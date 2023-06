ESENTIAL Joi, 22 Iunie 2023, 20:39

HotNews.ro

0

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a afirmat la Prima TV că nu crede că vom intra în acest an în Spaţiul Schengen. El a arătat că, din punct de vedere tehnic, se poate întâmpla oricând acest lucru, dar din punct de vedere politic va mai dura cel puţin până în a doua parte a anului viitor, citează News.ro.

Eugen Tomac Foto: Inquam Photos - Ilona Andrei

Eugen Tomac a fost întrebat, joi, la Prima News, dacă România ar putea intra în Spaţiul Schengen în acest an.

“Orice informaţie care vine pe acest subiect ne trezeşte un anumit optimism, însă eu sunt unul dintre oamenii politici care priveşte realist lucrurile şi pentru că simt că nu am putut face sau nu am fructificat toate oportunităţile pe care le-am avut pentru a ne atinge acest obiectiv strategic, ţinând cont de evoluţia lucrurilor din acest an, sunt extrem de reţinut în a crede că în acest an se închide acest cerc”, a afirmat Eugen Tomac.

El a explicat şi de ce crede că nu se va întâmpla acest lucru.

“În primul rând, am văzut că în timpul preşedinţiei suedeze, deşi de două ori în Consiliul JAI s-a dezbătut subiectul privind situaţia spaţiului Schengen, niciodată nu s-a pus problema extinderii lui, în condiţiile în care România şi Bulgaria sunt două state membre ale Uniunii Europene din 2007, în comparaţie cu Croaţia, care a intrat în 2013 şi a aplicat în 2021. Deci noi am intrat din 2007, am aplicat din 2008, îndeplinim criteriile din 2011 şi, iată, mai bine de 12 ani nu suntem în Spaţiul Schengen.

Evident că după şocul primit anul trecut, când din cauza blocajului generat de Austria şi în ceea ce priveşte Bulgaria, Olanda şi Austria, evident că mă aşteptam ca, cel puţin din punct de vedere al acţiunii de convingere, să fim un pic mai creativi, un pic mai insistenţi în a ne apăra cauza. Şi aici aveam două opţiuni: fie ridicam problema în Consiliul European în termenii cei mai vehemenţi ori se rezolvă această problemă.

Trebuie să ştim că suntem în situaţia aceasta discriminatorie şi atunci mergem spre Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Asta trebuia să facă statul român, pentru că avem parte de mai multe elemente de încălcare a tratatelor Uniunii Europene”, a mai afirmat europarlamentarul PMP.

Întrebat cât de mari trebuie să fie speranţele că vom intra în acest an în Spaţiul Schengen, Eugen Tomac a răspuns: “Eu sunt reţinut. Nu cred că vom intra în acest an, din păcate. Tehnic se poate oricând, în orice lună, la orice reuniune a Consiliului JAI se poate pune pe ordinea de zi această decizie, se dă un vot şi se deschid frontierele, este atât de simplu şi atât de clar.

Politic, mă tem că mai durează cel puţin până în a doua parte a anului viitor. În timpul preşedinţiei poloneze avem toate şansele ca acest subiect dureros pentru noi să se închidă, dacă nu vom avea o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene unde eu îmi pun toate speranţele”.