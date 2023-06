Articol susținut de SoftServe Luni, 19 Iunie 2023, 11:46

SoftServe, una dintre principalele companii IT din Europa, sărbătorește un an de activitate în România. Pe parcursul primului an, compania a angajat peste 90 de profesioniști și își propune să atingă pragul de 100 de angajați în următoarele săptămâni.

Foto: SoftServe

SoftServe a inaugurat operațiunile din România în mai 2022, ca parte a strategiei de extindere globală și intenționează să ajungă la 800 de angajați în următorii 3 ani, pe plan local.

“România a devenit rapid un pol de talente pentru industria IT, atrăgând investitori din întreaga lume. Nivelul de expertiză de pe piață este în continuă creștere, chiar și în rândul tinerilor specialiști. În primul an de activitate, am avut ca prioritate construcția unei fundații solide pentru centrul de dezvoltare SoftServe și ne dorim ca în următorul an să accelerăm ritmul de creștere”, a declarat Dan Paraschiv, Country Manager SoftServe România.

În toamna lui 2023, compania pregătește și inaugurarea primului sediu SoftServe din România, poziționat în zona de Nord a Capitalei, la Charles de Gaulle Plaza.

În primul an de activitate, SoftServe România a fost inclusă în top „10 noi companii de tehnologie care trebuie urmărite în 2023”, realizat de Hipo.ro, unul dintre cele mai mari portaluri de recrutare din România, cu 12.000 de job-uri și peste 1 milion de utilizatori înregistrați.

SoftServe pune accent pe un mediu de lucru flexibil și are o politică de lucru la distanță, adaptându-se astfel la tendinţele actuale de pe piaţa muncii. Inclusiv pachetul de beneficii oferit angajaților este unul flxibil, compania oferind o suma fixă pe care angajatul decide cum o cheltuie, având la dispoziție o gamă variată de servicii: de la tichete de masă și vacanță la abonamente la sala de sport, abonamente medicale sau, pur și simplu, carduri cadou la retaileri cunoscuți.

În ceea ce privește cultura organizațională a SoftServe, aceasta se concentrează pe echilibrul dintre muncă și viață personală, dar și pe dezvoltarea profesională a angajaților. În 2006, compania și-a lansat propriul sistem educațional, SoftServe University, cu peste 1,100 de soluții de învățare și certificări realizate intern, care le oferă angajaților competențe manageriale și de leadership, precum și abilități IT. Acestea se adaugă resurselor din Udemy, platformă la care toți angajații au acces gratuit.

Expertiza companiei este variată. SoftServe livrează soluții IT la nivel global, pentru clienți din America de Nord, Europa și Asia, și deservește industrii diverse: de la energie și petrol la industria medicală, finanțe și retail, auto sau producție. Specialiștii săi au o expertiză extinsă, de la inginerie software, Cloud și DevOps la Big Data, AI, IoT, securitate cibernetică, realitate extinsă (XR) sau robotică. În plus, compania are una dintre cele mai mari comunități Big Data și Data Science din Europa de Est, cu peste 200 de ingineri, și o echipă de cercetare și dezvoltare de deep-tech care dezvoltă soluții de ultimă generație.

SoftServe este una dintre cele mai mari companii IT din Europa Centrală și de Est, cu peste 13.000 de angajați. Înființată în 1993, la Lviv, Ucraina, s-a extins în Polonia și Bulgaria în 2014, iar în 2022 a deschis centre de dezvoltare în Mexic, Columbia, Chile și România.

Printre clienții companiei se numără giganți precum IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera și alții. SoftServe este partener Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure, dar și al altor companii de tehnologie bine cunoscute.

