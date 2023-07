ESENTIAL Duminică, 23 Iulie 2023, 10:16

​Sunt două săptămâni de când în fiecare zi maximele au depășit +35 C în țară și canicula va continua, pentru marți fiind așteptate 41 de grade Celsius în Muntenia și Oltenia. Valul de căldură din iulie a adus și nopți foarte calde, dar și zile cu peste 39 de grade. Unde a fost cel mai cald?

Seceta Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Cea mai ridicată temperatură din acest an a fost pe 18 iulie, la Zimnicea, +40,1 C, orașul din Teleorman fiind de mai multe ori cel mai cald loc din țară, în timp ce anii trecuți cele mai multe temperaturi maxime de vară erau la Calafat.

Și stația meteo București Filaret a fost de câteva ori în topul temperaturilor, top unde a apărut și Calafat, dar și orașul Turnu Măgurele.

Cele mai ridicate minime nocturne au fost de +25 C la Șiria pe 17 iulie și de +24,2 C la Calafat, o zi mai târziu. Pe 20 iulie, minima a fost de +24,5 C la Sulina și +24 C la Sulina.

Cea mai scăzută temperatură măsurată în țară în acest interval a fost de +5,2 C, pe 11 iulie, la vârfu Omu.

Pe 22 iulie, temperaturile nu au fost așa de mari cum erau prognozate, iar maxima a fost nu în Oltenia, ci la Mangalia (aproape 37 C), un oraș unde vara maximele sunt în general de sub 30 de grade (dar nopțile sunt foarte calde).

Trebuie spus că România a scăpat mai ușor decât țările din sudul Europei, unde temperaturile au trecut de 45 C (culminând cu +47,7 C în insula italiană Sicilia). Maxima din 2022 în România a fost de +41,7 C (la Calafat), iar peste 42 C au fost ultima oară în 2017, în timp ce anul acesta a fost o singură temperatură de peste 40 C.

Unde a fost cel mai cald în fiecare zi, conform datelor ANM

11 iulie: Roșiorii de Vede +36 C

12 iulie: Calafat +36,6 C

13 iulie: Zimnicea +39,4 C

14 iulie: Giurgiu +36 C

15 iulie: Calafat +36,1 C

16 iulie: Zimnicea, Giurgiu, București Filaret, +37,4 C

17 iulie: Calafat +39 C, București Filaret, Turnu Măgurele, Alexandria +38,4 C

18 iulie: Zimnicea +40,1 C, Turnu Măgurele +39,5 C, București Filaret +39,1 C

19 iulie: Zimnicea +38,1 C, Calafat +37,9 C.

20 iulie: București Filaret +36,6 C

21 iulie: Zimnicea +36,1 C

22 iulie: Mangalia +36,7 C

În dimineața zilei de duminică 23 iulie, temperaturile erau cuprinse între 12 grade la Toplița și 25 de grade la Medgidia și Sf Gheorghe Deltă (valori pentru ora 8.00).