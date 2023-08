ESENTIAL Marți, 01 August 2023, 17:34

În orașul Basra din Irak, unul dintre cele mai fierbinți locuri de pe glob, maximele au ajuns la +51 C marți. Peste 50 de grade au fost și în Kuweit, Iran și Algeria, completând o vară ce a adus valuri de căldură în multe zone de pe glob.

Basra, Irak Foto: Shutterstock

Datele Ogimet arată că au fost +51 C la Basra, oraș de 1,5 milioane de locuitori și cel mai mare port al Irakului. Au fost +50,6 C la Amarah și +50,4 C la Nasyria (tot în Irak), iar la aeroportul internațional din Kuweit City au fost +50,2 C.

Maximele au ajuns la +50 C la Abadan (Iran) și în Rhourd Nouss (Algeria). Căldura extremă este mai greu de suporat și fiindcă nopțile sunt extrem de calde, cu minime undeva între 28 și 32 de grade.

Au fost mai bine de 50 de grade Celsius în mai multe țări în 2023, an în care valuri de căldură excepționale au afectat simultan sute de milioane de oameni.

În SUA, maxima anului a fost de aproape +54 C, în timp ce în orașul Phoenix din Arizona au fost 17 zile consecutive cu maxime de peste +45 C, iar minima celei mai calde nopți a fost 35 de grade.