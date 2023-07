Panorama Vineri, 21 Iulie 2023, 17:18

HotNews.ro

În ultimii 20 de ani s-au schimbat foarte mult obiceiurile noastre alimentare. Pâinea a fost cel mai consumat aliment la români timp de multe decenii. Obișnuiam să consumăm și 10 kg de pâine pe lună. Treptat, am renunțat la pâine și am înlocuit-o cu legume proaspete. Astăzi am ajuns să consumăm până la 8 kilograme de legume pe lună.

paine Foto: Shutterstock / Master1305

Vezi pe Panorama.ro un infografic care ne arată ce s-a schimbat în opțiunile noastre alimentare, dar și în cantitățile pe care le consumăm.