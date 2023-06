ESENTIAL Marți, 27 Iunie 2023, 15:16

Începem articolul nostru de astăzi cu un scurt moment de sinceritate: oricât de mult iubești să stai în bucătărie, oricât de pasionat de gătit ești sau oricât de mult timp liber ai, adevărul este că ai vrea ca mereu să facă cineva cea mai grea parte pentru tine, ca tu să dai liber creativității. Și ne referim la pregătirea ingredientelor înainte de prepararea oricărei rețete, proces care poate fi destul de complex, mai ales pentru cine nu stă foarte bine la capitolul răbdare. Ce bine că suntem în 2023 și există atâtea tipuri de electrocasnice care să ne ajute să facem treaba în bucătărie mai repede și mai ușor.

De ce merită să investești într-un robot de bucătărie? Foto: Shutterstock

Și există un anumit electrocasnic care chiar pare că știe să le facă pe toate, de unde și-a căpătat și numele – robot de bucătărie. Este ca și când ai avea propriul ajutor de bucătar pe care să îl pui să îți toace sau să îți radă ingredientele, să stoarcă fructe sau să le facă smoothie, să toace carne și chiar să pregătească diverse aluaturi pentru pâine și prăjituri. Sună foarte bine, nu?

Sigur, sunt lucruri pe care le poți face și cu un chopper sau cu un blender vertical dar, dacă alegi să investești într-un robot de bucătărie vei avea mai multe electrocasnice în unul singur și astfel, economisești atât bani, cât și spațiu. În plus vei spăla mai puține vase, o altă sarcină din bucătărie după care nu se dă foarte multă lume în vânt.

Dacă toate argumentele astea te-au convins să investești într-un robot de bucătărie hai să vedem la ce e nevoie să fii atent, ca să te asiguri că îl alegi și pe cel mai bun pentru tine și nevoile tale de gătit. Uite câteva întrebări la care să-ți răspunzi înainte să alegi:

Ce gătești?

Frumusețea unui robot de bucătărie este că e un obiect multifuncțional, care are multe accesorii. Așa că pornește de la asta atunci când alegi unul. Îți place să-ți pregătești propria pâine? Asigură-te că are un bol și palete pentru aluat. Faci des prăjituri cu care să îți îndulcești familia și prietenii? Alege un robot care să aibă boluri, palete și mixere speciale pentru prăjituri. Dacă îți place să consumi sucuri din fructe sau smoothie-uri, asigură-te că robotul pe care ai pus ochii are accesorii potrivite pentru asta. Iar dacă îți place să gătești mâncăruri complexe, cu multe ingrediente, verifică să aibă în componență și accesorii pentru tocat pe diverse dimensiuni, de la feliat la mărunțit atât legume cât și carnea.

Cât gătești?

Nu doar accesoriile sunt importante ci și dimensiunea recipientelor cu care vine la pachet un robot de bucătărie. Dacă ai o familie numeroasă, e recomandat să alegi un robot cu recipiente încăpătoare. Asta înseamnă un bol pentru aluaturi de cel puțin un kg, un bol de bază de cel puțin 3 litri, dar și un recipient pentru blender vertical de cel puțin 1-2 litri. Astfel, te asiguri că faci treaba ușor și rapid și că nu va fi niciodată nevoia să faci lucrurile în două tranșe pentru că bolurile sunt prea mici pentru cantitatea pe care o gătești tu.

La ce nivel gătești?

Dacă vizitezi bucătăria doar așa, din când în când, când simți nevoia să te relaxezi cu o prăjitură sau o focaccia pufoasă, atunci nu e nevoie să alegi un robot din topul de gamă. E important să aibă o putere suficient de mare ca să îți satisfacă nevoile minime. Recomandarea este de cel puțin 800W.

În schimb, dacă ești un adevărat maestru la tine în bucătărie, poate chiar visezi să ajungi la un show culinar de la TV, atunci tu vei avea nevoie de un robot din zona mai profesională, peste 800W.

Și să știi că putere mică nu înseamnă neapărat și consum mic, dacă îți e teamă de factura de electricitate cumva. Gândește-te așa: un robot cu putere mai mare, va face treaba mult mai rapid. Și, în mod contra intuitiv, asta se traduce în mai puțin timp în acțiune, deci mai puțin curent electric utilizat.

Sunt importante și treptele de viteză. Cu cât e mai complex nivelul la care gătești, cu atât mai multe trepte de viteză și funcții precum puls ar trebui să aibă robotul pe care îl alegi.

Acestea au fost cam cele mai importante detalii la care să fii atent atunci când cumperi un robot de bucătărie. Există și detalii: diverse funcții de siguranță precum cea care împiedică alunecarea, cea care oprește automat robotul atunci când se încălzește prea tare sau, din contră, nu îl pornește dacă piesele nu sunt asamblate corect și chiar și huse de protecție pentru elementele ascuțite ale robotului. Dar acestea depind foarte mult de preferințele tale și, desigur, de disponibilitatea ta de buget. Noi îți recomandăm doar să abordezi căutarea cu multă răbdare și să te informezi bine înainte să investești într-un astfel de electrocasnic. Spor la cumpărături!