Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, susține că Direcţia Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov nu are în atribuții controlarea căminelor de bătrâni, indicând că Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aflată în subordinea Ministerului Muncii, le poate verifica, aruncând pisica în curtea instituției conduse de Marius Budăi. Ministrul Muncii sunsține că vinovată este DGASPC Ilfov, aflată în subordinea instituție conduse de Hubert Thuma.

Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Hubert Thuma s-a contrazis singur, vineri, la Digi 24, spunând că DGASPC Ilfov nu are drept de control, dar totuși face verificări „mereu”.

„Ce putem noi face este să monitorizăm oamenii, dar doar în centrele în care aceştia sunt duşi de noi. DGASPC Ilfov are nişte centre care sunt în subordinea noastră, pe care le monitorizăm, le controlăm efectiv mereu (...) Legea ne obligă să nu avem mai mult de 50 de beneficiari într-un centru. Drept urmare, DGASPC Ilfov a fost să contacteze aceste servicii sociale de la furnizori privaţi", a spus Hubert Thuma, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, doar într-unul dintre cele trei cămine de bătrâni private unde au fost depistate nereguli autoritatea judeţeană a avut 16 beneficiari, iar acolo putea verifica dacă banii pe care îi plăteşte pentru aceştia sunt cheltuiţi în interesul lor.

„De fiecare dată, prin DGASPC, noi am cerut note justificative despre cum se cheltuiesc banii şi toate aceste note justificative sunt la contractul pe care îl avem cu ei, dar drept de control nu avem (...) Aparent, totul părea în regulă. Noi am trimis control şi acum două săptămâni acolo, la unul dintre cele trei centre, la cel din Afumaţi (...) Am cerut, în primul rând, un control de la Consiliul Judeţean să văd dacă cei de la DGASPC şi-au îndeplinit datoriile de serviciu şi ce pot să vă garantez este că, dacă vreun funcţionar nu şi-a făcut treaba, va pleca. Vreau să aştept rezultatul anchetei Parchetului şi după aceea vom lua şi noi decizia ce vom face mai departe", a adăugat şeful CJ Ilfov.

În regulamentul de organizare și funcționare a DGSAPC Ilfov se precizează la atribuțiile Compartimentului Asistenți Personali Profesioniști: „monitorizează activitățile asociațiilor/fundațiilor-furnizori privați, cu care D.G.A.S.P.C. Ilfov are încheiate convenții de colaborare pentru prestare servicii sociale, în vederea implementării Standardelor Specifice de Calitate”.

Pe site-ul DGSAPC se arată că „Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov funcționează ca instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Ilfov ce are rolul de a identifica și de a soluționa problemele sociale ale comunității din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie”.

Conducerea AJPIS Ilfov care are atribuții clare de control și autorizare a acestor centre au autorizat definitiv un centru pe 29.06.2023, un centru pe data 10.05.2023 și un centru autorizat provizoriu pe data de 10.05.2023.

Pe de altă parte, ministrul Muncii, Marius Budăi, afirmă că anual, Agenția Națională de Protecție și Inspecție Socială trebuie să facă controale la aceste centre.

„Voi cere o informare și de la DGASPC Ilfov privind controalele lunare atunci când aprobau la plată facturile emise lunar de aceste centre”, a afirmat Budăi, care susține că instituția condusă de Hubert Thuma este obligată să ceară un control la DGSAPC Ilfov.

Marius Budăi a insistat că nu pasează vina și a subliniat că instituția care „contractează orice serviciu are obligația să verifice dacă serviciul a fost furnizat la standardele minime și abia apoi se avizează”, dând vina pe DGASPC Ilfov, subordonată Consiliului Județean condus de Hubert Thuma.

„Nu o să fac un ping-pong. Dacă nu știe, îi spunem dlui președinte al CJ Ilfov că furnizorul principal este CJ, iar când CJ nu poate presta acele servicii sociale poate contracta acele servicii. DGASPC le-a contractat. Păi pe ce bază a plătit ce a contractat?”, a răspuns Budăi unui jurnalist care a insistat că șeful CJ Ilfov aruncă responsabilitatea în curtea Ministerului Muncii.

Budăi a anunțat că îi va demite, așa cum a cerut premierul Marcel Ciolacu, pe președintele Agenției Naționale de Protecție și Inspecție Socială, Cristina Anton, și pe președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Mihai Tomescu.

El a susținut că Ministerul Muncii, prin instituțiile subordonate, nu poate închide astfel de centre, ci doar pune informațiile la dispoziția DGASPC-urilor, instituții subordonate consiliilor județene.

Printre cei patru suspecți arestați preventiv în ancheta procurorilor se numără Andrei Răzvan Țicu, șef serviciu la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

Condițiile teribile din căminele de bătrâni au fost devzăluite încă din luna februarie 2023 de o investigație jurnalistică a publicațiilor Buletin de București și Centrul de Investigații Media.

Faptele teribili au fost semnalate inclusiv Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC) Ilfov, iar Răzvan Țicu, șeful serviciului care gestionează problemele adulților cu dizabilități, a venit, a văzut și a spus că nu i se pare deloc grav, au dezvăluit jurnaliștii de investigație.