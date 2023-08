ESENTIAL Marți, 22 August 2023, 10:46

O familie din Iași încearcă cu disperare să recupereze un ghiozdan care le-a fost furat în timp ce erau cazați la Eforie. În ghiozdan, pe lângă un laptop și un ceas, se afla și partea exterioară a unui aparat auditiv, fără de care fetița lor nu poate auzi deloc, scrie Replica de Constanța.

„Noi în dimineața zilei de 18 august am eliberat camera de la Venus. Am plecat cu toate bagajele la Aqua Magic, cu copiii, iar seara ne-am cazat la Eforie. Abia pe 20 august am realizat că ghiozdanul lipsește. În zilele acestea nu a purtat aparatul pentru că nu are voie să intre cu aparatul în mare și noi am stat la plajă mai tot timpul. Copilul are mai multe dizabilități și nu aude deloc fără acel aparat auditiv”, a declarat pentru Replica de Constanța, Andreea I., mama copilului.

Ea spune că cel care a furat ghiozdanul, nu are ce să facă cu respectivul aparat auditiv, întrucât acesta este compus din două parți, una fiind în interiorul urechii copilului: „În ghiozdan, pe lângă aparatul auditiv, se mai afla un laptop și un ceas, dar aparatul este mai scump decât tot ce se afla în respectivul ghiozdan. Doar partea exterioară, care este pierdută, costă 7.000 de euro. (...) Cel care a luat ghiozdanul, și implicit aparatul, nu are ce să facă cu el, cele două piese fiind împerecheate”. (Foto: Dreamstime.com)