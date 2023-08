ESENTIAL Marți, 22 August 2023, 16:48

0

Primarul din Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, a anunțat că a convocat o ședință a Comitetului Local pentru Situații de Urgență (CLSU), după ce locuitorii din reședința de județ se confruntă de două zile cu problema lipsei curentului electric.

Curent electric Foto: DreamsTime

„Având în vedere că problema întreruperii alimentării cu energie electrică se prelungește, am convocat pentru azi la ora 17:00 o ședință a Comitetului Local pentru Situații de Urgență”, a scris primarul pe contul său de Facebook.

Primele probleme au apărut încă de luni, scrie publicația locală CovasnaMedia.ro, din cauza unor defecțiuni ale unor cabluri, după cum a declarat, pentru sursa citată, directorul Distribuție Energie Electrică România (DEER) - Covasna, Józsa Csaba.

Totuși, problemele continuă și marți, pentru că a explodat un transformator.

„Aseară a explodat un transformator de la postul 47. Acum am preluat o parte din consumatori pe generator. Facem întotdeauna încercări cu tensiune mărită. Când am terminat măsurarea unui cablu, a apărut un alt punct slab. Și acuma lucrăm în două locuri. La schimbarea postului de transformare, în urma exploziei s-au mai deteriorat capete terminale și acum curățăm tot în urma acestei explozii. Ducem un transformator nou, să repunem sub presiune. Concomitent reparăm cablul care s-a defectat între timp”, a declarat directorul DEER Covasna pentru presa din județ.

Căldura ar fi de vină

Totodată, Józsa Csaba spune că de vină pentru faptul că locuitorii din Sfântu Gheorghe au rămas fără energie electrică este căldura.

„La posturile de transformare avem aerisire naturală. Peste tot sunt niște grilaje prin care se asigură răcirea naturală. Dar cu căldurile acestea... Niciodată n-au fost călduri așa de mari. Explozia transformatorului de ieri s-a întâmplat și din cauza suprasolicitării, dar și pentru că temperatura a fost ridicată. Chestia asta nu prea s-a întâmplat până acum. Dar lucrăm cu toate echipele să remediem situația în cel mai scurt timp posibil. Sunt oameni care lucrează, care coordonează de ieri dimineață și nu au trecut pe acasă”, a mai spus Józsa Csaba.

„Li s-a stricat mâncarea în frigider pentru că nu au curent de mai mult de 12 ore”

Mulți locuitori din Sfântu Gheorghe se declară revoltați de situația creată și critică furnizorul de energie electrică.

„Am avut curent „cu porția” ieri și azi. Lumea din oraș numai despre asta vorbește. Ne întrebăm între noi cine are curent, cine nu, și ne adaptăm la situație. Unii scriau pe rețele că li s-a stricat mâncarea în frigider pentru că nu au curent de mai mult de 12 ore. E frustrant pentru că nici nu se comunică un termen la care se vor remedia problemele. Mai grav e că ba se dă, ba se ia curentul și tot așa. Unele electrocasnicele miros a ars”, a spus, pentru HotNews.ro, o locuitoare din Sfântu Gheorghe.

Oamenii spun că sunt într-o stare continuă de tensiune și incertitudine, având în vedere situația creată.

„Azi la mine lângă bloc erau trei mașini de pompieri. A ars un generator. Nici nu e de mirare că a ars, pentru că e suprasolicitată rețeaua. Probabil că asta urmează să se întâmple în mai multe locuri. Suntem într-o stare continuă de tensiune și incertitudine din cauza asta. La cum arată lucrurile, probabil că asta va fi noua realitate, drept rezultat al nepăsării celor cu putere de decizie. Cabluri vechi. Ok. Am înțeles. Dar în atribuția cui este ca acestea să fie schimbate? Dacă nu se face nimic în acest sens, de ce plătim facturi uriașe la curent? Sunt prea multe întrebări fără răspuns”, a mai declarat femeia din Sfântu Gheorghe.