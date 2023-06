Articol susținut de Clinicile Dr. Holhoș Miercuri, 28 Iunie 2023, 12:41

Dr. Teodor Holhoș este unul dintre cei mai experimentați chirurgi oftalmologi din Transilvania și fondatorul rețelei de clinici care îi poartă numele, Clinicile Dr. Holhoș. Am discutat cu Dr. Holhoș despre cât de mult a evoluat tehnologia în acest domeniu, despre cât de mult contează experiența chirurgului în relație cu aparatura ultraperformantă, dar și despre de ce este obligatoriu controlul anual la medicul oftalmolog și care sunt principalele lucruri pe care le putem face pentru a ne menține sănătatea ochilor.

Dr. Teodor Holhoș Foto: Clinicile Dr. Holhoș

Cât de preocupați sunt în general românii de sănătatea ochilor?

Dr. Teodor Holhoș: Preocuparea românilor legată în general de sănătate am observat că este direct proporțională cu nivelul de trai. Încet-încet, în ultimii ani am observat o creștere a preocupării românilor pentru sănătate, în special pentru prevenție, că aici e cel mai important lucru, să venim din timp la controale chiar dacă nu ne supără nimic. Recent am avut un tânăr care avea tensiune foarte mare, nu îl durea nimic și dacă nu se prezenta la noi din întâmplare putea să își piardă vederea de tot, cu glaucom. Pentru că nu este doar glaucomul, sunt unele patologii din cauza cărora, dacă nu venim la medic preventiv, putem să ne pierdem vederea. Românii depind de situația financiară și, din păcate, în ultima perioadă s-a suprapus pandemia cu războiul, cu inflația, cu nesiguranța locurilor de muncă, cu ratele la credite crescute. Românii au început să neglijeze atât controlul medical, cât și să meargă la medic preventiv. Și tratarea unelor boli o mai amână, din păcate, și vedem o creștere a numărului de pacienți care se prezintă în stadii avansate sau în care nu mai putem să-i ajutăm.

Trebuie să efectuăm consultul oftalmologic anual, alături de analizele de sânge și celelalte investigații de rutină?

Dr. Teodor Holhoș: Este obligatoriu, nu doar indicat. Și începând de la vârste fragede, chiar de la naștere. Avem aparate care pot măsura fără picături dioptriile copiilor, ca să vedem dacă există probleme încă din fragedă pruncie. Până la 7 ani, dacă nu tratăm unele defecte de dioptrie cu ochelari, copilul poate rămâne cu „ochi leneș” (ambliopie, n.n.). În concluzie, este obligatoriu controlul anual oftalmologic, mai ales că în rețeaua noastră avem contract cu Casa de Asigurări, iar consultul de bază este absolut gratuit cu bilet de trimitere. Există o perioadă de așteptare, dar nu este exagerată – poate de o lună, o lună și ceva, dar cu bilet de trimitere absolut toți pacienții pot veni gratuit la un consult de rutină.

Care este vârsta medie la care se adresează românii medicului oftalmolog și care sunt cele mai întâlnite afecțiuni?

Dr. Teodor Holhoș: De obicei pacienții vin cam după 40 de ani, pentru că apare nevoia de ochelari pentru vederea de aproape. După 40 de ani e ceva normal – nu mai vedembine de aproape, începem să ne îndepărtăm tot mai mult pentru a vedea bine și așa își dau seama pacienții că e o problemă și vin la un consult.

O afecțiune des întâlnită, în sfera chirurgiei, este cataracta. Dacă trăim suficient, toți vom face cataractă la un moment dat. Cataracta înseamnă, practic, murdărirea cristalinului. Nu mai vedem bine, nu mai vedem clar, ci șters, în ceață. Apare de obicei cu vârsta, dar întâlnim și pacienți care au cataracte la vârste de 35-40 de ani.

Aș vrea să vorbim despre avansul tehnologiei în medicină și implicit în afecțiunile oftalmologice. La ce nivel s-a ajuns în ceea ce privește corectarea problemelor de vedere cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație?

Dr. Teodor Holhoș: Tehnologia a evoluat enorm, cot la cot cu puterea de calcul a procesoarelor. Vedem și în telefonie cât de performante au ajuns telefoanele din ziua de astăzi. Vă dați seama cât de mult se investește în aparatura laser pentru operații pe ochi. Avem acum ultima generație de aparate de chirurgie refractivă, care ne fac să scăpăm de ochelari în șapte secunde. Tehnologia a ajuns atât de precisă încât se sculptează din cornee la nivel de microni. Aparatul are o marjă de precizie de plus-minus 3,5 microni. S-a ajuns deci la o chirurgie micronică (un micron este a mia parte dintr-un milimetru), operații în care putem extrage din interiorul corneei o mică lenticulă, în funcție de dioptriile fiecărui pacient.

Știu că în Clinicile Dr. Holhoș se fac astfel de intervenții de ultimă generație cu ajutorul tehnologiei, dintre care cele două pe care la faceți dvs., SMILE Pro și Presbyond. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre aceste intervenții și care sunt rezultatele acestora.

Dr. Teodor Holhoș: Rezultatele sunt fantastice, pacienții văd a doua zi câteodată 120%. Aceste rezultate fantastice au convins trei colege, medici oftalmologi, să se opereze și să scape de ochelari, văzând cât de bine sunt pacienții noștri. Deci dacă medicii oftalmologi au fost convinși, vă dați seama că sunt rezultate extraordinare.

Eu mi-am operat soția acum mai bine de 5 ani, când nu exista SMILE Pro. Eu cred că aceste operații sunt extraordinare, iar acum avem și tehnologia ca pacientul să nu sufere atât de mult, pentru că înainte recuperarea era mai lentă. Acum avem la dispoziție această ultimă generație de aparat laser, VISUMAX 800, care realizează operațiile SMILE Pro în șapte secunde. Facem și Presbyond (intervenție pentru corectarea presbiopiei, n.n.), într-adevăr o operație extraordinară, în care se folosesc două lasere – laserul VISUMAX și laserul Excimer, pentru că practic este o operație Femto LASIK customizată. Această operație se adresează pacienților cu vârsta de peste 40 de ani. Până la 40 de ani există operația SMILE Pro de elecție.

Aș vrea să vorbim despre relația chirurgului cu laserul, pentru că am tot vorbit de tehnologii de ultimă generație și cum ajută ele medicul chirurg. Cât de importantă este experiența chirurgului cu toată tehnologia din spate, cât de important este să fie medicul foarte experimentat?

Dr. Teodor Holhoș: Este foarte important. Eu de multe ori fac comparația cu piloții de avioane moderne. Aceste avioane moderne au tot felul de sisteme de siguranță care ajută, care optimizează și fac mult mai sigură călătoria cu avionul, dar piloții trebuie să știe foarte multe lucruri, să manevreze comenzile, să interpreteze când poate un senzor nu dă informația corectă. Deci trebuie să știm foarte bine anatomia ochiului, trebuie să știm foarte bine ce facem acolo, pentru că noi operăm prin intermediul laserului, noi luăm decizia cât să mergem în profunzime, cât să fie zona optică, cum să facem incizia, cât să fie lenticulul.

Practic noi programăm în laser toate aceste lucruri, numai că nu mai facem cu mâna, dar trebuie să știm foarte bine ce face aparatul și să știm când recomandăm și când nu recomandăm intervenția. Iarăși, în operație, când se scoate acest lenticul foarte fin trebuie un pic de precizie. În continuare, fără chirurg este imposibilă această operație.

Îmi puteți da câteva exemple de operații în care s-au îmbinat cele două, experiența chirurgului, dar și tehnologia de ultimă generație care l-a asistat?

Dr. Teodor Holhoș: Avem pacienți cărora, de exemplu, le „fug” ochii, au nistagmus, trepidarea ochiului. Și la acești pacienți este foarte important ca medicul să susțină puțin mișcarea ochiului, să colaboreze cu pacientul, ca un dans între tehnologie, aparatură și ochi, pentru că omul nu-și poate controla tot timpul emoțiile și atunci medicul face coordonarea. Am avut un pacient cu nistagmus operat cu succes cu SMILE Pro; sunt cazuri deosebite în care medicul are aportul definitiv, el știe când se poate și când nu se poate și la final rezultatele vorbesc de la sine, pacientul este foarte mulțumit și atunci și chirurgul este fericit.

Cum vedeți evoluția acestei ramuri a medicinei în România, atât de sine stătătoare, cât și în comparație cu ce se întâmplă în Europa la această oră?

Dr. Teodor Holhoș: În România este aceeași evoluție ca în Europa, ca în lume. Ne bucurăm de tehnologie de ultimă generație și la noi în țară, atât pe partea de operație, cât și pe partea de diagnostic. Avem aparate foarte precise pentru ca noi să putem spune pacientului dacă se poate opera sau nu. Înainte, trebuia să facem foarte multe măsurători și să știm dacă nu este o problemă. Avem aparate care realizează o hartă precisă a ochiului, să nu fie keratoconus, că atunci nu e voie să operăm. Practic noi putem avea această tehnologie la noi ca în orice țară din Europa.

Nu mai suntem o țară în care să nu avem acces la tehnologie și asta, pentru mine personal – să-mi pot desfășura activitatea în aceleași condiții ca și colegii mei din Europa și din America – este o satisfacție profesională de nedescris.

Și tocmai pentru că vorbim de acest lucru, de faptul că realizăm intervenții chirurgicale la nivelul oricărei alte țări din Europa și vorbim de tehnologii de ultimă generație, este clar că în acest domeniu este nevoie de investiții, de viziune, de chirurgi experimentați. Ce este mai important în acest domeniu?

Dr. Teodor Holhoș: În primul rând pregătirea este constantă, continuă. De exemplu, chiar în această săptămână plec din nou la Londra pentru cursuri de perfecționare. În continuare, deși fac aceste operații SMILE Pro, mă duc să fiu la zi cu tot ceea ce apare nou, mă duc la congrese în America să văd și să aud tot ce este nou, pentru că lucrurile evoluează foarte repede și apar lucruri noi, apar tehnologii noi. Acesta e un proces continuu, nu contează doar facultatea sau rezidențiatul, ci ulterior în fiecare an trebuie să te ții la curent cu tehnologia.

Acest aparat a fost lansat anul trecut, deci a trebuit să învăț să-l folosesc de la zero. El nu exista până acum. Bineînțeles că are componente și este construit pe baza vechii generații de SMILE. Dacă știm lucrurile din trecut, putem foarte ușor să mai clădim dacă apar noutăți. Dar apar tehnologii cu care poate n-am mai lucrat niciodată. Se inventează aparate, se descoperă lucruri noi și trebuie să le înțelegem și să le învățăm de la zero. Și atunci, fără partea aceasta umană, degeaba ai aparatură. Dacă eu m-aș pune acum într-o cabină de pilot, într-un avion, n-aș înțelege nimic din butoanele acelea, chiar dacă ele m-ar putea ajuta foarte mult. Trebuie o pregătire foarte riguroasă. Deci în primul rând omul, iar apoi, bineînțeles, și aparatul.

Fără aparat, eu nu aș putea să operez. Niciun chirurg, niciun om nu poate să facă o operație la nivel de precizie de 3,5 microni.

Cum arată viitorul clinicilor Dr. Holhoș? Înțeleg că este vorba și de deschiderea în viitorul apropiat a unui spital generalist?

Dr. Teodor Holhoș: Da, foarte mulți colegi medici m-au întrebat dacă nu pot să vină să consulte alături de mine în actuala clinică. Unde suntem acum este un spațiu mic, doar pentru oftalmologie, și noi oricum voiam să ne mutăm într-un sediu mai mare, unde să putem să ne desfășurăm activitatea mult mai bine, mult mai organizat. Și atunci am mai făcut încă trei săli de operație și pentru alte specialități și alte cabinete de consult, ca să poată să fie alături de noi și alți medici pasionați, fiecare pe bucățica și pe ramura lui. Eu sunt doar oftalmolog, dar colegii din alte ramuri care doresc să vină alături de mine acum o să aibă unde să profeseze în condiții europene.

Câteva sfaturi pentru menținerea sănătății ochilor?

Dr. Teodor Holhoș: Să mergem la un control de rutină. Doar medicul oftalmolog poate să găsească probleme din timp, să vadă dacă este ceva în neregulă. Anual, măcar, trebuie făcut un consult de bază.

În rest, în general vorbind, se recomandă să nu stăm foarte mult la ultraviolete. Ultravioletele produc în timp și cataractă. Dacă stăm foarte mult afară în soare, obligatoriu trebuie să purtăm ochelari de soare. Dacă ieșim din când în când nu e o problemă. Cei care stau foarte mult la calculator, mai mult de 4 ore pe zi, trebuie să aibă un filtru pe ochelarii de protecție sau, pe ecranul calculatorului, un filtru blue protect pentru lumina albastră.

Sunt foarte multe alimente care ajută la sănătatea ochilor. Fructele de pădure, în special afinele, ajută foarte mult retina și împiedică apariția degenerescenței maculare legate de vârstă.

