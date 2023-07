ESENTIAL Duminică, 30 Iulie 2023, 18:35

HotNews.ro

0

Deși nu are în spate nicio știință exactă care să o susțină, astrologia este o industrie de un miliard de dolari la nivel mondial .Psihologii spun că există mai multe motive pentru care oamenii se bazează pe horoscopul personal atunci când iau o decizie.

Impresie artistica a unei exoplanete asemanatoare Pamantului Foto: nrlifeimages / Alamy / Profimedia Images

Ființele umane caută în mod constantpovești care să le ajute să-și împletească trecutul, prezentul și viitorul, iar Astrologia oferă un cadru foarte bun pentru asta, spune Monisha Pasupathi, psiholog la Universitatea din Utah,în The Atlantic.

Studiile arată, de asemenea, că oamenii apelează adesea la astrologie ca răspuns la stres și anxietate. „În condiții de stres ridicat, individul este pregătit să folosească astrologia ca pe un dispozitiv de adaptare , chiar dacă în condiții de stres scăzut nu crede în ea”, a spus Graham Tyson, profesor de psihologie la Universitatea din Witwatersrand din Africa de Sud .

Când a apărut prima rubrică de astrologie

De fapt, prima rubrică de astrologie care a fost comandată pentru un ziar a fost în timpul Marii Depresiuni din august 1930. Apoi, în timpul crizei financiare din 2008, oamenii au căutat astrologi pentru afla ce va fi cu ei în viitorul apropiat.

Un alt motiv major care îi apropie pe oameni deastrologie este incertitudinea . Studiile au arătat că nu știm ce s-ar putea întâmpla în viitor și că ar fi foarte stresant dacă afli că va urma ceva rău. Așa că te uiți în hroscop și începi să iei foarte în serios ce scrie acolo,” explică astrologul Jonathan Cainer înThe Daily Mail.

Un exemplu actual este pandemia Covid19, care a făcut ravagii în întreaga lume și a adus multe incertitudini în planurile noastre pentru viitor. Și, astrologii din India, SUA și Marea Britanie au fost ocupați să facă predicții despre când va dispărea coronavirusul. De fapt, astrologii și cititorii de cărți de tarot susțin că au lucrat enorm de când a început blocarea - companii indiene precum AstroTalk și AstroYogi spunând că veniturile lor aproape s-au dublat în timpul pandemiei.

Puterea de convingere a lucrurilor vagi. Efectul Barnum

Predicțiile din horoscop pot fi uneori distractive, dar cu totul lipsite de sens. Atunci de ce oamenii atribuie sens acolo unde pur și simplu nu există?

Tipuri de mesaje ca: O surpriză plăcută te așteaptă!, Cu cât muncești mai mult, cu atât ești mai norocos. sau altele de acest fel au un lucru în comun: sunt suficient de vagi.

De exemplu, în timp ce Mesajul 1 promite o „surpriză plăcută”, nu reușește să precizezenici natura sa, nici când va avea loc. Poate fi orice, de la vizita neașteptată a unui prieten a doua zi, la un câștig la loterie peste 20 de ani. Această neclaritate lasă loc pentru a interpreta în cheie personală mesajul.

Puterea surprinzătoare a predicțiilor este un rezultat al așa-numitului efect Barnum, un fenomen psihologic care descrie tendința oamenilor de a găsi semnificație personală în mesaje generale, suficient de vagi.

Cercetările psihologice sugerează că efectul Barnum se aplică tuturor tipurilor de ghicire a viitorului, dar și testelor de personalitate.

Efectul Barnum pacaleste cititorul de zi cu zi sa creada ca horoscopul zodiei sale este destinat doar pentru el, impunandu-i individului in mod inconstient sa creeze legaturi intre textele generale si propria viata.

In mod similar, profesii precum cititorii cartilor de tarot, magicienii sau cei care pretind ca pot citi ganduri sunt cunoscuti pentru utilizarea efectului Barnum in practicile lor. Acest efect este prezent si in cariere si industrii mai putin evidente, companiile digitale precum Netflix, Spotify si Facebook folosesc acest efect cognitiv pentru a-si imbunatati produsele si a le face mai personalizate.

Optiunile personalizate ale serviciilor digitale, cum ar fi listele de filme si playlist-urile muzicale create special pentru fiecare utilizator, ofera iluzia unui produs personalizat clientilor care utilizeaza Netflix si Spotify. In realitate, aceste companii folosesc efectul Barnum pentru a oferi utilizatorilor iluzia unei experiente personalizate.

surse folosite: dw.com, www.trainingurispecializate.ro, www.psychologytoday.com, scroll.in.