Elvir Koljic (27 de ani) e de 4 ani în România, la Universitatea Craiova, și spune că se simte ca acasă. A trecut peste toate dificultățile, povestește cum s-a împrietenit cu Edin Dzeko, dar și momentele grele prin care a trecut familia sa din cauza războiului.

Elvir Koljic Foto: Inquam Photos / Stefan Constantin

- Te salut, Elvir! S-au făcut 4 ani de când ești la Craiova, cum te simți în România?

- Din prima zi de când am venit m-am simțit foarte bine. Atunci erau și foarte mulți jucători din zona Balcanilor și asta m-a ajutat mult. Mă simțeam ca acasă, îmi place.

- Cum de ai ales România?

- În acea perioadă, când m-am întors din Polonia în Bosnia, am jucat vreo câteva meciuri acolo. Am avut atunci niște oferte care nu au fost chiar pe placul meu, iar cea mai serioasă era de la Craiova. Împreună cu impresarul am hotărât să venim aici. Era un club serios, o ofertă pe măsură. Am ales ce-a fost mai bun pentru mine.

