Joi, 29 Iunie 2023, 09:28

​Ritmul și amploarea inovației tehnologice pe care o vedem astăzi sunt fără precedent și insuflă optimism într-o economie solicitantă. Noul val de tehnologii oferă un potențial imens eforturilor noastre de a construi comunități mai bogate, mai curate, mai sănătoase și mai durabile. Cu toții avem o oportunitate incredibilă de a ne dezvolta și îmbunătăți abilitățile digitale pentru a debloca inovația și valoarea în afaceri, contribuind la modelarea unui viitor mai bun.

Potrivit Forumului Economic Mondial, 42% din locurile de muncă vor necesita abilități diferite în următorii trei ani, iar peste 1 miliard de angajați vor avea nevoie de reconversie profesională, până în 2030. În România, ritmul de creștere a competențelor digitale este mai lent decât în alte țări din UE. Țara noastră se situează pe locul 27 din cele 27 de state membre ale UE în ediția din 2022 a Indicelui economiei și societății digitale (DESI), ceea ce indică un decalaj digital semnificativ. În acest sens, dezvoltarea economică poate fi susținută și prin asigurarea angajaților cu competențele de care au nevoie pentru a avea succes și a se dezvolta în această economie digitală.

Fiind o organizație cu rol important în transformarea societății prin dezvoltarea de noi tehnologii, Microsoft se angajează să asigure prezența tuturor în acest viitor digital prin dezvoltarea talentelor, educație și incluziune.

O cultură a învățării continue este necesară pentru implicarea și dezvoltarea talentelor

Mediul hibrid și flexibil de lucru este noua normalitate. În multe organizații, acest lucru înseamnă că sunt necesare noi abilități, talent și competențe. O cercetare realizată de IDC arată că doar 3,5% dintre angajații din Europa Centrală și de Est au competențele digitale necesare. În acest mediu hibrid, angajații ar trebui să simtă în continuare că au acces la oportunități de dezvoltare, că pot învăța și îmbunătăți constant cunoștințele. Pentru a hrăni o astfel de mentalitate, este crucial ca organizațiile să creeze o cultură a învățării permanente. Având o astfel de cultură, Microsoft învață permanent la nivel de organizație, dar și de la clienții săi, și oferă o gamă diversă de oportunități de învățare și dezvoltare.

„Este important ca toți oamenii să aibă acces la tehnologie și abilități digitale pentru a putea răspunde nevoilor actuale și viitoare. România are potențialul de a deveni un centru digital regional, iar educația și dezvoltarea competențelor digitale sunt factori esențiali. Suntem mândri că, în ultimii doi ani, am constribuit la calificarea și recalificarea unui număr de peste 230.000 de români datorită participării la cursurile online gratuite de la Microsoft, LinkedIn și GitHub. O altă inițiativă de succes, care a vizat sectorul public, este Programul nostru de calificare realizat în colaborare cu Guvernul României. Ne bucurăm că acest program, care a avut ca obiectiv construirea abilităților necesare pentru un număr de 1.000 de persoane din peste 30 de instituții guvernamentale, a câștigat premiul ”Education Program of the Year” acordat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) din România. Microsoft își menține angajamentul de a ajuta oamenii și organizațiile din România să reducă decalajul în materie de competențe și să construiască un viitor digital luminos.", a declarat Bogdan Putinică, Country Manager România & Moldova.

Tehnologie pentru creșterea afacerilor prin îmbunătățirea competențelor clienților și partenerilor

Cu produse conectate permanent, tehnologia poate genera rezultate cheie în afaceri: finalizarea muncii, recalificarea și îmbunătățirea competențelor, stimularea performanței și crearea de oportunități pentru dezvoltarea carierei. Iar noua generație AI va schimba lucrurile substanțial. Potrivit raportului Microsoft Work Trend Index din 2023, 82% dintre lideri anticipează că angajații vor avea nevoie de noi abilități în era inteligenței artificiale. Acest nou set de competențe, centrat pe AI, va avea efecte în lanț în fiecare industrie și organizație. Pentru Microsoft, este extrem de important să se asigure că toți clienții și partenerii au acces la informații relevante și actualizate pentru a-și dezvolta afacerea.

Microsoft Enterprise Skilling Initiative (ESI) oferă instruire practică pentru învățarea și îmbunătățirea competențelor tehnice și a cunoștințelor despre tehnologiile Microsoft și Azure pentru clienții comerciali și din sectorul public.

(ESI) oferă instruire practică pentru învățarea și îmbunătățirea competențelor tehnice și a cunoștințelor despre tehnologiile Microsoft și Azure pentru clienții comerciali și din sectorul public. Platforma Microsoft Learn oferă acces la o colecție cuprinzătoare de opțiuni de instruire și certificare ce permite clienților și partenerilor să se familiarizeze cu tehnologia pe măsură ce afacerile lor se transformă și îi sprijină în tranziția către locuri de muncă bazate pe tehnologie.

oferă acces la o colecție cuprinzătoare de opțiuni de instruire și certificare ce permite clienților și partenerilor să se familiarizeze cu tehnologia pe măsură ce afacerile lor se transformă și îi sprijină în tranziția către locuri de muncă bazate pe tehnologie. Platforma Microsoft Virtual Training Days este, de asemenea, disponibilă pentru clienți, cu multe sesiuni de instruire despre infrastructura Azure, Date și Inteligență Artificială, Windows Server, Linux și OSS, Microsoft 365, securitate cibernetică, Dynamics 365 și Power Platform.

Acces gratuit la resurse pentru toți

Potrivit cercetării Microsoft Digital Futures Index, țările în care oamenii au abilități digitale mai bune și utilizează tehnologia și serviciile digitale sunt mai productive, mai competitive și mai verzi. În 2022, Microsoft și LinkedIn au lansat un program pentru a ajuta 10 milioane de persoane să învețe competențe digitale. Cei interesați pot accesa 350 de cursuri și șase noi Certificate pentru competențe de bază pentru șase dintre cele mai solicitate joburi în economia digitală. Acest nou program se bazează pe Global Skills Initiative, care a ajutat 80 de milioane de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă să acceseze resurse pentru pregătire digitală.

Pregătirea elevilor și profesorilor pentru un viitor digital

Cu peste 200.000 de dezvoltatori, România ocupă locul 2 în ECE în ceea ce privește numărul de profesioniști IT. Iar acest talent trebuie să învețe în mod constant abilități noi pentru a răspunde provocărilor. În același timp, doar 28% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani au cel puțin competențe digitale de bază (raportul DESI 2022), astfel că implementarea unei strategii menite să crească aceste abilități este o prioritate. Prin colaborări pe termen lung cu organizații din sectorul privat și public din România, Microsoft contribuie la atingerea acestui obiectiv de reducere a decalajului digital.

Cloud Employability Accelerator, program dezvoltat în cadrul parteneriatului cu Fundația EOS România, oferă studenților abilități tehnice care le îmbunătățesc perspectivele de angajare. În 3 ani, 3.000 de studenți din 16 universități au fost instruiți în Azure, Office 365 sau Power Platform, iar 2.000 de studenți au obținut certificări Microsoft.

program dezvoltat în cadrul parteneriatului cu Fundația EOS România, oferă studenților abilități tehnice care le îmbunătățesc perspectivele de angajare. În 3 ani, 3.000 de studenți din 16 universități au fost instruiți în Azure, Office 365 sau Power Platform, iar 2.000 de studenți au obținut certificări Microsoft. Școală Parteneră Microsoft facilitează transformarea digitală în școli, cu ajutorul Microsoft Education Transformation Framework, un ghid adresat specialiștilor din educație. Peste 100.000 de profesori din 161 de școli au fost instruiți în Office 365, în ultimii 3 ani.

facilitează transformarea digitală în școli, cu ajutorul Microsoft Education Transformation Framework, un ghid adresat specialiștilor din educație. Peste 100.000 de profesori din 161 de școli au fost instruiți în Office 365, în ultimii 3 ani. EOS Digital Academy sprijină studenții și angajații să dezvolte competențe cheie pentru a se adapta la noua piață a muncii. Până în prezent, peste 3.000 de persoane au urmat acest program.

În această eră digitală, învățarea continuă și îmbunătățirea abilităților sunt esențiale în fiecare etapă a călătoriei în viață. Multe joburi pe care le-am putea vedea în viitor nu există încă, iar competențele de care vor avea nevoie angajații pentru a-și desfășura eficient activitatea se schimbă. Prin urmare, învățarea continuă trebuie să fie o prioritate pentru noi toți, iar cei care au un rol în acest sens - companii, organizații, sectorul public și privat - au responsabilitatea de a facilita tuturor accesul la resursele necesare pentru construirea setului potrivit de abilități, inclusiv competențele digitale.

