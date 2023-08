Parteneriat media Joi, 10 August 2023, 14:06

Smile Media

0

​Cunoscută pentru sunetul intens și unic, trupa britanică revine în țară cu noul lor single „Heart Attack", lansat în premieră anul acesta.

Summer in the City Foto: iabilet.ro

„Suntem entuziasmați să îi avem pe Editors în line-up-ul festivalului Summer in the City. Trupa aduce cu un sunet inconfundabil și o energie captivantă. Suntem bucuroși să-i întâmpinăm pe scenă și să le oferim fanilor noștri din România o experiență muzicală de neuitat", a declarat, organizatorul evenimentului, compania DD East Entertainment și Marcel Avram.

UN NOU HIT

O explozie electronică de sintetizatoare inspirate din anii '80 și pad-uri epice de tobe, Heart Attack "incapuseleaza" esența trupei.

Vocea tulburătoare a lui Tom Smith dă viață versurilor pasionale și obsesive ale piesei, definind astfel stilul muzical Editors și pregătind publicul pentru o experiență muzicală incendiară la Summer in The City, pe 19 august, în Piața Constituției.

Pentru videoclipul piesei, Editors au colaborat cu o echipă tehnică ce a utilizat Inteligența Artificială pentru a crea o experiență vizuală de impact. „Suntem bucuroși să revenim în România, unde suntem întâmpinați mereu cu entuziasm și căldură de către fanii noștri. Cu noul album și cu Blanck Mass alături de noi, suntem nerăbdători să împărtășim această experiență muzicală unică cu publicul din București și să aducem ceva nou și special pe scena Festivalului Summer in the City", a declarat Tom Smith, solistul trupei Editors.

ISTORICUL TRUPEI

Trupa Editors are o carieră impresionantă de 17 ani, în care au explorat cu curaj diferite direcțîi muzicale, rămânând în permanență într-o continuă evoluție artistică. Toate cele 6 albume de studio ale trupei s-au clasat în top 10 din Marea Britanie, dintre care 2 au ajuns pe locul 1, iar debutul lor, "The Back Room", a fost nominalizat la prestigiosul premiu Mercury Prize.

Trupa a fost cunoscută inițial ca Pilot, apo și-a schimbat numele in The Pride și Snowfield. În cele din urmă, membrii trupei s-au decis să se mute în Birmingham, sub titulatura care i-a consacrat, cea pe care o au și astăzi, Editors.

La început, grupul era format din patru studenți care s-au cunoscut la Universitatea Staffordshire din Stafford: Tom Smith (voce, chitară, clape), Russell Leetch (bas), Ed Lay (tobe) și Chris Urbanowicz (chitară). Iar după plecarea lui Chris în 2012, Justin Lockey și Elliott Williams s-au alăturat trupei pentru concertele lor live și au participat la înregistrarea celui de-al patrulea album. De atunci până în prezent trupa Editors este formată din Tom Smith (voce, chitară, pian), Russell Leetch (bas, sintetizator, backing vocal), Ed Lay (tobe, percuție), Justin Lockey (chitara principală), Elliott Williams (sintetizator, chitare și backing vocal) și Benjamin John Power (compozitor).

PREMII și RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ

Editors sunt recunoscuți pentru piesele lor care ne ajung direct la inimă, iar succesul în rândul fanilor a fost înregistrat încă din 2005, când și-au lansat albumul de debut, „The Back Room" ce conținea hiturile „Munich" și „Blood", piese recunoscute pentru calitatea lor și premiate.

Succesul a continuat și pentru materialul muzical „An End Has a Start", apărut în 2007, album care a ajuns pe primul loc în UK Album Chart și le-a adus o nominalizare la BRIT Awards pentru cea mai bună trupă britanică. A fost un mare succes și „The Weight of Your Love", lansat în 2013.

De asemenea, muzica Editors a fost pe coloana sonora a Twilight Saga, trupa câștigând și mai mulți fani. Pe lângă albume premiate și aprecieri, trupa Editors s-a bucurat constant de turnee sold-out și de apariții la numeroase festivaluri.

În cadrul festivalului Summer in the City, Editors vor susține un concert memorabil, în care vor prezenta atât hiturile lor consacrate, cât și noile piese de pe albumul lor recent lansat, "EBM". Evenimentul promite să fie unul plin de emoție, conexiune și descoperiri muzicale surprinzătoare.

DESPRE SUMMER IN THE CITY

Festivalul Summer in the City aduce în fiecare an artiști de talie internațională în inima Bucureștiului, precum cel mai important entertainer al momentului Robbie Williams, oferind publicului român ocazia de a se bucura de spectacole live de excepție cu Calum Scott, Jason Derulo, The Editors, Abby Roberts, Nicole Cherry, Eva Timush și alti artiști din România.

Concertul lui Calum Scott promite să fie un moment deosebit în cadrul acestui festival, cu melodiile sale emoționante și vocea sa inconfundabilă, care va răsuna în inimile fanilor din toate colțurile țării.

Biletele pentru festivalul Summer in the City sunt disponibile pe site-ul oficial al evenimentului:

SummerCity.ro și IaBilet.ro

Fanii sunt încurajați să își achiziționeze biletele din timp pentru a se asigura că vor avea ocazia să-l vadă pe Calum Scott live pe scena din Piața Constituției.

Link bilete:

https://bilete.summercity.ro/

https://www.iabilet.ro/bilete-summer-in-the-city-festival-81335/?utm_source=HpTopWeb

Pentru mai multe despre eveniment și bilete, vă rugăm să accesați site-ul DDEE

Parteneri: Reiffeisen, Tuborg, IaBilet.ro

Parteneri Media: Elle, KanalD, KanalD2, KissFm,

Adevarul, B365, HotNews, Click, Click Pentru Femei, Daily Magazine, Garbo, Grupul Observatorul Prahovean , Happ, Kudika, News, OK, Romania Libera, Ziarul Metropolis, Zile si Nopti, Wall Street, 9AM

Parteneriat media