Articol susținut de Spotawheel Miercuri, 05 Iulie 2023, 09:29

Smile Media

0

Cu toții am trecut prin experiența achiziționării unei mașini second hand și ne-am confruntat cu diverse provocări. Kilometrii dați înapoi, istoricul mașinii, proveniența sau piesele lipsă sunt doar câteva dintre aspectele care ne pun în dificultate atunci când ne dorim să cumpărăm o mașină second hand. Pe piață există multe servicii care promit că te vor ajuta să găsești mașina perfectă, însă sunt puține cele care au pe ce se baza atunci când spun asta. Spotawheel are toate argumentele pentru a deveni partenerul nr. 1 în alegerea următoarei tale mașini.

Parc Auto Spotawheel Foto: Spotawheel

Piața auto second hand din România s-a dezvoltat în mod pozitiv în ultimii ani și oferă acum mai multă siguranță și încredere cumpărătorilor. În comparație cu acum 10-12 ani, opțiunile disponibile sunt mai variate și mai atrăgătoare, aducând soluții pentru principalele probleme cu care se confruntă oamenii atunci când achiziționează o mașină second hand.

Spotawheel, lider pe piața auto second hand din România

Spotawheel este lider pe piața auto second hand din România și este specializat în vânzarea și închirierea de mașini second hand. Compania oferă o gamă variată de mașini și permite achiziționarea prin leasing operațional cu 0% dobândă.

Platforma vine cu soluția la toate problemele care îți pot da bătăi de cap atunci când te apuci să cauți o mașină: kilometrii dați înapoi, accidente ascunse sau lipsa unei garanții. Procesul de achiziție este transparent și poate fi completat și exclusiv online.

De ce să cumperi o mașină de la Spotawheel?

Spotawheel implementează un proces riguros de inspecție și verificare a fiecărei mașini. Fiecare autoturism este supus unei verificări în peste 200 de puncte și garantează că istoricul mașinii este autentic, astfel încât să cumperi exact ceea ce vezi. Documentele și istoricul de întreținere al mașinii sunt analizate în detaliu. De asemenea, toate subsistemele sunt testate pentru a identifica eventuale defecțiuni ale viitoarei tale mașini.

Spotawheel acordă o atenție deosebită structurii mașinii pentru a asigura siguranța pasagerilor. Utilizează echipamente speciale pentru a verifica dacă au existat reparații cauzate de accidente și inspectează întreaga caroserie a autovehiculului. Toate intervențiile care au fost efectuate sunt înregistrate și analizate cu atenție.

„Vehiculul este întotdeauna livrat clientului după ce a fost întreținut, curățat biologic și dezinfectat! Inspectăm peste 300.000 de mașini anual și achiziționăm spre vânzare doar 10% dintre acestea”, afirmă Veronica Negru, Manager de Marketing la Spotawheel.

Pentru a se asigura că fiecare mașină se comportă corespunzător pe drum, Spotawheel efectuează și un test drive amănunțit. Mecanicii companiei verifică sistemul de frânare și performanța generală a autovehiculului, asigurându-se că acesta se află într-o stare optimă și sigură.

Cum poți comanda mașina visurilor tale prin doar câteva click-uri

Un alt aspect al experienței cu Spotawheel este posibilitatea de a achiziționa mașina exclusiv online, prin doar câteva click-uri. Această abordare îți permite să finalizezi întregul proces de achiziție din confortul propriei case. De asemenea, poți contacta telefonic un reprezentant al companiei pentru a obține toate detaliile necesare. Și mai mult, mașina este livrată gratuit la adresa specificată de tine, oriunde în țară.

În plus, Spotawheel oferă clienților săi o serie de avantaje suplimentare pentru a se asigura că întreaga experiență de cumpărare este una ideală.

Veronica Negru subliniază importanța acestor beneficii: „Ceea ce le oferă oamenilor încrederea de a face acest pas este garanția de până la 5 ani și cele 14 zile de retur. Scopul nostru strategic este de a crește acest procent în toate piețele noastre, oferind clienților noștri toate instrumentele și resursele tehnologice necesare pentru a face o transformare digitală.

Indiferent dacă ești în căutarea unui BMW elegant, a unui Audi sport sau a altor mărci populare precum Citroen, Kia sau Peugeot, Spotawheel oferă opțiuni variate și prețuri accesibile pentru fiecare buget.

Descoperă acum ofertele disponibile pe platforma Spotawheel și bucură-te de o experiență sigură, convenabilă și de încredere în achiziționarea unei mașini second hand de calitate.

Articol susținut de Spotawheel