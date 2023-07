Parteneriat media Marți, 11 Iulie 2023, 17:33

​Guns N' Roses și Depeche Mode vor concerta vara aceasta la București, pe Arena Națională, pe 16, respectiv 26 iulie. Pe măsură ce datele concertelor se apropie, ne amintim tot mai mult de tensiunile care se iscau în anii '80-'90 între rockeri și ascultătorii devotați ai Depeche Mode, numiți Depeșari.

Guns N' Roses, cunoscuți și apreciați pentru energia lor electrizantă, dominau scena muzicală de la sfârșitul anilor '80 și începutul anilor '90. Fuziunea lor de heavy metal, punk și rock clasic le-a adus o bază de fani dedicată, care se întinde pe mai multe generații. Hiturile "Sweet Child O' Mine" sau "Welcome to the Jungle" au captivat milioane de oameni din întreaga lume.

De cealaltă parte, Depeche Mode, pionierii genurilor electronic și synth-pop, și-au cultivat un public loial cu versurile lor introspective și peisajele sonore inovatoare. Încă de la formarea Depeche Mode, la începutul anilor '80, trupa s-a reinventat cu fiecare album, explorând teme legate de religie, dragoste și alte lupte personale. Hiturile "Enjoy the Silence" și "Personal Jesus" au devenit imnuri ale muzicii alternative.

În ciuda acestor rivalității, în România acelor ani s-a desfășurat o evoluție fascinantă a gusturilor muzicale. Influența muzicii occidentale, în special a genurilor rock și alternativ, a devenit mai proeminentă, iar Guns N' Roses și Depeche Mode au început să atragă adepți devotați din întreaga țară. Scena muzicală românească a fost martora unei diversificări treptate de-a lungul anilor.

Fie că-ți pictai pe haine un trandafir roșu, purtai blugi negri, strâmți sau albi. Fie că-ți decorai hainele cu capete de mort sau aveai perciuni, îți declarai într-un fel apartenența la un grup. Îți doreai să faci parte din aceste găști pentru că era un mod de viață. Muzica te unea, indiferent de genul pe care îl ascultai.

Rockerii considerau muzica ca pe un simbol al rezistenței. Era autenticitate, pură rebeliune – crudă și dură. Era un mijloc de exprimare a nemulțumirilor, dar și o foarte bună modalitate de exprimare a libertății. Riff-urile de chitară și versurile de rebeliune ale celor de la Guns N' Roses și-au găsit un public dedicat printre rockerii români. Albumul revoluționar al trupei, "Appetite for Destruction" a rezonat cu cei care tânjeau după gustul vieții occidentale.

Întreaga personalitate se baza atunci pe muzica pe care o ascultai și pe stilul tău vestimentar – care devenea și riscant dacă treceai prin Piața Romană. Rockerii dețineau perimetrul de acolo și aveau întâlniri constante. Dacă aveai freză și geacă de depeșar, era posibil să nu te mai întorci acasă așa cum ai plecat. Paul Slayer Grigoriu amintește în cartea sa, Cronicile Vulpii: Amintiri din liceul anilor '90, de întâlnirile rockerilor din inima Bucureștiului:

''În inima Bucureștiului, la mijlocul distanței dintre Piața Universității, care poate fi socotită centrul cultural al orașului, și Piața Victoriei, centrul administrativ, se găsește Piața Romană. Străbătută de imensul Bulevard 1848, împărțit în mai multe segmente, era atât în apropierea locuinței mele, cât și a liceului. Stația de metrou ce-i purta numele nu era chiar în Piața Romană, ci un pic mai înspre Universitate.La una dintre ieșiri se aflau cofetăria Casata și o cârciumă, numită pe atunci Grădinița și cunoscută ca punct de întâlnire al rockerimii bucureștene. Pe lângă Grădinița erau, pe marginea trotuarului, un fel de garduri de piatră, unde, cel puțin teoretic, ar fi trebuit să fie sădite flori. Pe acestea, ca și pe gardul metalic ce despărțea același trotuar de strada cu circulație intensă, se așezau obișnuiții acestor locuri. Cu timpul, și-au făcut apariția vânzătorii de casete și alte "accesorii" rockerești.

(...) Aici se strângeau celebrii rockeri din Romană. Erau mai multe grupuri, dar toți veniți pentru același scop: să stea împreună cu cei care ascultau aceeași muzică, să discute despre ea și despre ideile ce-i dădeau naștere, să facă schimburi de postere sau de casete, să bea câte o bere sau o vodcă. Unii se mai băteau, dar cei mai mulți erau pașnici.''

Fanii trupei Depeche Mode deveniseră și ei o subcultură de sine stătătoare în Europa de Est. Ei au devenit populari datorită versurilor lor, elementelor sonore și aspectului vizual ceva mai agresiv.

În anii de după revoluție, Depeche Mode devenise un nume important printre adolescenții români ai vremurilor. La majorate se cântau piesele de pe cel mai de succes album Depeche Mode, Violator. Era ușor să îi recunoști pe fanii Depeche Mode după blugii deschiși la culoare, perciuni, ochelarii de soare și ciocate. Cu toții se simțeau adevărați Personal Jesus.

Cristian Flueraru, unul dintre cei 6 fani norocoși care a apărut în documentarul trupei Depeche Mode, Spirits In the Forest, povestește despre perioada de atunci:

,,La început a fost vorba de o explorare de la distanță, cu articole traduse stângaci la orele de germană, casete trase la Concord pe bd. Unirii sau dansuri pe "Personal Jesus" la bairame în Berceni. Apoi, am început să privesc mai atent versurile și partea de imagine.

În perioada de debut a anilor '90, stilul "Violator" era cel spre care aspiram cu toții. Uniforma Depeche era atunci compusă din pantofii tip "gogoșar" (sau ghete negre), jeanși drepți albi, curea cu ținte și jacheta denim. Pe aceasta din urmă o ''asezonam'' cu tot felul de insigne confecționate din bucăți de riglă de plastic. Câteodată luam și o pălărie rotundă, neagră, din garderoba mamei mele. Una peste alta, cred că depeșarii în acea perioadă erau o pată de culoare extrem de ușor recognoscibilă.''

Cine-și dorea cu adevărat, reușea să pună mâna chiar și pe copii ale casetelor și le devorau cap-coadă, ba mai mult, le și împrumutau vecinilor de bloc și așa se formau grupurile. Cristian avea un vecin cu doi ani mai mare decât el care făcea rost de casete, uneori chiar și originale. Stilul de muzică al trupei, bazat mai mult pe sintetizatoare și tobe, devenise mai ușor de piratat decât chitarele punk zgâriate.

,,Perioada descoperirii Depeche va rămâne pentru totdeauna una foarte specială, la fel și amintirile mele legate de acele zile. Una din poveștile mele preferate este aceea când am reușit să cumpăr, în 1993, o copie originală a "Songs of Faith and Devotion". Îmi amintesc că acest lucru a presupus eforturi financiare considerabile: alocația pe mai multe luni, plus o infuzie de capital de la bunica mea. Și acum îmi amintesc bucuria pe care am simțit-o când am desfăcut booklet-ul din interior și am văzut toate pozele și versurile. Evident, așa comoară trebuia păstrată cum se cuvine, așa ca o ascultam rar de tot, pentru a nu agăța banda.

În același registru, câțiva ani mai târziu, la începutul anilor 2000, am cumpărat împreuna cu Florin, prietenul și mentorul meu în ceea ce-i privește pe Depeche Mode, DVD-ul Live Exciter. La fel ca în povestea anterioară, și aici a fost nevoie de un efort financiar-logistic, așa ca am pus amândoi bani pentru a-l cumpăra. Înțelegerea era că îl vom ține fiecare câte o săptămână, doar că eu, la vremea aceea, nu aveam un DVD player. Așa că, în perioada cât discul era la mine, doar îl admiram și, din nou, răsfoiam cărticica interioară'', menționează Cristian.

Privind în retrospectivă, acest conflict cultural între rockeri și depeșari a simbolizat o parte a dinamicii sociale a României anilor '80-'90. El nu a fost decât o tensiune a societății care se lupta sub un regim opresiv și care tânjea constant după schimbare. a fost un fenomen cultural fascinant, care s-a extins dincolo de preferințele muzicale. O confruntare între două viziuni diferite asupra a ceea ce ar trebui să reprezinte muzica și asupra modului în care aceasta ar trebui folosită - ca instrument de confruntare a realității sau a evadării din ea.

În ciuda diferențelor și tensiunilor puternice, atât Guns N' Roses, cât și Depeche Mode au jucat un rol semnificativ în modelarea peisajului muzical românesc, care continuă și astăzi, motiv pentru care ne vom bucura la fel de mult de ambele concerte de pe 16 iulie, respectiv 26 iulie, de la Arena Națională.

