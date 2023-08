ESENTIAL Sâmbătă, 19 August 2023, 15:18

Conducerea spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina a refuzat, vineri, accesul în spital al prefectului judeţului Olt, Mario De Mezzo, care mersese la spital după ce primise sesizări cu privire la faptul că în secţia de cardiologie a unităţii sanitare sunt probleme legate de igienă, respectiv gândaci.

Sâmbătă, managerul spitalului anunţă că Direcţia de Sănătate Publică a făcut control, fără a găsi nereguli. Prefectul a precizat, la rândul său, că va sesiza Corpul de control al ministrului Sănătăţii şi că va face toate demersurile legale, prin pârghiile pe care le are la dispoziţie, pentru a se asigura „că această problemă nu va fi ascunsă printre hârtii, aşa cum pare să fie tendinţa”.

Vineri, prefectul judeţului Olt, Mario de Mezzo, a mers la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Slatina, într-un control neanunţat, pentru a face verificări, după ce a primit două sesizări conform cărora în secţia de cardiologie a unităţii sanitare sunt gândaci.

„Morţii se îngroapă cu pământ, viii se îngroapă cu hârtii. În urma a două sesizări pe care le-am primit că la Spitalul de Urgenţă Slatina colcăie de gândaci la secţia de cardiologie, am decis să fac un control inopinat. Am fost întâmpinat cu o rezistenţă virulentă din partea directorului medical care nu este jurist, juristul fiind intimidat de acesta, altfel el împărtăşindu-mi punctul de vedere că prefectul poate face un control. (...) În sine, control inopinat înseamnă intru, verific, mă asigur că totul e în regulă. Nu pentru că vreau să fac eu circ, cum a făcut directorul medical de la spitalul judeţean, ci pentru a mă asigura că locuitorii judeţului Olt au condiţii decente în acest spital. I-am spus directorului medical că un om care nu are nimic de ascuns nu are nicio problemă să meargă cu mine în secţie şi să îmi arate secţia”, a afirmat, vineri, prefectul de Olt, într-o filmare realizată în faţa spitalului şi postată pe Facebook.

Acesta a subliniat că reprezentanţii spitalului i-au cerut un ordin semnat de el însuşi, prin care se deleagă pe sine să facă verificări în unitatea sanitară.

„I-am spus colegului director medical că mă îndoiesc că dacă ministrul Sănătăţii, al cărui reprezentant în teritoriu sunt, ar veni în control la Spitalul Judeţean, sunt convins că nu i-ar cere ministrului un Ordin de ministru prin care să-l delege pe ministru să controleze această instituţie publică”, a mai spus prefectul.

După două ore, în spital a fost permis accesul Direcţiei de Sănătate Publică pentru control.

Într-un comunicat dat publicităţii sâmbătă şi senat de managerul spitalului, Angela Nicolae, aceasta explică faptul că prefectul nu este organ de control.

„La solicitarea reprezentanţilor unităţii sanitare, domnul Mario-Lucian De Mezzo, Prefectul Judeţului Olt, nu a prezentat niciun act administrativ de dispunere a acestui control şi nici nu a pus la dispoziţia unităţii sanitare sesizările primite de către Instituţia Prefectului – Judeţul Olt, afirmând că nu are sesizări scrise, ci doar fotografii primite pe telefonul mobil personal. În acest context, reprezentanţii unităţii sanitare, respectând regulile, procedurile şi protocoalele aplicabile la nivelul spitalului, l-au informat pe domnul Mario-Lucian De Mezzo, Prefectul Judeţului Olt, că nu are calitatea de organ de control şi nu poate efectua acţiune de control în cadrul Secţiei Cardiologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina. Conform prevederilor legislaţiei în vigoare, prefectul în calitate de reprezentant al Guvernului în plan local, îşi exercită atribuţiile de monitorizare şi control prin intermediul serviciilor publice deconcentrate din judeţul Olt, precum şi prin intermediul comisiilor mixte numite prin Ordin al prefectului”, transmite managerul Angela Nicolae.

Aceasta precizează că reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Olt au făcut, vineri, un control la secţia Cardiologie a spitalului, „control finalizat cu încheierea unui proces-verbal de control în care nu au fost consemnate nereguli care să confirme sesizările”.

„Ministerul Sănătăţii a fost informat despre acţiunea de control a Direcţiei de Sănătate Publică Olt, precum şi despre rezultatul acesteia. În conformitate cu normele în vigoare, la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, dezinsecţia şi deratizarea spaţiilor se efectuează conform planificărilor anuale. Precizăm că ultima dezinsecţie efectuată la Secţia Cardiologie a fost consemnată în data de 5 august 2023. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina are relaţii de colaborare şi cooperare cu toate instituţiile publice din judeţul Olt, în condiţii de transparenţă şi deschidere”, se mai arată în comunicat.

Tot sâmbătă, prefectul Mario de Mezzo a scris pe Facebook că a primit „sute de comentarii şi mesaje în care oamenii confirmă că la Spitalul Judeţean sunt mari probleme de igienă”, publicând unele dintre aceste mesaje.

„Voi continua, cum am promis, prin a sesiza corpul de control al ministrului, chiar luni. Şi mă aştept, în urma acestui anunţ public, la o mobilizare în spital, in aceste zile, pentru dezinsecţie şi igienizare. M-aş bucura dacă, în al doisprezecelea ceas, conducerea spitalului se va concentra pe adevăratele probleme. Îi rog pe pacienţii din Spitalul Judeţean, dacă văd astfel de acţiuni, să mă anunţe. Vă asigur că voi face toate demersurile legale, prin pârghiile pe care le am la dispoziţie, să mă asigur că această problemă nu va fi ascunsă printre hârtii, aşa cum pare să fie tendinţa. Respectul pentru oameni nu (mai) este negociabil în judeţul Olt!”, a scris De Mezzo pe reţeaua de socializare.