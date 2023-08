ESENTIAL Luni, 21 August 2023, 09:41

O femeie şi-a aruncat copiii în vârstă de 2 și 3 ani de la balconul unui hotel din Botoșani, ameninţând apoi că se va sinucide. Copilul de 2 ani a murit la spital, iar celălalt a fost transferat în comă la Iaşi. După ce a fost împiedicată de pompieri să se arunce și ea de la etaj, femeia a susţinut că nu a vrut să le facă nimic rău copiilor. Ea îi trimisese soţului un mesaj la finalul căruia îi spunea „Adio”.

Masina de politie Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Poliția Județeană Botoşani a anunțat că în noaptea de duminică spre luni o femeie în vârstă de 23 de ani aflată la etajul întâi al unui hotel şi-a aruncat de la balcon copiii cu vârstele de 2, respectiv 3 ani, amenințând că se sinucide. Cei doi copii au fost transportaţi la spital, în stare gravă, iar cel în vârstă de doi ani a decedat.

La faţa locului a mers un negociator, iar conform IPJ Botoşani, după aproximativ două ore de discuţii „s-a reuşit, prin distragerea atenţiei, imobilizarea femeii, de către pompierii care au avut acces de pe geamul camerei hotelului, în locul în care se afla aceasta".

Ulterior, aceasta a fost internată la Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean Botoşani.

Cum își motivează femeia gestul teribil

Monitorul de Botoşani relatează că băieţelul în vârstă de 3 ani este în comă profundă, fiind transferat la Iaşi, scrie News.ro.

Potrivit aceleiaşi surse, femeia este originară din Albeşti şi ar fi venit în Botoşani împreună cu copiii, pentru a-i duce pe cei mici să se joace în parc.

Femeia a mers la Hotelul „Tineret”, spunând că nu a reuşit să mai prindă autobuzul pentru a se întoarce acasă, iar personalul hotelului a cazat-o într-o cameră de la etajul 1, deşi a susţinut că nu are asupra sa niciun document de identitate.

Cel care a alertat autorităţile a fost paznicul hotelului, care a auzit zgomot şi, când a ieşit din clădire, a văzut copiii căzuţi pe asfalt.

După ce a fost scoasă de pompieri, femeia a susținut: „Nu am vrut să le fac nimic. Nu am vrut să le fac aşa ceva!”.

Negociatorul Ovidiu Apostoae din cadrul IPJ Botoşani a relatat pentru Monitorul de Botoşani că femeia era foarte agitată şi spunea că îi pare foarte rău pentru ce a făcut, că nu vrea să meargă la puşcărie şi că nu vrea să creadă lumea că este nebună.

Soţul femeii a afirmat că el se afla la Bucureşti şi că aceasta i-a trimis un mesaj „urât”, la finalul căruia i-a spus „Adio”.

„Nimeni nu o să îi iubească”

Într-un mesaj transmis soţului său, femeia îl acuza pe acesta că a determinat-o să facă asta. „Sper să fii fericit acum că ai scäpat de noi”, a scris ea, conform unor surse apropiate anchetei, citate de News.ro.

De asemenea, ea îşi exprima regretul că s-au căsătorit şi afirma vă voia să „scape” de acasă.

Ea mai susținea în bilet că cel mai räu îi pare pentru copii, „căci ei nu au nicio vină”, dar nu ii poate lăsa „aşa, ai nimănui”, pentru că „nimeni nu o să îi iubească”.

„Sper sa fii fericit fară noi, adio”, i-a scris femeia soţului, adăugând că ea ar fi încercat sa facă totul pentru familie - soţ, mamă, tată, etc etc şi că a fost „luată de fraieră”.

Ce povestește pompierul care a imobilizat-o pe femeie

„A fost o intervenţie la care a trebuit să aşteptăm un moment prielnic pentru a interveni. Împreună cu colegii mei am stabilit un binom de salvare. Am fost tot timpul asigurat şi, la semnalul inspectorului şef am intervenit şi am reuşit să prind persoana. Am deschis uşa, am îndepărtat tot mobilierul din cameră şi am aşteptat momentul prielnic pentru a interveni. Exista şi pericolul să se arunce. Eu am intervenit cât de repede am putut", a declarat pompierul Ionuţ Honciuc.