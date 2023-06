Panorama.ro Duminică, 18 Iunie 2023, 08:54

„Turning the Flywheel” e o carte mică-mică, al cărei subtitlu este „De ce unele companii iau avânt, iar altele nu”. Jim Collins, unul dintre cei mai apreciați autori de strategie de business – a scris „Good to Great, Built to Last” și alte câteva cărți despre cum companiile cresc și mor –, a gândit cartea ca acompaniament pentru „Good to Great”. Dar poate fi citită la fel de bine și independent.

La birou Foto: - / PhotoAlto / Profimedia

Este descrierea unui concept inventat de Collins, care explică felul în care organizațiile construiesc și susțin un cerc virtuos care le diferențiază și le ajută să crească ani – sau chiar decenii – la rând.

Căderea organizațiilor, scrie Collins, urmează aproape întotdeauna aceeași traiectorie alcătuită din cinci stadii: aroganță născută din succes, diluare în căutarea nedisciplinată a lui „mai mult”, negarea riscului și primejdiei, căutarea disperată a salvării și capitularea în fața irelevanței și morții.