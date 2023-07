Articol susținut de Analogue Festival Vineri, 21 Iulie 2023, 14:19

Poate că Mioveni nu sună în urechile festivalierilor la fel de sexy ca Bonțida, Cluj sau Constanța, dar promite evadarea perfectă în natură, la marginea pădurii, în ultimul weekend al verii (25-27 august). Managerul Analogue Festival și al Centrului Cultural din localitate, Alin Călinescu, ne dă 30 de motive ca să nu ratăm ediția din acest an.

Analogue Festival Foto: ANALOGUE Festival

Dacă ar fi să facem o glumă, cele 30 de motive ar putea fi epuizate din prima frază: vii la Mioveni să asculți 30 de ore de muzică. Pe parcursul a trei zile, pe cele două scene ale festivalului avem nu mai puțin de 18 trupe românești și internaționale, cele mai cerute de publicul de festivaluri în acest moment. Line-up-ul – și acesta e primul motiv – începe cu sărbătoriții ediției – B.U.G. Mafia, Delia, John Newman – și continuă cu Selah Sue, Subcarpați, Tinie Tempah, Asian Dub Foundation, Ian, Kadebostany, Spike, Șatra B.E.N.Z., Vița de Vie, Byron, HVNDS, IDK, ROA, The Mono Jacks și Valeria Stoica. Numai live acts, muzici care se potrivesc cu locul acesta minunat.

Al doilea motiv este că la ediția din acest an, a doua din istoria festivalului, puteți vedea B.U.G. Mafia în anul în care trupa sărbătorește frumoasa vârstă de 30 de ani.

Al treilea motiv e că vei înțelege „povestea festivalului”. Aici am și un POV de organizator: nimeni altcineva nu are ceva similar cu Analogue, deoarece Platoul Făget, acolo unde are loc evenimentul, este cea mai frumoasă locație din județ.

Al patrulea motiv este, la propriu, și cel mai mare: festivalul are loc pe o întindere de 7,5 hectare, pe care vom avea scene, activări ale festivalului și ale sponsorilor.

La motivul 5 aș trece proximitatea: sunt doar 100 și ceva de kilometri de mers pe autostradă de la București, 15 kilometri venind de la Pitești și doar 5 km de la Mioveni. Dar Analogue e foarte aproape și de Câmpulung Muscel, și de Râmnicu Vâlcea.

Mioveniul arată foarte bine, merită să-l vezi. E un oraș tânăr, în plină ascensiune – deci încă un motiv, al șaselea, pe listă.

Analogue este un festival în natură care promovează ideea de a evada din oraș și din lumea digitală ca să te bucuri de muzică bună și libertate. Iată și cel de-al șaptelea motiv bun ca să vii.

Motivul nr. 8? Atmosfera este wow. Anul trecut, pe ploaie, am fost vreo 30.000 de spectatori, iar distracția nu s-a oprit trei zile...

Odată ajuns la Analogue, anul acesta știi sigur că te conectezi cu vreo 20 – 30.000 de oameni care simt ca tine și au aceleași valori ca și tine. Vibe-ul de aici e special – cel de-al nouălea motiv să vii la festival.

Nu putea lipsi din primele zece motive prețul abonamentelor cu acces general pentru cele trei zile de festival: doar 289 de lei, poate jumătate față de suma pe care o dai pe bilet la festivaluri cu line-up-uri cam tot pe acolo.

Privește Analogue Festival ca pe o destinație de city break, una de relaxare și uite că mai punem încă două motive bune pentru a-ți lua abonament. Frate mai mic cu Electric Castle și Summer Well, Analogue va avea numeroase surprize pentru participanți în cele trei zile. Garantăm că nu vă veți plictisi nici când scenele vor fi tăcute.

Alin Călinescu

Celelalte motive pot fi mult mai personale: vii la Analogue Festival pentru că ai un weekend liber, pentru că îți place Selah Sue sau Vița de Vie, pentru că vrei să ieși cu prietenii etc.

Avem și noi câteva atuuri pe care de obicei le ținem „la secret”, dar de data asta dezvăluim unul chiar aici: vino la Mioveni pentru că în 5 ani vom ajunge în top 5 festivaluri din România, iar tu faci parte dintre cei care vor scrie aici istoria, alături de noi.

Mai găsești bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și analogue.ro.

Escape into nature. Escape into music!

Articol susținut de Analogue Festival