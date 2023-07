ESENTIAL Miercuri, 26 Iulie 2023, 18:51

Ministrul PSD al Muncii, Simona Bucura-Oprescu, care a preluat recent funcția, după demisia lui Marius Budăi, susține că la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, unde a făcut studii postuniversitare, a învățat rigoarea şi disciplina. Ea a mai spus că este naşa de cununie a lui Alexandru Ştefan, fiul fostului rector al Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, generalul Gheorghe-Teodoru Ştefan. Despre armele cu lunetă trecute în declarația de avere, Bucura-Oprescu a spus că sunt ale soțului său, „vănător la a patra generaţie”.

Simona Bucura-Oprescu Foto: Inquam Photos / George Călin

Simona Bucura Oprescu a scris în CV că are studii postuniversitare la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”. Întrebată, miercuri, la Antena 3, de ce nu are trecută în CV și lucrarea de doctorat, ea a răspuns că s-a înscris la doctorat, dar nu a finalizat „elaborarea tezei de doctorat”: „Prin urmare, în perioada în care eram înscrisă la doctorat, am trecut acest lucru în CV. În momentul în care nu mi-am finalizat, am scos din CV”.

Chestionată dacă va termina doctoratul, ea a răspuns: „Nu, fiindcă nu mai sunt la doctorat. Am fost doctorand începând cu anul 2013. Din 2019 nu mai sunt”.

„Rigoare, disciplină”

De ce a ales să studieze la Academia SRI? Ministrul Muncii a spus că motivul este „simplu”: „Este o instituţie de învăţământ ca şi alte instituţii de învăţământ din România la care fiecare dintre noi doreşte să aibă parte de un tip de cunoaştere pe care nu l-ar putea găsi la o altă instituţie”.

Întrebată ce a învăţat cel mai mult acolo, deputata PSD a spus: „Rigoare. Este foarte important. Rigoare, disciplină”.

Ea a mai spus, conform News.ro, că este naşa fiului fostului rector al Academiei SRI „Mihai Viteazul”, generalul Gheorghe-Teodoru Ştefan: „Sunt naşa lui Alexandru Ştefan, un tânăr medic român pe care chiar mi-a făcut plăcere să îl cunosc”.

Ce spune despre cele două arme cu lunetă trecute în declarația de avere

Referitor la cele două arme cu lunetă care figurează în declaraţia ei de avere, ministrul Muncii a spun că aparţin soţului ei, care este pasionat de vânătoare.

„Opinia mea este că am procedat corect, fiindcă fiecare dintre noi avem obligaţia legală de a ne trece în declaraţia de avere bunurile comune pe care le avem.

Soţul meu este vânător la a patra generaţie. Este pasiunea lui. Are două arme care sunt peste 5.000 de euro. Nu sunt ale mele, sunt ale soţului meu şi armele fiind ale soţului meu, dar bunuri comune în timpul căsătoriei, am respectat legea şi le-am trecut în declaraţia de avere”, a mai declarat Bucura-Oprescu.

Întrebată unde ţine soţul ei armele, social-democrata a spus: „Regimul armelor şi muniţiilor este foarte dur. Bineînţeles că în camera de arme”.

„În primii ani de căsnicie mi s-a părut interesant să merg la vânătoare” / „Cred că fiecare dintre noi recunoaştem că nu este foarte simplu să fii femeie”

De asemenea, chestionată dacă a fost vreodată la vânătoare, ministrul PSD a spus că a fost în primii ani de căsnicie, dar că în ultimii ani nu a mai avut timp, pentru că „nu este foarte simplu să fii femeie”:

„În primii ani de căsnicie mi s-a părut interesant nu să merg la vânătoare, fiindcă nu sunt vânător, nu am permis de armă, dar eram şi eu invitată.

Nu, nu am tras cu puşca, dar eram invitată, îi cunoşteam pe camarazii de vânătoare.

În ultimii ani, din lipsă de timp, nici măcar ca invitat la partea de după vânătoare nu am mai fost, fiindcă timpul fiecăruia dintre noi, din păcate, este foarte limitat, iar eu, pe lângă responsabilităţile pe care le am ca deputat, ca mamă, ca om politic şi, nu în ultimul rând, cred că fiecare dintre noi recunoaştem că nu este foarte simplu să fii femeie”.

Cine este Simona Bucura-Oprescu

Simona Bucura-Oprescu (PSD) a fost numită ministru al Muncii în 19 februarie, după ce Marius Budăi a demisionat în urma scandalului privind azilele groazei.

Simona Bucura-Oprescu este deputat PSD la al treilea mandat și este președintele Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului.

În vârstă de 43 de ani, Simona Bucura-Oprescu a absolvit Facultatea de Științe Economice de la Craiova. Are studii postuniversitare la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. De asemenea, are studii postuniversitare absolvite la Colegiul Național de Informații din cadrul Academiei SRI.

Din 2004 până în 2012 ea a fost consilier județean PSD la Argeș.

Potrivit ultimei declarații de avere, Simona Bucura-Oprescu nu are proprietăți. Ea deține o mașină achiziționată în 2019, și a investit în titluri de trezorerie. De asemenea, Simona Bucura-Oprescu a menționat în declarația de avere două arme de vânătoare cu lunetă, cu o valoare de 6.000 de euro fiecare.

Ea are două credite în valoare totală de aproape 77.000 de lei.

Simona Bucura-Oprescu are în conturi 45.000 de lei și aproape 13.000 de euro.