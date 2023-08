ESENTIAL Vineri, 18 August 2023, 12:05

Fostul ministru al Justiţiei Monica Macovei a ajuns, vineri, la Parchetul Curţii de Apel Constanţa, unde este audiată în legătură cu accidentul în care a fost implicată în luna octombrie 2022, de la intrarea în Mangalia, în urma căruia un motociclist a fost rănit.

Monica Macovei Foto: Inquam Photos / George Călin

Monica Macovei a ajuns, vineri, la sediul Parchetului Curţii de Apel Constanţa şi a refuzat să facă declaraţii jurnaliştilor care o aşteptau în faţa sediului Parchetului Curţii de Apel Constanţa, potrivit News.ro.

Poliţiştii rutieri au fost sesizaţi în luna octombrie 2022 cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 39, între municipiul Mangalia şi localitatea 2 Mai.

„Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că impactul s-a produs între un autoturism, condus de o femeie, de 63 de ani, şi o motocicletă, condusă de un bărbat, de 56 de ani. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală gravă a motociclistului. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală”, a transmis IPJ Constanţa.

La volanul autoturismului s-a aflat Monica Macovei, fostul ministru al Justiţiei.

De asemenea, în urma primelor cercetări, poliţiştii au anunţat că într-o curbă, conducătoarea auto a pătruns pe contrasens şi a intrat în motociclistul care circula din sens opus.

Victima accidentului a fost supusă unor intervenţii chirurgicale în urma fracturilor suferite în accident.

Monica Macovei a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook la câteva ore după producerea accidentului.

„Mulţumesc tuturor celor care v-aţi gândit la mine. Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de şoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea şi nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a maşinii, moment in care airbags s-au declanşat, cauciucul din stânga faţă s-a spart. Nu am pierdut controlul maşinii nici o secundă. Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga faţă, maşina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetaţie. Sper ca motociclistul sa îşi revină, de câteva ore încerc sa obţin informaţii despre starea lui”, a scris Monica Macovei pe Facebook.