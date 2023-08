ESENTIAL Miercuri, 09 August 2023, 10:00

După multe zile caniculare de iulie și câteva de august, vremea s-a răcit accentuat, iar dimineața zilei de miercuri a adus temperaturi scăzute pentru prima decadă a lunii august. În următoarele zile vremea va fi plăcută, iar maximele vor fi între 22 și 30 de grade în țară.

Statie meteo Foto: Shutterstock

Miercuri dimineață minima a fost de +0,1 C la vârfu Omu și +0,9 C la Obârșia Lotrului. La Stâna de Vale au fost +3,5 C, iar la Miercurea Ciuc, +4,3 C.

Temperaturi de sub 10 grade au fost în mai multe orașe: Brașov (6,6 C), Toplița (5,5 C), Cluj (8,8 C), Bistrița (7,9 C), Petroșani (7,7 C), Câmpulung Muscel (8 C), Câmpina (8,8 C), Satu Mare (8,1 C). Temperaturi de sub 10 grade au fost și în Banat și Crișana, dar și în Maramureș.

Cel mai cald a fost la Gura Portiței și Sulina, în Dobrogea: 17,3 C.

Ziua de marți a fost neobișnuit de răcoroasă, la prânz fiind 25 de grade doar în Oltenia și în câteva locuri din vestul țării. Maxima a fost de numai +18,8 C la Brașov, +20 C la Mahmudia și +20,7 C la Sibiu. La Omu, maxima zilei a fost de +4 C. Maxima zilei de marți în țară a fost de +28,1 C, la Caracal.

Cum va fi vremea

Miercuri 9 august

Maxime între 22 și 30 C

Joi 10 august

Minime între 9 și 18 C

Maxime între 21 și 31 C

Vineri 11 august

Minime între 8 și 20 C

Maxime între 23 și 31 C