ESENTIAL Joi, 13 Iulie 2023, 08:23

Smile Media

0

​Gabriela Marin este un nume recunoscut în lumea coaching-ului profesionist din România și nu numai. Acreditată atât de Centrul pentru Executive Coaching, cât și de Federația Internațională de Coaching, Gabriela este fondatoare și managing partner a Masima Consulting Center, o companie care oferă servicii de coaching, mentorat și consultanță pentru lideri și companii.

Gabriela Marin Foto: WU Executive Academy

De profesie socio-psiholog, Gabriela are o experiență de peste 25 de ani în resurse umane și este absolventă a programului WU Executive MBA Bucharest, promoția 2011 - 2013.

1. Ce v-a determinat să alegeți programul de EMBA oferit de WU Executive Academy în București?

Programul în sine, modulele de business și modalitatea de organizare a cursurilor. Nu în ultimul rând, profesorii experimentați care veneau din țări diferite și implicit având culturi diferite. Este exact ce mi-am dorit – diversitate culturală și networking internațional. În plus, în primii ani (2006 -2007), am facut parte din comisia de selecție a candidaților pentru acest program, ca reprezentant din partea OMV Petrom și atunci am înțeles ce înseamnă un EMBA.

2. Cum v-a ajutat EMBA-ul în cariera de soloprenor? Ce calități ar trebui să aibă un soloprenor de succes?

Programul de EMBA mi-a oferit oportunitatea de a-mi dezvolta cunoștințele teoretice și practice de business, dar și abilități precum negocierea, interacțiunea și ascultarea. Mediul internațional m-a ajutat să am o viziune mai largă și o înțelegere a diferitelor culturi și tipuri de afaceri. Confirmarea din acest mediu academic mi-a oferit mai multe perspective și, în special, aceea de a porni pe drumul propriu.

Pentru a obține succesul în calitate de soloprenor, consider că sunt necesare calități precum ambiție, perseverență, răbdare, dorința de a te perfecționa continuu și multă diplomație.

3. Care este cea mai importantă lecție învățată de la programul de EMBA?

Când am terminat programul, mi-am spus: „Sunt foarte valoroasă și mândră de mine!”, în traducere, ai încredere în tine, fii deschis pentru noi oportunități și îndrăznește, poți face orice!

4. Care a fost cea mai mare provocare din cadrul programului de EMBA?

Colegii, care veneau din medii de business diferite și ritmul de învățare! Însă ne-am completat, ne-am susținut și ne-am ajutat reciproc astfel încât tot efortul a însemnat o mare bucurie și o excelentă oportunitate de dezvoltare.

5. Cum sunt reprezentate femeile în poziții de conducere comparativ cu perioada în care ați absolvit programul? Menționați 3 soluții pentru diminuarea decalajului dintre femeile și bărbații antreprenori/manageri.

Schimbarea s-a produs în ceea ce privește egalitatea de șanse pentru femeile în funcții de conducere și progresele din ultimii ani ne încurajează să credem că prejudecățile încep să dispară. Femeile continuă să obțină rezultate excelente la locul de muncă și acțiunile lor fac diferența.

În vederea reducerii decalajului dintre femei și bărbați în funcțiile de conducere, soluțiile pe care le-am putea aduce în discuție ar fi: încurajarea includerii femeilor în programele de planificare a succesiunii, promovarea accesului femeilor cu pregătire superioară la posturi executive în organizații și creșterea gradului de conștientizare cu privire la acest subiect.

Managerii și antreprenorii care doresc să urmeze programul WU Executive MBA Bucharest pot aplica pentru bursele de studiu în valoare totală de 200.000 de euro, valabile până la data de 30 septembrie. Programul va începe în luna noiembrie și se adresează managerilor cu o experiență de minimum cinci ani. Acesta include 14 module, desfășurate pe parcursul a 16 luni, în regim part-time, ceea ce oferă cursanților posibilitatea de a-și continua activitatea profesională pe durata studiilor.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul WU Executive Academy.