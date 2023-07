ESENTIAL Joi, 13 Iulie 2023, 14:42

Smile Media

1

În această vară, îți aducem vești bune! Magazinul Notino.ro a lansat o campanie specială de reduceri la parfumuri de lux în Black Friday-ul de vară, care începe din data de 14.07.2023. Va fi o săptămână incendiară, cu reduceri de 15-40% la parfumuri și produse cosmetice de calitate excepțională.

Prinde ofertele și reducerile de până la 40% de Summer Black Friday 2023, doar pe Notino.ro! Foto: notino.ro

Notino.ro are peste 82.000 de produse unice aduse de la 1.500 de branduri populare în lume. Toate produsele sunt autentice și de calitate superioară. Campania Summer Black Friday este o oportunitate unică de a găsi cele mai bune oferte la parfumuri de lux, dar și la alte produse cosmetice de brand. Astfel de produse se pot cumpăra din e-shop-ul online, dar și din punctele de vânzare din București, Mega Mall sau Promenada Mall. Aici clienții sunt ajutați să aleagă produsele potrivite, de către asistenți de înfrumusețare experimentați, iar parfumurile pot fi încercate chiar înainte de a fi cumpărate.

Ofertele pentru sesiunea de vară de Black Friday pe Notino.ro includ produse cosmetice, seturi cadou, parfumuri bestseller, parfumuri orientale, parfumuri damă, parfumuri bărbați, etc. Notino are super piese cadou la achiziția de produse de lux, de la branduri de TOP.

Livrarea este gratuită la numeroase produse precum: parfumuri la promoție, parfumuri din gama bestseller, parfumuri și cosmetice speciale, produse din gama lichidare de stoc, comenzi substanțiale.

Notino are cele mai bune oferte de vară la parfumuri și produse cosmetice de sezon. Ofertele sunt la articole de calitate superioară, precum:

Produse de protecție solară, articole de make-up rezistent la apă

Cosmetice pentru îngrijirea părului ce este afectat de soare

Produsele pentru ten pentru o hidratare cât mai bună a acestuia

Seturi cu produse cosmetice pentru voiaj, în versiune mini, ideale pentru călătorii

Șampoane pentru toate tipurile de păr

Produse anti-celulită, spray-uri de corp și multe altele.

Descoperă acum lumea parfumurilor de lux, online, prin aplicația mobilă Notino!

Aceste produse de brand pot fi văzute și pe aplicația mobilă care se poate descărca de pe App Store sau Google Play. Astfel vei putea vedea cele mai recente colecții, cele mai actuale promoții, oriunde te-ai afla și în orice moment, pe smartphone cu o conexiune la Internet. Această aplicație îți oferă acces la toate produsele de pe site-ul Notino, pentru a găsi pe acelea preferate pentru diferite ocazii.

Îți sugerăm să te abonezi și la newsletter-ul acestui magazin și să urmărești și noutățile sale de pe rețelele de socializare, precum Facebook, Instagram. În acest mod simplu, poți vedea cele mai noi și avantajoase oferte la timp, la parfumuri și produse cosmetice de calitate. Poți să alegi și produse de machiaj profesional, îndrăzneț și sofisticat din confortul casei tale. Acestea le vei cumpăra online și apoi ele vor fi expediate rapid acasă, la adresa specificată.

Pe Notino.ro nu ai niciun stres! Aici poți cumpăra ușor cosmetice și parfumuri de brand în stoc și gata de a fi expediate, la prețuri avantajoase. Multe produse pot fi încercate înainte de a fi desigilate, dacă sunt din gama Try it First, pentru că sunt livrate cu o mostră gratuită ce poate fi testată acasă.

Notino oferă și alte avantaje de nerefuzat, precum:

Poți alege parfumul preferat din acest magazin și îl poți grava cu laser cu un mesaj special pentru a-l transforma într-un cadou personalizat

Ai posibilitatea de a cumpăra produse speciale – parfumuri iconice și produse de la diferite branduri celebre în lume – care sunt în cutii elegante Notino Beauty Box

Poți cumpăra cosmetice travel size (parfumuri, deodorante, produse de îngrijire) care sunt în recipiente mici, potrivite pentru avion și călătorii

(parfumuri, deodorante, produse de îngrijire) care sunt în recipiente mici, potrivite pentru avion și călătorii Dacă vrei să ai un cadou special, ai posibilitatea de a comanda produsul într-un ambalaj de lux, mai elegant, ce poate fi și expediat cu o felicitare, direct la destinatar În magazinele din capitală, poți încerca și oglinda virtuală pentru a vedea cum îți stă cu un ruj sau cu un alt produs de machiaj profesional.

Nu ezita să vizitezi acest magazin online cât de curând posibil, pentru a vedea ofertele și promoțiile de sezon și să cumperi cosmeticele tale de lux, preferate!