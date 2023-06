Articol susținut de Huawei România Vineri, 16 Iunie 2023, 10:40

​Vara a început și odată cu ea și perioada din an în care timpul pare că se contractă, evenimentele nu încetează să apară și frica de FOMO ne face să neglijăm adesea somnul în favoarea experiențelor pline de soare, prieteni vechi și noi și distracție. Ziua este mai lungă, răsăritul mai devreme și apusul mai târziu și e firesc să ne dorim să înghesuim cât mai multe momente frumoase în cele 24 de ore care niciodată nu par suficiente, mai ales vara! Dintre toate ființele (și gadgeturile), omul este singurul animal care își poate amâna somnul, prioritizând alte activități în fața lui. Fiecare alt animal are un timp clar limitat în care poate fi prezent până i se termină „bateriile” și are nevoie să fie „pus la încărcat”. La fel ca orice device, mai puțin noul telefon nova 11 de la HUAWEI!

nova 11/ 11 Pro Foto: Huawei Romania

"Vara este întotdeauna cea mai bună variantă a ceea ce ar putea fi." - Charles Bowden

Agenda ta plină de vara asta așteaptă să fie onorată și nimic nu poate strica mai mult spiritul de vacanță, dorința de a ajunge în cât mai multe locuri și de a avea cât mai multe experiențe decât un telefon care se descarcă în cel mai nepotrivit moment. Din fericire, HUAWEI are soluția: noul nova 11 se bucură de funcția Supercharge Turbo prin care bateria de nu mai puțin de 4500mAh reușește să completeze un ciclu complet de încărcare în doar 20 de minute cu o putere de 100W.

Indiferent dacă îți petreci timpul la plajă, faci drumeții în munți sau explorezi orașe străine, nova 11 te va însoți pe toată durata aventurilor tale, și o va face cu stil. Ai nevoie de un ghid turistic pentru a descoperi cele mai frumoase locuri în vacanță? Telefonul tău cu design inovator din piele vegană cu monogramă va fi mereu la îndemână, cu aplicații de călătorit, orientare, plată prin NFC și banking (ca Revolut, metoda preferată de plată a turiștilor datorită schimbului valutar extrem de avantajos) disponibile în AppGallery, ecosistemul HUAWEI. Vrei să faci poze și să le împărtășești instant cu prietenii tăi? Cu noul nova11 nu numai căvei avea întotdeauna bateria necesară să capturezi momentele importante, dar cu camera duală de 60MP vei realiza cele mai frumoase amintiri, gata să fie distribuite pe rețelele de socializare ca TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, aplicații ușor de găsit și de instalat în siguranță printr-un ciclu de securitate format din 4 pași, în AppGallery.

Bateria celui mai nou telefon de la HUAWEI nu este doar extrem de puternică, dar nova 11 vine la pachet și cu o inovație care te va ajuta să nu îți suprasoliciți telefonul niciodată: primul motor de răcire a unui telefon inteligent. Având în vedere temperaturile ridicate din sezon și supraîncălzirea specifică telefoanelor mobile utilizate la maximum, cu noul nova 11 vei avea o grijă în minus și te vei putea concentra pe a-ți surprinde cântărețul preferat pe scenă în toate ipostazele posibile. Iar pentru momentele extrem de necesare de pauză și de relaxare, în AppGallery găsești jocuri, aplicații de divertisment - toate vor funcționa cu viteza optimă pe ecranul curbat OLED de 120Hz.

Pe nova 11 poți instala direct din AppGallery aplicații de plăți NFC precum: icard, Curve sau Myedenred. Procesul de descărcare este unul simplu, iar utilizarea aplicațiilor se face ușor și intuitiv. Toate aplicațiile pentru plăți din AppGallery sunt verificate riguros, garantând astfel siguranța și funcționarea lor normală.

Cu ajutorul aplicațiilor băncilor pe care le vei găsi în AppGallery, poți realiza plăți și transferuri bancare, îți poți gestiona ușor creditele, poți deschide noi conturi curente, conturi de economii sau depozite la termen, totul rapid și simplu direct din telefonul tău HUAWEI. Unele aplicații bancare oferă și posibilitatea de a primi cashback la diverse achiziții online, astfel că după instalarea simplă din AppGallery, poți folosi aplicațiile bancare ușor, ca pe orice alt smartphone. Dacă ești fan shopping, poți descărca în telefonul tău nova 11 aplicații precum Shein, Aboutyou, Profi, Carrefour sau Auchan. Primele două sunt perfecte pentru achiziția de haine, încălțăminte, accesorii și diverse alte obiecte pentru uz personal sau pentru acasă, fie că ești în căutare de prețuri bune sau dacă îți dorești diverse branduri. Aplicațiile supermarketurilor din AppGallery te ajută să comanzi online tot ce ai nevoie, fără să mai treci pe la magazin, sau îți poți salva cardul de fidelitate în aplicație și îl scanezi direct de pe telefonul nova 11 ori de câte ori ești la casă pentru plată.

Păstrează vitaminele pentru tine și precomandă-ți acum noul nova 11 de pe HUAWEI Store, rezistent atât la căzături (datorită miliardelor de nanocristale de sticlă de Kunlun din display), cât și la FOMO și nu rata niciun moment din vara asta! Intră în sezonul estival cu bateriile încărcate la maximum!

