instituţiei, dacă mai făceam o şedinţă în plus... nu are cum, mai ales la un minister ca acesta, unde zilnic sunt evenimente. (...) E un post care apasă, dacă eşti un om normal, dacă eşti empatic şi răspunsul este da, mă apasă”, a mai afirmat ministrul Cătălin Predoiu.

