Inspectorii statului au controlat de trei ori în ultimele două săptămâni azilului din Mureş, Căsuţa Lu’ Min, unde patru oameni cu dizabilități erau ținuți la subsol în condiții inumane, însă nu au constatat nimic în neregulă. A făcut-o CRJ care, la ultimul control, a descoperit, într-o vizită inopinată oroarea: „4 persoane cu dizabilităţi grave care zăceau culcate pe saltele murdare de fecale, urină şi sânge, cu muşte pe ele, care nu se puteau apăra şi nu puteau cere ajutor”.

Controalele statului au avut loc pe 14, 20 și 26 iulie. CRJ a mers în vizită inopinată pe 27 iulie.

De ce nu au văzut inspectorii statului ce a văzut CRJ?

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, spune că aceasta a fost prima întrebare care le-a pus-o funcționarilor statului responsabili de control, iar răspunsul este incredibil.

„Au spus că au inspectat doar partea supraterană, deci partea de clădire la suprafaţă, clădirea centrului şi nu şi subsolul şi dependinţele acestei clădiri”, a declarat ministrul Muncii.

Simona Bucura-Oprescu a precizat că a transmis o circulară „tuturor agenţiilor de prestaţie şi asistenţă socială, tuturor inspectorilor sociali, prin care le solicităm în mod ferm să fie verificate toate dependinţele, subsolurile, podurile, absolut tot ce ţine de un centru rezidenţial”.

Ce a găsit CRJ la azilul din Mureș

Centrul de Resurse Juridice a anunțat, joi seară, că a efectuat o vizită de monitorizare neanunţată la Centrul de îngrijire şi asistenţă Căsuţa Lu’ Min din localitatea Bărdeşti, judeţul Mureş.

Ce a găsit CRJ la azilul din Mureș:

Echipa a constatat că, pe lângă cei 23 de beneficiari ai centrului cazați în camere, în subsolul clădirii erau ascunse în spatele unei perdele de plastic, printre grămezi de moloz, materiale de construcție, saci de haine, echipamente medicale vechi, 4 persoane cu dizabilități grave care zăceau culcați pe saltele murdare de fecale, urină și sânge, cu muște pe ele, care nu se puteau apăra și nu puteau cere ajutor (nonverbale și incapabile a se deplasa).

Una dintre persoane era în stare avansată de malnutriție (piele și os), cu leziuni la nivelul șoldului, acoperită de muște, mirosind puternic a fecale.

O altă persoană din subsol era acoperită de fecale și sânge la nivelul feței și a mâinilor.

Celelalte 2 persoane nu se puteau mișca și nu puteau să comunice, fiind deosebit de speriate când am încercat să ne apropiem de ele.

La orele 13:30, imediat după ce am văzut persoanele din subsol, am cerut de urgență ajutor la 112.

Până la sosirea echipajelor de poliție și salvare, am mai identificat o persoană care locuia în subsol, dar care se putea deplasa și ieșise din acel spațiu, la parterul imobilului.

Am colaborat cu autoritățile pe parcursul a câtorva ore.

După aproximativ 4 ore, la sugestia unui rezident și pentru că nu puteau fi identificate fizic toate persoanele, am mai identificat o cameră în spatele bucătăriei, fără clanță, pe care era un afiș pe care scria Materiale de construcții. Am solicitat deschiderea ușii și am constatat că dincolo de aceasta mai erau câteva încăperi în care am găsit alte 2 persoane aflate în stare gravă, blocate într-o cameră de aproximativ 3 m2, fără aerisire, fără iluminat, într-un pat. Accesul către acest spațiu era blocat printr-o masă de metal pe care erau așezate cărămizi.

Europa Liberă: Proprietarii centrului de la Bărdești, angajați la stat

Potrivit Europa Liberă, Centrul de Îngrijire și Asistență “Căsuța lu’ Min”, de la Bărdești, Mureș, este administrat de Asociația RE-MIN din Târgu Mureș. ONG-ul a obținut licența de funcționare la data de 28 decembrie 2020. Asociația a obținut o a doua licență de funcționare, provizorie, pentru un al doilea centru, cu același nume, dar situat chiar în Târgu Mureș.

Potrivit sursei citate, în 2018, judecătoria Târgu Mureș a înregistrat Asociația RE-MIN. Membrii Fondatori sunt Păpuc Cosmin Ionut și Roxana Cristina Dădălău, ambii angajați la Administrația Națională a Penitenciarelor. Cosmin Păpuc este agent operativ, Roxana Cristina Dădălău este ofițer principal I.

Președinte al Asociației este Carmela Păpuc, angajată a Spitalului Județean din Târgu Mureș. Vicepreședinte este Theodora Păcurar, inspector la DGSAPC Mureș.

Purtătorul de cuvânt al DGSAPC Mureș a confirmat legătura sa cu asociația, dar susține că aceasta a solicitat ieșirea din comitetul de conducere, încă de anul trecut, arată Europa Liberă (pe larg AICI).

Demiteri la Mureș anunțate de premier

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, vineri, că i-a demis pe prefectul și subprefectul de Mureș după ororile descoperite la azilul la Centrul de îngrijire şi asistenţă Căsuţa Lu’ Min din localitatea Bărdeşti.

„Știm foarte bine că sub coordonarea prefecţilor şi a subprefecţilor s-au făcut controale timp de o lună de zile. Din câte am înţeles, AJPIS-ul controlase acest centru cu o zi sau două înainte şi spusese că nu e nicio problemă. Doamna ministru a Muncii a luat decizia de a face o comisie disciplinară, conform legii a fost destituită persoana care a condus AJPIS-ul. Eu astăzi de dimineaţă am avut o discuţie cu vicepremierul şi ministrul de Interne, domnul Cătălin Predoiu, şi am dispus eliberarea din funcţie atât a prefectului, cât şi a subprefectului”, a spus Ciolacu.

Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a anunțat pe Facebook că a trimis Corpul de control pentru verificări la Mureș și că directorul și inspectorii AJPIS Mureș sunt cercetați disciplinar.

Directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş, Cristian Viorel Răduţ, a fost eliberat din funcţie, fiind mutat pe un post de execuţie pe durata cercetării administrative, a anuntat vineri Prefectura Mureş.

DNA a deschis dosar penal

DNA a anunţat vineri că a deschis un dosar penal in rem care are ca obiect săvârşirea de către funcţionari publici a unor presupuse infracţiuni de abuz în serviciu în legătură cu licenţierea şi supravegherea activităţii azilului din localitatea Bărdeşti, judeţul Mureş.

"Pe rolul DNA a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect săvârşirea de către funcţionari publici a unor presupuse infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu licenţierea/supravegherea activităţii unui centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi din judeţul Mureş. Urmărirea penală se desfăşoară cu privire la faptă ("in rem"), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat. Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzaţii împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificaţia instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidenţă penală", transmite DNA într-un comunicat de presă.