ESENTIAL Vineri, 23 Iunie 2023, 11:10

HotNews.ro

4

Cântăreața Xonia a fost prinsă de polițiștii rutieri, vineri dimineață, băută și sub influența drogurilor la volan, au declarat pentru HotNews.ro surse oficiale. De asemenea, Xonia nu avea dreptul să conducă în România.

Xonia pe scenă Foto: AGERPRES

Brigada Rutieră a comunicat că, „în jurul orei 04:00, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Brigada Rutieră, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au procedat la oprirea unui autovehicul condus de către o femeie, pe o stradă din sectorul 2”.

„În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că persoana care conducea autovehiculul se afla sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor interzise, dar și că nu avea dreptul de a conduce pe teritoriul României. În acest context, a fost deschis dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 336 alin.2 și art. 335 alin.2 din Codul Penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2”, se arată în comunicarea poliției.

Xonia este o cântăreață de origine română, care s-a născut în Australia. Ea s-a născut la Melbourne. Numele său real este Loredana Sachelaru, dar se promovează ca Xonia din adolescență.