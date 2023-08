Articol susținut de LINK Academy Vineri, 18 August 2023, 09:00

Pe lângă faptul că oferă cursanților săi cea mai modernă pregătire în domeniul IT și îi pregătește pentru o carieră profitabilă, LINK Academy din București este cunoscută și ca singura instituție care organizează cursuri introductive complet gratuite pentru cei care doresc să pășească în lumea IT și să încerce unele dintre cele mai bine plătite joburi din zilele noastre!

Curs gratuit de programare Java Foto: LINK Academy

De această dată, veți avea oportunitatea să participați complet gratuit la cursul de programare Java în sălile modern echipate ale LINK Academy! Trebuie doar să vă înscrieți prin intermediul acestui link!

Cursul gratuit de programare Java începe pe 4 septembrie, iar pentru a participa nu sunt necesare cunoștințe prealabile, ci doar dorința de a face parte din industria IT profitabilă. Numărul de locuri este limitat, așa că profitați de această oportunitate unică și înscrieți-vă cât mai curând posibil.

Java este unul dintre cele mai puternice limbaje de programare din zilele noastre, iar programatorii Java se numără printre cei mai bine plătiți specialiști

Java este printre cele mai populare limbaje de programare, în primul rând datorită utilizării sale extinse în lumea IT.

Programatorii care decid să-și construiască cariera în Java devin foarte căutați pe piața muncii într-un timp scurt. Dacă alegeți o instruire de calitate, aveți oportunitatea de a învăța cele mai atractive cunoștințe, atât în programarea back-end, cât și în cea front-end, ceea ce vă transformă într-un developer full stack. Acești specialiști sunt foarte apreciați în lumea IT și printre angajatori, ceea ce îi ajută să găsească un loc de muncă în cel mai scurt timp posibil.

Proiectele IT în care programatorii Java pot lucra sunt numeroase, iar cei mai mulți optează pentru crearea de jocuri și software pentru afaceri sau dezvoltarea de aplicații Android, urmând să-și continue cariera în dezvoltarea de aplicații mobile. În același timp, domeniile în care Java este folosit sunt diverse, ceea ce face acest limbaj de programare ideal pentru cei interesați să conducă o echipă IT sau să se alăture acesteia și să avanseze în carieră.

Diversitatea pe care o aduc abilitățile în acest limbaj de programare, a făcut ca programatorii Java să fie printre cei mai căutați și bine plătiți pe piața muncii, iar salariul inițial al acestor specialiști în România poate ajunge până la 7.900 RON.

O oportunitate ideală pentru un loc de muncă sigur pe care îl puteți exercita oriunde în lume

Conform tuturor cercetărilor, sectorul IT nu doar că este cel mai bine plătit, ci și cel mai stabil domeniu al zilelor noastre, iar cererea pentru noi specialiști în IT este în continuă creștere. Prin urmare, acest curs de programare Java de la LINK Academy reprezintă o oportunitate ideală pentru a vă construi o bază solidă și pentru a vă pregăti pentru intrarea în lumea IT.

Pe lângă dobândirea abilităților practice care vă vor ajuta în avansarea ulterioară, veți experimenta și o atmosferă minunată la cursuri și o îndrumare constantă de la coordonatori, unde veți primi răspunsuri la toate întrebările. Cursurile le veți urma în sălile cu calculatoare, modern echipate ale LINK Academy, unde vă va fi furnizat un calculator, special pentru a vă ușura procesul de învățare. Toate acestea cu scopul de a vă oferi o experiență directă în ceea ce înseamnă să faceți parte din comunitatea IT.

Cu siguranță, veți înțelege de ce developerii Java sunt atât de căutați, iar pentru a deveni unul dintre acești specialiști apreciați, vă puteți continua perfecționarea după curs în cadrul programului Java Development de la LINK Academy, care vă va pregăti pentru o carieră în IT în mai puțin de un an, cu condiții avantajoase de studiu.

LINK Academy – cel mai bun loc pentru a începe o carieră IT profitabilă

Cele mai căutate abilități ale zilelor noastre au fost dobândite de mulți specialiști IT de succes la această școală internațională de educație în IT.

Cel mai bine este că, în timpul studiilor la LINK Academy, prin programul Java Development, puteți obține cunoștințe și abilități în doar 10 luni, care vă vor conduce către o carieră profitabilă ca programator Java. Acest program se evidențiază ca fiind unul dintre cele mai căutate, motiv pentru care în fiecare an există o cerere mai mare pentru acest domeniu. Acest lucru este confirmat și de cursanții LINK Academy, care adesea, datorită abilităților dobândite, își găsesc primele joburi în timpul studiilor. Citiți impresiile lor!

Această formare cuprinzătoare, care include practică cu coordonatori, lucrul la proiecte reale și crearea unui profil GitHub, vă va face accesibili în lumea IT și pregătiți pentru piața muncii.

În plus, la LINK Academy aveți oportunitatea de a vă îmbunătăți complet cunoștințele de limbă engleză și germană pentru a lucra în străinătate, de a vă aplica cunoștințele pe proiecte reale pe care se formează întreaga instruire, de a dobândi o serie de abilități personale și profesionale prin programul Personal Development, precum și de a stabili colaborări cu numeroși clienți și companii prin intermediul Centrului de Dezvoltare a Carierei.

Înscrieți-vă cât mai repede și asigurați-vă locul la cursul gratuit de programare Java

Nu ratați această oportunitate unică de a păși în lumea promițătoare a tehnologiei informației, complet gratuit!

Deoarece calitatea studiului și accesul la echipamentele de ultimă generație sunt întotdeauna prioritare, LINK Academy are un număr de locuri strict limitat pentru participarea la cursul de programare Java. De aceea, este necesar să acționați rapid și să vă înscrieți cât mai curând posibil pentru a vă asigura locul. Înscrieți-vă gratuit aici.

