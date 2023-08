ESENTIAL Miercuri, 23 August 2023, 13:24

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani au reţinut-o, miercuri dimineaţă, pe femeia din judeţul Botoşani care şi-a aruncat de la etaj cei doi copii cu vârste de doi, respectiv trei ani. Ea este acuzată de violenţă în familie sub forma omorului şi violenţă în familie sub forma tentativei de omor. Concluziile provizorii ale examenului medico-legal psihiatric arată că tânăra mamă avea discernământ în momentul comiterii faptei.

Ambulanță SMURD Foto: © LCVA | Dreamstime.com

Medicii legişti au emis, deocamdată, concluzii provizorii care arată că tânăra mamă care şi-a aruncat de la etajul unui hotel fiii avea discernământ în momentul comiterii faptei.

Femeia în vârstă de 23 de ani a primit a fost arestată pentru 30 de zile sub acuzaţia de violenţă în familie sub forma de omor şi violenţă în familie sub forma de tentativă de omor.

Anchetatorii aşteaptă concluziile finale ale expertizei medico-legale psihiatrice în cazul femeii, dar şi concluziile medicilor legişti privind moartea unuia dintre fiii acesteia şi leziunile suferite de celălalt copil al femeii.

Tânăra, care nu are antecedente penale, este cercetată pentru violenţă în familie sub forma omorului şi violenţă în familie sub forma tentativei de omor.

Luni, femeia şi-a aruncat copiii în vârstă de 2 și 3 ani de la balconul unui hotel din Botoșani, ameninţând apoi că se va sinucide. Copilul de 2 ani a murit la spital, iar celălalt a fost transferat în comă la Iaşi. După ce a fost împiedicată de pompieri să se arunce și ea de la etaj, femeia a susţinut că nu a vrut să le facă nimic rău copiilor. Ea îi trimisese soţului un mesaj la finalul căruia îi spunea „Adio”.

Femeia este originară din Albeşti şi ar fi venit în Botoşani împreună cu copiii, pentru a-i duce pe cei mici să se joace în parc.

Femeia a mers la Hotelul „Tineret”, spunând că nu a reuşit să mai prindă autobuzul pentru a se întoarce acasă, iar personalul hotelului a cazat-o într-o cameră de la etajul 1, deşi a susţinut că nu are asupra sa niciun document de identitate.

Cel care a alertat autorităţile a fost paznicul hotelului, care a auzit zgomot şi, când a ieşit din clădire, a văzut copiii căzuţi pe asfalt.

După ce a fost scoasă de pompieri, femeia a susținut: „Nu am vrut să le fac nimic. Nu am vrut să le fac aşa ceva!”.