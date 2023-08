ESENTIAL Miercuri, 23 August 2023, 11:02

Studiile arată că expunerea la lumină naturală este benefică sănătății vederii, contribuind semnificativ la încetinirea progresiei miopiei. De aceea, specialiștii recomandă minimum două ore pe zi petrecute în aer liber. În sezonul cald, însă, vederea copilului cu miopie are nevoie de protecție suplimentară.

Lumina intensă poate afecta vederea. Copiii cu miopie sunt cei mai expuși Foto: hoyavision.com/ro

Miopia este un viciu de refracție dat de o imperfecțiune anatomică a globului ocular. Având o formă ușor alungită, globul ocular determină modificări și la nivelul mecanismului optic, imaginea formându-se în fața retinei, ceea ce determină o vedere neclară a obiectelor aflate la distanță.

Pentru o vedere clară, imaginea trebuie să se formeze exact la nivelul retinei.

Ce măsuri trebuie luate în privința miopiei?

Miopia este un viciu de vedere, care nu se tratează propriu-zis. De-a lungul timpului, efortul de a veni în sprijinul persoanelor cu miopie a fost concentrat numai pe corectarea vederii, cu ajutorul ochelarilor corectori.

Ulterior, s-a constatat ca miopia se accentuează odată cu dezvoltarea copilului, în perioada de creștere, lucru care a dus la documentarea unei soluții noi, prin care să poată fi încetinită progresia miopiei.

Astfel, au apărut lentile inteligente MiYOSMART, rezultat al unei cercetări de lungă durată, realizată în parteneriat cu Universitatea Politehnică din Hong-Kong. Tehnologia care stă la baza acestor lentile poartă numele de D.I.M.S. - Defocus Incorporated Multiple Segments (D.I.M.S.) (segmente multiple încorporate de defocalizare) și reușește ca prin simpla purtare a ochelarilor să încetinească progresia miopiei cu aproximativ 60%, în 21,5% din cazuri fiind oprită definitiv din evoluție. (Studiul „Defocus Incorporated Multiple Segments (D.I.M.S.) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial” care îi are ca autori pe: Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. a fost realizat de-a lungul a doi ani de zile și a fost publicat în British Journal of Ophthalmology în data de 29 Mai 2019.)

Protecția ochiului miop în fața luminii intense a soarelui

Majoritatea medicilor oftalmologi și a specialiștilor din domeniul îngrijirii vederii recomandă minimum două ore pe zi petrecute afară, lumina naturală fiind benefică și contribuind la încetinirea progresiei miopiei.

Însă în același timp, aceasta poate fi dăunătoare sănătății vederii, în momentele din an când lumina este foarte intensă. Există dovezi care atestă faptul că atunci când lumina de afară este puternică, vederea copiilor devine mult mai predispusă diverselor afecțiuni oculare.

Așadar, în sezonul estival, timpul petrecut în aer liber și nevoia protecției solare pot fi o provocare.

În acest context, HOYA aduce soluția optimă pentru ochelari: lentilele inteligente MiYOSMART pentru soare, ce îmbină perfect tehnologia pentru controlul miopiei cu protecția solară.

MiYOSMART Chameleon și MiYOSMART Sunbird sunt două opțiuni special create pentru copiii cu miopie, ce au nevoie de protecție împotriva razelor sau reflexiilor solare.

MiYOSMART Chameleon – sunt lentile fotocromice care au capacitatea de a se adapta rapid la intensitatea luminii, tranziția fiind realizată în mod automat la toate nivelurile de lumină solară. Acestea oferă copilului protecție solară completă, oricând și oriunde s-ar afla.

MiYOSMART Sunbird – sunt lentile polarizate, care asigură concomitent controlul miopiei la copii, precum și redarea culorilor la fel de vibrantă ca în imaginația lor. Această versiune este utilă și copiilor cu fotofobie.

Ecranele dispozitivelor electronice pot reprezenta un factor de risc însemnat pentru sănătatea vederii copiilor

Cauzele miopiei pot fi diferite – de la factorul genetic până la factori externi. Este bine de știut, totuși, care sunt aceștia, pentru a putea regândi stilul de viață astfel încât să rămânem departe de riscurile care amenință vederea copilului.

Potrivit specialiștilor, cele mai mari riscuri pot să apară de pe urma obiceiurilor inofensive de zi cu zi. În era pe care o traversăm, rutina copiilor cu vârste de până la 10 ani este dominată de utilizarea tabletelor, telefoanelor și a televizorului.

Este important ca părinții să conștientizeze că efectele acestora asupra dezvoltării copiilor sunt nocive, expunerea frecventă și de lungă durată putând duce la miopie.

Alți factori care determină ori accentuează efectele miopiei sunt:

Lucrul de aproape – scrisul, cititul, concentrarea un timp prelungit asupra obiectelor mici, de aproape.

Prea puțin timp petrecut afară – lumina naturală este esențială, așa cum spuneam, pentru sănătatea vederii, în special în perioada de creștere. De aceea, sunt recomandate minimum două ore pe zi petrecute în aer liber, unde ochiul are contact cu lumina naturală a soarelui.

Genetica – părinții cu miopie, cel mai probabil, vor da naștere unor copii cu aceeași predispoziție.

Timp prelungit petrecut în fața tabletelor/telefoanelor inteligente.

Incidența miopiei la nivel mondial Specialiștii trimit frecvent avertizări cu privire la creșterea incidenței miopiei.

Un studiu extins arată că la nivel european aceasta crește de la an la an, în special în rândul noilor generații.

La nivel global, un studiu arată că până în anul 2050 ar putea fi afectați de miopie până la 5 miliarde de oameni. Practic, va fi vizată jumătate din populația lumii. (Statistică elaborată de autorii Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., Jong M., Naidoo K.S., Sankaridurg P., Wong T.Y., Naduvilath T.J., Resniko_ S. în lucrarea “Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050”, din Mai 2016)

O promisiune care privește viitorul

Lentilele HOYA sunt create în baza unei tehnologii proprii, brevetate și recunoscute la nivel global. Acestea urmăresc nevoile societății moderne care aspiră permanent către îmbunătățirea calității vieții.

Lentilele inteligente MiYOSMART susțin promisiunea inovației în domeniul optometriei. Acestea asigură o soluție eficientă pentru controlul și stoparea progresiei miopiei, oferindu-le copiilor o vedere clară, protejată de factori de risc care le pot amenința calitatea vieții la început de drum.

De la lansare și până astăzi, au fost achiziționate peste patru milioane de lentile inteligente MiYOSMART de către părinți din toată lumea. Prin lansarea noilor versiuni - MiYOSMART Chameleon și MiYOSMART Sunbird, HOYA Vision Care va continua să depună toate eforturile pentru combaterea și controlul asupra miopiei, care afectează copii din întreaga lume.

