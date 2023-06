Articol susținut de Creativus Joi, 29 Iunie 2023, 18:36

Smile Media

1

​Creativus este cea mai nouă aplicație de design grafic disponibilă în România. Lansată de curând, această platformă a fost creată din dorința de a oferi utilizatorilor o interfață mai intuitivă, cu instrumente ușor de folosit, astfel încât oricine - de la un începător și până la o persoană experimentată în domeniul designului grafic - să-și poată realiza cât mai rapid și eficient propriul conținut digital.

O nouă aplicație de design grafic a fost lansată în România Foto: Creativus

Creativus pune la dispoziția utilizatorilor instrumente variate pentru crearea de materiale digitale originale și de calitate, cum ar fi afișe, logo-uri, pliante, bannere, vizualuri și reclame pentru Facebook, Instagram sau alte rețele sociale.

Cui se adresează Creativus?

Aplicația de design grafic se adresează unei game foarte largi de utilizatori. Interfața sa intuitivă facilitează utilizarea atât pentru designerii experimentați, cât și pentru cei care sunt noi în lumea designului grafic.

“Fiind vorba de un domeniu artistic, termeni precum „amator” sau „profesionist” au o importantă mai mică din punctul meu de vedere. Cred că e mult mai importantă dorința de cultivare a talentului și a creativității. Aplicația pune la dispoziție o gamă largă de unelte și doar imaginația și perseverența utilizatorului sunt cele care pot limita rezultatele pe care utilizatorul le poate obține”, spune Eduard Cioabă, cel care a realizat platforma Creativus.

Instrumentul de tip drag-and-drop este ideal pentru a proiecta elemente vizuale unice pentru orice tip de proiect. Aplicația dispune de numeroase template-uri predefinite, fonturi și culori, dar în același timp permite utilizatorilor să încarce imagini și pictograme. În general, Creativus este un instrument excelent care-i ajută pe cei ce vor să-și realizeze propriul conținut digital să creeze rapid elemente vizuale originale pentru fiecare proiect în parte. Creativus este un start-up cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Aplicația poate fi utilizată gratuit sau în baza unui abonament plătit. Cei care optează pentru conturile gratuite au acces la toate funcționalitățile de design, dar există limitări asupra resurselor de care dispun. De exemplu, utilizatorii pot încărca în aplicație imagini sau pictograme pe care să le utilizeze în creațiile ulterioare. Pentru cei ce folosesc gratuit aplicația, numărul de imagini pe care le pot încărca este limitat. În ceea ce privește abonamentele plătite, acestea sunt lunare sau anuale.

Pe viitor, Creativus va beneficia și de alte funcții noi, prin introducerea unui modul de asistare a utilizatorului cu ajutorul inteligenței artificiale.

“Eu sunt un adept al învățării și dezvoltării continue. Cred că în fiecare zi trebuie să încerci să fii mai bun decât în ziua anterioară. Cam același principiul stă și la baza viziunii pentru Creativus. Vreau să introducem funcționalități noi, cel puțin o funcționalitate la fiecare 3 luni. Pe termen mai lung îmi doresc pentru Creativus să devină locul unde utilizatorii să poată satisface toate nevoile de design grafic”, mai spune Eduard.

Cum “a luat naștere” Creativus - prima aplicație de design grafic 100% românească

Ideea de la care s-a pornit în dezvoltarea acestei platforme a apărut în timpul pandemiei, când Eduard și prietena sa foloseau aplicații de design grafic deja existente pe piață.

“Ideea a pornit undeva în aprilie 2020 când eram în plin lockdown și prietena mea utiliza o aplicație similară pentru a edita pozele din concediile anterioare, pentru a le publica pe o rețea de socializare. În perioada aceea, timpul nu avea nicio semnificație, pentru că eram închiși în casă și cred că era cam 3-4 dimineața când m-a chemat la laptopul ei pentru a-mi arăta o funcționalitate care nu era chiar cum își dorea ea. I-am spus că aplicația pe care o folosește este cam simpluță… Atunci mi-a zis: „Dacă e simpluță, de ce nu faci tu una mai bună?”. Și eu cred că am reușit”, a povestit Eduard, omul care a realizat aplicația de design grafic numită Creativus.

În primul rând, a analizat în detaliu cele mai populare aplicații deja existente. A observat funcționalitățile care lipsesc și ar trebui îmbunătățite, astfel încât să ușureze munca utilizatorilor, să le permită să dea frâu liber imaginației și să creeze orice tip de conținut în doar câteva minute sau zeci de minute.

“Din ce știu eu, Creativus este singura aplicație de acest gen 100% românească. Dar în lumea internetului nu există granițe, iar la nivel global există foarte multe aplicații similare, unele cu funcționalități mai complexe, unele mult mai simple. Ce am încercat să fac cu Creativus? Am încercat să analizez 20 dintre cele mai utilizate aplicații de acest gen și să iau ce a fost bine de la fiecare din ele și să elimin ce nu este bine. Am ales să includ cele mai căutate funcționalități și să le elimin pe cele care ar fi creat o interfață mai aglomerată și mai multă confuzie, fără să aducă valoarea adăugată pentru utilizator”, a mai precizat acesta.

Creativus este, așadar, cea mai nouă aplicație de design grafic lansată în România. Platforma a fost dezvoltată pentru a satisface nevoile unei game largi de utilizatori, inclusiv designerilor experimentați, dar și începătorilor care caută o soluție accesibilă și eficientă pentru crearea de conținut digital.

Articol susținut de Creativus