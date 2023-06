ESENTIAL Joi, 29 Iunie 2023, 18:32

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, a anunţat, joi, că Primăria Dărmăneşti a pus în aplicare sentinţa definitivă a Curţii de Apel Bacău şi a înlăturat crucile ridicate acolo pentru eroii români, dar şi monumentul amplasat în incintă.

Cimitirul Valea Uzului în 2019 Foto: Hotnews

„Aş dori să fac un anunţ important. Astăzi sunt la Bruxelles şi am aflat de la colegii mei că astăzi dimineaţă, Primăria Dărmăneşti a pus în aplicare, a executat sentinţa irevocabilă şi definitivă a Curţii de Apel Bacău pentru lucrarea executată ilegal pe terenul comunei Sânmartin, trebuia să mute de acolo ce lucrare a realizat", a declarat Borboly Csaba, într-o înregistrare postată pe pagina de Facebook.

El a explicat că terenul aparţine comunei Sânmartin, lucru confirmat de mai multe instanţe de judecată şi, conform legislaţiei în vigoare, nu se puteau efectua lucrări acolo de către o altă unitate administrativ-teritorială.

„Eu cred că, dacă trăim într-un stat de drept, toate deciziile instanţei trebuie să fie puse în aplicare", a spus Borboly. Preşedintele CJ Harghita a mai afirmat că toţi eroii care au murit acolo merită să fie cinstiţi cum se cuvine şi ar trebui ca Valea Uzului să nu mai fie folosită politic sau de către extremişti.

„În ultimii patru ani au fost foarte multe circuri, foarte multe probleme, de multe ori Valea Uzului a fost folosită politic, a fost folosită de extremişti şi trebuie să spunem 'stop!'. Pentru că eu cred că toţi martirii care au murit acolo, indiferent sub ce steag au luptat, merită respect, merită linişte şi merită toată onoarea care este posibilă. Momentan, acest lucru nu este posibil, pentru că şi de o parte şi de altă parte se întâmplă evenimente nedorite", a arătat Borboly.

Acesta a vorbit şi de demersurile întreprinse de Consiliul Judeţean Harghita, pentru creionarea unui dialog cu comuna Sânmartin, oraşul Dărmăneşti şi Consiliul Judeţean Bacău, fiind purtate inclusiv discuţii cu Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor şi Ministerul Apărării, scopul fiind ca toţi eroii care au căzut la datorie, indiferent sub ce steag au luptat, să aibă un loc unde să fie comemoraţi cum se cuvine.

„Scopul nostru este acela ca toţi eroii care au murit în Valea Uzului, indiferent sub ce steag au luptat, merită să fie cinstiţi, merită să aibă un loc unde să se depună coroane, să se aprindă o lumânare, să se ţină o slujbă, indiferent de religie, ortodoxă, catolică, reformată, unitariană. De aceea, noi, în aceste luni, am încercat să pregătim un compromis şi chiar ieri am avut ultima discuţie cu un reprezentant al comunei Sânmartin şi vom veni, am avut şi discuţiile la Ministerul Apărării Naţionale, cu soluţie prin care chiar comuna Sânmartin să fie de acord, să fie loc pentru cinstirea tuturor eroilor care au căzut acolo. Dacă este înmormântat acolo unul, doi, cinci, cinci sute, cinci mii, indiferent, dacă este chiar şi unul, atunci merită să fie cinstit", a mai arătat Borboly.

El a făcut un apel la calm, punctând că crede în istoria comună a bunei vecinătăţi şi că speră ca, în colaborare cu judeţul Bacău, să dezvolte sustenabil zona Valea Uzului, pentru locuitorii ambelor judeţe.

Tribunalul Bacău a anulat, printr-o hotărâre pronunţată în 2022, autorizaţia de construire a 50 de cruci ridicate pentru eroii români în cimitirul Valea Uzului şi a unui monument pentru soldaţii care şi-au dat viaţa acolo, indiferent de naţionalitate, emisă de Primăria Dărmăneşti, şi a dispus desfiinţarea lucrărilor, decizie care a rămas definitivă prin respingerea recursului de către Curtea de Apel Bacău, în data de 10 februarie.

Cimitirul Valea Uzului a intrat în atenţia publică în anul 2019, când autorităţile din oraşul Dărmăneşti, judeţul Bacău, au amplasat mai multe cruci de beton în cimitirul pe care și-l disputau cu Harghita. De ziua Eroilor, locul a fost scena unor tensiuni. Maghiarii au făcut lanț uman și s-au rugat în fața gardului, românii au rupt poarta cimitirului și au făcut slujbă peste morminte. Cei mai nervoși au fost românii care s-au imbrâncit cu jandarmii, au dat cu steagurile în maghiari și i-au trimis la Budapesta.

Totul a început la jumătatea lunii mai 2019, când Primăria Dărmănești a ridicat zeci de cruci pentru eroii români. Acestea au fost ulterior acoperite cu saci negri de câțiva cetățeni maghiari. După aceste incidente, în 3 iunie, Consiliul Județean Harghita a decis că cimitirul va putea fi vizitat doar o oră pe săptămână. Mai multe asociații de români au anunțat pentru 6 iunie, Ziua pomenirii eroilor români, intenția de a merge în acest cimitir pentru a comemora soldații români. După acest anunț, senatorul UDMR Tanczos Barna a anunţat, în aceeași zi, că membri ai comunităţii maghiare din Harghita şi Covasna vor organiza un protest „paşnic” la cimitir, deoarece nu sunt de acord „ca până la soluţionarea problemei din Valea Uzului să aibă loc orice inaugurare sau orice sfinţire a crucilor de acolo”.