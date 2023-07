Articol susținut de Iulius Grup Joi, 27 Iulie 2023, 10:17

Smile Media

1

Cluj-Napoca este orașul din România în care se propune realizarea primului proiect mixt de reconversie urbană ce va purta semnătura UNStudio, birou de arhitectură de renume mondial, care a gândit unele dintre cele mai spectaculoase proiecte din marile orașe ale lumii, ce au devenit repere urbane și turistice, îmbinând funcționalitatea cu designul inovator. IULIUS lucrează împreună cu prestigiosul birou olandez la master-planul proiectului de reconversie urbană a platformei industriale Carbochim într-o atracție vibrantă a orașului Cluj-Napoca, aflat în prezent în etapa de avizare. Proiectul propus este unul de amploare, o investiție estimată la jumătate de miliard de euro, îmbinând funcțiuni culturale, cu primul hub de arte performative intregrat într-un proiect real-estate, cea mai mare destinație de shopping din țară – peste 115.000 mp –, zonă de rezidențial, office, grădină urbană și entertainment, pentru care se va lucra cu arhitecți locali și naționali, al căror rol va fi unul important pentru implementare. Între timp, fabrica Carbochim este relocată și modernizată cu ajutorul unei investiții de 5 milioane de euro, activitatea sa fiind neîntreruptă. Descoperă cine sunt arhitecții UNStudio în acest video

​Cluj-Napoca, orașul în care se propune realizarea primului proiect mixt de reconversie urbană Foto: Iulius Grup

Muzeul Mercedes-Benz din Stuttgart, ansamblul multifuncțional Four Frankfurt, conceptul unic și sustenabil Brainport Smart District din Helmond, Lyric Theatre Complex din Hong Kong, Arnhem Central Station, Doha Metro, Erasmus Bridge din Rotterdam sunt doar câteva exemple dintre cele 120 de proiecte pe care UNStudio le-a realizat în întreaga lume. Lor li se alătură primul obiectiv realizat în România din portofoliul renumiților arhitecți: reconversia platformei Carbochim într-o Parte din Cluj, investiție a grupului IULIUS.

„Încă nu am construit un proiect în România, așa că suntem foarte încântați că acum putem proiecta, în sfârșit, în această țară, pentru Cluj-Napoca. România are o istorie fascinantă și o identitate culturală foarte puternică, dar are și o influență uriașă asupra culturii din regiunea balcanică”, spune Ben van Berkel, fondator și arhitect principal UNStudio. În 1988, acesta a fondat, împreună cu Caroline Bos, biroul de arhitectură UNStudio, care are în portofoliu unele dintre cele mai spectaculoase clădiri din lume. Acum, pe planșele lor apare master-planul reconversiei platformei Carbochim, un proiect la care au lucrat în ultimul an și pe care l-au analizat într-o multitudine de variante pentru a ajunge la o soluție care să integreze feedback-ul primit din partea autorităților, instituțiilor, specialiștilor și comunității. Pentru unele obiective parte din proiect se va lucra cu arhitecți locali și naționali, cum sunt și cele două clădiri industriale de importanță ambientală care vor fi conservate și valorificate în proiect, atribuinduli-se funcțiuni culturale și antreprenoriale.

Cu birouri în Amsterdam, Frankfurt, Shanghai, Hong Kong, Dubai și Melbourne și o echipă cu peste 300 de angajați din 27 de țări, UNStudio a lucrat la peste 120 de proiecte internaționale, precum masterplanuri urbane, clădiri de birouri, rezidențiale, dar și muzee și lucrări de infrastructură spectaculoase din punct de vedere arhitectural. Sunt spații în care oamenii trăiesc și lucrează în medii sănătoase și care au fost proiectate pentru viitor, concept pe care îl implementează și în proiectul din România. „Suntem foarte conștienți de potențialul pe care regenerarea urbană îl are pentru orașe. În acest sens, este esențial să căutăm noi modalități de reamenajare a zonelor urbane existente, în așa fel încât să poată oferi ceva înapoi orașului ca întreg, să reactiveze și să însuflețească spațiile și zonele care s-au perimat de-a lungul anilor. Proiectarea pentru consolidarea și susținerea comunităților înseamnă să creezi locuri care aduc oamenii laolaltă”, a declarat fondatorul UNStudio.

Echipa care lucrează la acest proiect este coordonată de Arjan Dingsté, Director și Senior Architect UNStudio: „Am fost destul de activi în Europa de Est în ultimii ani și am fost deosebit de dornici să găsim oportunități în România, în mare parte datorită istoriei sale bogate. Sunt foarte mândru că noi, cei de la UNStudio, putem fi parte din istoria viitoare a Clujului, aducând un proiect interesant în oraș, care va fi și primul proiect UNStudio din România. Este foarte interesant să vedem că putem conecta această veche zonă industrială la Parcul Armătura, amenajat recent. Dorim să aducem și oamenii din zona Carbochim înapoi spre apă, pentru a continua centura verde de-a lungul râului”.

„Sănătatea și bunăstarea – fizică, mentală și socială – sunt ceea ce considerăm esențial în fiecare design pe care îl realizăm”

UNStudio este focusat pe a aduce plus-valoare prin proiectarea care face viața mai sănătoasă, are un impact redus asupra Planetei și, în același timp, de durată asupra orașelor și oamenilor. „Proiectele mixed-use, care evită crearea de cartiere monofuncționale, vor îmbunătăți calitatea vieții în oraș. O conexiune cu natura este, de asemenea, esențială, la fel ca și îmbunătățirea legăturilor sociale, pentru a atenua sentimentele de izolare. Tehnologia va juca, de asemenea, un rol cheie în multe domenii ale vieții orașului în viitor, în special în ceea ce privește mobilitatea, dar și în ceea ce privește sustenabilitatea. Cu toate acestea, pentru noi, în principal, criteriile care nu pot lipsi sunt sănătatea și bunăstarea – fizică, mentală și socială. Acestea sunt aspectele pe care le considerăm esențiale în fiecare design pe care îl realizăm”, reprezintă viziunea privind viitorul dezvoltărilor urbane a lui Ben van Berkel,fondator și arhitect principal UNStudio.

Referindu-se la campania de consultare publică privind așteptările comunității de la noul proiect, care a generat peste 9.500 de păreri exprimate ca mesaje directe sau voturi privind funcțiunile integrate, Arjan Dingsté crede că „astfel de idei sunt similare tipului de gândire de design pe care îl avem la UNStudio. Abordăm întotdeauna proiectele într-un mod profund contextual, așa că trebuia să înțelegem pe deplin spiritul sitului și al Clujului înainte de a începe orice lucrare de proiectare”. „Trebuie să știi ce simte publicul că lipsește în oraș sau ce și-ar dori să vadă că aduce noua dezvoltare. În general, scopul este întotdeauna de a atrage mai mulți oameni în zonă, de a o face mai animată și conectată la nevoile publicului și a orașului în ansamblu”, completează Ben van Berkel.

Proiecte care desenează arhitectura internațională contemporană

Printre clădirile emblematice UNStudio se numără Mercedes-Benz Museum din Stuttgart, care atrage atenția oricui trece prin zonă, iar pe site-urile dedicate turismului, spectaculoasa structură este prezentată ca un obiectiv arhitectural contemporan de neratat, interesul pentru arhitectura muzeului depăşindu-l uneori pe cel pentru exponate. De asemenea, ansamblul mixt Four Frankfurt se dezvoltă pe un sit care a fost inaccesibil în ultimii 45 de ani și, astfel, orașul va oferi o nouă destinație vibrantă. Un exemplu de design unic este Brainport Smart District, din orașul Helmond, un concept flexibil care se va dezvolta în funcție de cerințele și nevoile locuitorilor. Un alt proiect impresionant de arhitectură din portofoliul arhitecților olandezi este Arnhem Central Station, ce a devenit o atracție a orașului, un magnet pentru turiști și un exemplu excelent pentru proiectele de infrastructură în reamenajare. Erasmus Bridge din Rotterdam, pe care l-au realizat, este una din construcțiile reprezentative ale orașului, are forma unei lebede și reprezintă un obiectiv turistic. Designul Doha Metro Station, semnat de UNStudio, face legătura între trecutul și viitorul Qatarului, se inspiră din arhitectura regională, dar, în același timp, oferă o viziune eficientă asupra viitorului, având o arhitectură deosebită, atât în exterior, cât și în interior. Iar lista proiectelor realizate de biroul din topul mondial de arhitectură, recunoscut pentru design avangardist și construcții emblematice, continuă cu numeroase construcții celebre din întreaga lume – www.unstudio.com.

Articol susținut de Iulius Grup