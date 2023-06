ESENTIAL Marți, 20 Iunie 2023, 11:04

La vârful Omu temperatura a scăzut până la 1,1 C marți dimineață, aceasta fiind una dintre cele mai scăzute înregistrate în Europa în acele ore. Și stratul de zăpadă s-a topit la cea mai înaltă stație meteo din țară. Pe 7 iunie erau 104 cm, iar o săptămână mai târziu erau 50 cm.

Peisaj la mare altitudine in Bucegi Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Cea mai scăzută temperatură măsurată în Europa în această dimineață a fost de -1,8 C, la Kanevka, în Rusia. În Norvegia au fost -0,9 C (Edgeoya), iar la cel mai înalt vârf montan din Bulgaria (Mussala, 2.925 m), minima a fost de +0,7 C, arată datele ogimet.com.

În ultima lună, la vârful Omu nu au fost mai mult de +8,6 C, iar cea mai scăzută temperatură a fost pe 22 mai (-0,2 C). În cea mai puțin răcoroasă noapte (9 iunie), minima a fost de +5,1 C.

În România vine canicula. Pe 21 iunie maximele vor ajunge la +33 C în vest și sud-vest, pe 22 iunie vor fi +33 C și în Muntenia, iar spre final de săptămână maximele vor trece de +35 C în țară.

În aceste zile mai multe regiuni de pe glob sunt afectate de caniculă: Mexic, sudul SUA, China, Coreea de Sud, Iran, Arabia Saudită, Pakistan, Algeria, Niger. În aceste locuri maximele au trecut de 45 de grade și în Orientul Mijlocul s-au apropiat de 50 C.

Până și în Islanda au fost aproape 28 de grade C acum câteva zile.