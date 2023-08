B365 Sâmbătă, 19 August 2023, 16:04

HotNews.ro

Ion Gheorghe Maurer (în certificatul de naștere, Jean Georges Maurer), "aristocratul roșu", jumătate francez, jumătate german, a făcut parte din vechea gardă a demnitarilor comuniști care s-au instalat în casele "foștilor exploatatori".

Vila din Primaverii in care a trait “baronul rosu”, I. Ghe. Maurer Foto: Mădălin Ghigeanu

S-a născut în 1902, a murit în 2000 și a fost un marxist convins până la sfârșitul vieții. A fost "mâna dreaptă a lui Dej", ministru de externe al României (1957-1958), președinte al Marii Adunări Naționale (1957-1958) și cel mai longeviv prim-ministru al țării (1961-1974).

În anul 1974, în urma unui accident de automobil, Ion Gheorghe Maurer s-a pensionat, dar și-a păstrat toate privilegiile, cum ar fi pensia în valoare de 15.000 de lei și vila de protocol din Bulevardul Aviatorilor, de la nr. 104.

Într-o discuție din 1996 cu istoricul Marius Oprea, Maurer povestea cum l-a adus pe Nicolae Ceaușescu la putere.

"Când Dej, înainte de a muri, mi-a spus să iau eu conducerea, am refuzat. Conducerea trebuia să o ia altcineva. Astfel, împreună cu Dej, am ajuns la concluzia să vină Ceaușescu la conducere. Eu i-am zis atunci că pentru a face acest lucru trebuie ca părerea lui să fie discutată mai întâi în conducerea de partid. Dej i-a chemat pe toți și, după o bucată de vreme, mi-a zis că a vorbit și toți au fost de acord (...)"L-am propus pe Ceaușescu văzându-l tânăr, mai prostuț și, în închipuirea mea, controlabil. Omenește vorbind, eu am iubit trei lucruri: femeile, vânătoarea și vinurile bune".

Citește, pe B365, povestea casei extraordinare în care a trăit Maurer și pe care, desigur, n-a ridicat-o el, el "doar" a ocupat-o.