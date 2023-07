ESENTIAL Joi, 13 Iulie 2023, 07:16

​Joi este cea mai caldă zi din an, cu maxime care vor atinge +41 C în Oltenia, +40 C în Muntenia și +39 C în Moldova și Dobrogea. Canicula se menține și în zilele următoare, maximele urmând să treacă de 35 de grade, arată datele ANM.

Canicula Foto: Shutterstock

La ora 0 erau aproape peste tot mai mult de 20 de grade, cu valori foarte ridicate la Timișoara (+29) și Roșiorii de Vede (+28 C).

Joi, la ora 7, temperaturile erau cuprinse între 14 C la Miercurea Ciuc și +24 C la Sulina și Sf Gheorghe - Deltă, arată datele ANM.

Joi vor fi peste 35 C în toate regiunile, cu maxime de 40 - 41 C, mai ales în lunca Dunării. Cel mai puțin cald va fi în Maramureș, cu maxime între 26 și 29 C.

Și vineri va fi foarte cald, cu maxime de +38 C în Muntenia, 37 C în Dobrogea și +36 C în Oltenia. În vestul țării nu va fi așa de cald, cu maxime între 25 și 31 C. Minimele dimineții la nivel național vor fi între 14 și 24 C.

Și sâmbătă va fi foarte cald, cu minime nocturne cuprinse între 10 grade în Ardeal și 22 C în Dobrogea. Maximele zilei vor atinge 37 C în Dobrogea, Oltenia și Muntenia. În Banat, maximele vor ajunge la +35 C, iar în Transilvania, la +32 C.