ESENTIAL Joi, 03 August 2023, 12:35

gsp.ro

În cadrul unui interviu amplu acordat în exclusivitate Gazetei Sporturilor la Dortmund, Marcel Răducanu, 68 de ani, spune în premieră că Gică Hagi și alți jucători nu l-au dorit la Campionatul Mondial din 1990.

Marcel Răducanu Foto: GSP

- Uitându-vă în spate, acum ce spuneți, ați luat decizia corectă de a fugi atunci din România pentru a evolua aici?

- Da! Sunt convins! Mi-a fost complicat, 11 luni am fost suspendat de FIFA fiindcă plecasem de la Steaua. Degeaba au făcut intervenții la Ceaușescu mulți oameni importanți de aici, el chiar ceruse să fiu scos din fotbal doi ani. Aveam și grad atunci în armată, fuga mea avea și alte conotații. Eu la acea vreme am făcut o eroare, apucasem să semnez un precontract cu Hannovra, din liga a 2-a. Am realizat că am greșit, norocul meu a fost că Borussia a venit imediat și m-a luat și a avut răbdare cu mine. Apoi, după suspendare, în chiar primul sezon de Bundesliga, 1982-1983, am fost desemnat cel mai tehnic fotbalist și am prins echipa campionatului.

Citește mai mult pe gsp.ro