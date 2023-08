ESENTIAL Sâmbătă, 19 August 2023, 12:59

HotNews.ro

5

Un grav accident rutier a avut loc sâmbătă dimineață pe litoral. Două persoane au murit pe loc după ce un șofer a intrat în plin într-un grup de tineri la ieșirea din localitatea 2 Mai din județul Constanța.

Plaje pe litoralul românesc Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei

Potrivit polițiștilor, șoferul a fugit de la locul accidentului, acesta fiind prins la scurt în Vama Vache.

Băiatul ar fi condus un autoturism pe D.N. 39 şi ar fi intrat într-un grup de pietoni, care se deplasa pe partea carosabilă, a transmis IPJ Constanța.

Tânărul are 19 ani și conduce o mașină Mercedes decapotabilă cu numere de București, potrivit presei locale, care a publiat imagini de la locul accidentului. Atât parbrizul, cât caroseria au fost avariate.

El ar fi fost depistat cu un cocktail de droguri: cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

La fața locului au murit o tânără, de 20 de ani și un tânăr, de 21 de ani, potrivit Ziua de Constanța.

Au mai fost răniți doi tineri, de 19 ani, respectiv 20 de ani și o tânără, de 20 de ani.

Șoferul a fost dus la Spitalul din Mangalia pentru prelevarea probelor biologice.

Tânărul șofer are acum dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Dacă analizele vor arăta că a consumat într-adevăr droguri, tânărul va face închisoare, potrivit legii Anastasia care a fost promulgată în luna iulie, prin care sunt pedepsiți șoferii beți, drogați sau fără permis care au provocat accidente mortale.

Fostul ministru al Justiției, Robert Cazanciuc a inițiat legea după ce o fetiță pe nume Anastasia a fost spulberată chiar în fața casei de o șoferiță fără permis. .