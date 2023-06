Articol susținut de NUPO Miercuri, 14 Iunie 2023, 19:07

​Diabetul este în general o boală cronică care afectează milioane de oameni din întreaga lume. Cazurile necontrolate pot duce la pierderea vederii, probleme cardiovasculare, insuficienţă renală, precum şi alte afecţiuni grave. Prin urmare, prevenirea diabetului este un pas extrem de important.

Dieta NUPO Foto: NUPO

A face schimbări în stilul de viaţă vă poate ajuta să evitaţi complicaţiile grave de sănătate cauzate de diabetul tip 2, cea mai frecventă formă a bolii. Prevenirea este deosebit de importantă dacă în prezent aveţi un risc crescut de diabet de tip 2 din cauza excesului de greutate sau a obezităţii, a colesterolului ridicat sau a unui istoric familial.

Dacă aţi fost diagnosticat cu prediabet (glicemie crescută care nu atinge pragul diagnosticului de diabet zaharat), modificările stilului de viaţă pot preveni sau întarzia debutul bolii.

Există o mulţime de măsuri simple pe care le puteţi adopta pentru a reduce riscul de diabet. Şi cum niciodată nu este prea târziu pentru a începe, iată cele mai simple 6 sfaturi despre cum puteţi preveni diabetul.

Pierderea în greutate

Pierderea în greutate reduce riscul apariţiei diabetului. Asociaţia Americană de Diabet recomandă ca persoanele cu prediabet să piardă cu cel putin 7% până la 10% din greutatea corporală pentru a preveni progresia bolii. Participanţii la un studiu amplu şi-au redus riscul de a dezvolta diabet cu aproape 60% după ce au pierdut aproximativ 7% din greutatea corporală cu dietă şi exerciţii.

Excesul de greutate, în special în zona abdominală, poate creşte probabilitatea de a dezvolta diabet. Potrivit unui studiu, excesul de grăsime viscerală creşte inflamaţia şi rezistenţa la insulină, ceea ce creşte considerabil şansele de diabet. Un alt studiu a constatat că intervenţiile pentru scăderea riscului de diabet ar trebui să vizeze în primul rând reducerea greutăţii.

Stabiliţi un obiectiv de pierdere în greutate bazat pe greutatea corporală actuală. Discutaţi cu specialiştii despre obiectivele şi aşteptările rezonabile pe termen scurt, cum ar fi pierderea de 1 până la 2 kilograme pe săptămână.

Urmaţi o dietă cu conţinut scăzut de calorii

Pentru a putea pierde în greutate cu uşurinţă trebuie să optaţi pe o dietă sigură şi eficientă, cum ar fi o dietă săracă în calorii. Cea mai sigură şi versatilă dietă VLCD ( very low calorie diet) este Nupo. Un tip de dietă care a deschis calea pentru regimurile de slăbire, făcându-le mai sănătoase pentru organism, cu produse care conţin toate vitaminele, mineralele, proteinele şi fibrele esenţiale - o compoziţie completă care elimină kilogramele în plus, oferind în acelaşi timp toata nutriţia de care are nevoie organismul. Dieta de slăbit Nupo cu peste 35 de studii ştiintifice (cele mai multe din lume) şi peste 41 de ani de experienţă, este alternativa sigură şi sănătoasă la dietele deja existente şi oferă produse dietetice pentru cei care doresc să urmeze o dietă de slăbit şi să menţină o greutate stabilă.

Dieta NUPO are numeroase beneficii asupra sănătăţii: Reduce şi normalizează hipertensiunea arterială şi hipertensiunea pulmonară; Normalizează glicemia în diabetul zaharat de tip 2; Scade concentraţia acizilor graşi din sânge (ex. trigliceride) şi normalizează nivelul colesterolului; Scade riscul de boli cardiovasculare; Scade riscul complicaţiilor diabetului zaharat; Scade riscul de cancer de colon şi de sân; Reduce episoadele de apnee în somn (sforaitul); Ameliorează afecţiunile osteo-articulare; Normalizează oxigenarea sângelui.

Renuntaţi la fumat

Potrivit unui studiu, fumatul contribuie sau provoacă multe probleme grave de sănătate, cum ar fi bolile cardiovasculare, cancerele şi emfizemul plămânului, prostatei, sânilor şi tractului digestiv. Un alt studiu a mai arătat ca fumatul activ este legat de o şansă crescută de diabet de tip 2. Fumatul este strâns asociat cu riscul de diabet, în special la persoanele care fumează extrem de mult. Astfel, renunţarea la fumat poate ajuta în timp la scăderea acestui risc.

Activitate fizica regulată

Activitatea fizică obişnuită are multe beneficii. Exerciţile fizice vă pot ajuta să slăbiţi, să scădeţi glicemia, să creşteţi sensibilitatea la insulină (ceea ce vă ajută să vă menţineţi glicemia în limite normale).

Pentru a pierde în greutate sau pentru a menţine o greutate sănătoasă, puteţi opta pentru:

Exerciţii aerobice – 30 de minute pe zi de exerciţii aerobice moderate ( mers pe jos, înot, mers pe bicicletă sau alergat). Pe săptamană ar trebui să aveţi un total de cel puţin 150 de minute de exerciţii fizice.

Exerciţii de rezistenţă – Ar trebui efectuate de cel puţin 2, 3 ori pe săptamană. Acestea vă ajută să fiţi în formă atât din punct de vedere fizic, cât şi psihic, vă ajută să vă menţineţi echilibrul şi capacitatea de a avea o viaţă activă.

Inactivitate limitată- Întreruperea perioadelor lungi de inactivitate, cum ar fi şedintele prelungite, pot ajuta la controlul nivelului de zahăr din sânge. Luaţi-vă câteva minute de pauză, măcar 10 minute la fiecare oră, staţi în picioare, plimbaţi-vă sau dacă puteţi, faceţi o activitate uşoară.

Optimizaţi nivelul de vitamina D

Studiile au arătat administrarea suplimentară de vitamina D a fost strâns legată de reducerea şanselor de diabet de tip 1. Un alt studiu a mai arătat că persoanele care nu au luat suficientă vitamina D au o şansă mai mare de a face toate tipurile de diabet. Alimentele bogate în vitamina D includ uleiul de ficat de cod şi peştele gras. În plus, expunerea la soare poate creşte şi nivelul de vitamina D din sânge. La unele persoane, administrarea a 2.000 până la 4.000 UI de vitamina D în fiecare zi poate fi necesară pentru a menţine şi atinge niveluri optime. Prin urmare, suplimentele de vitamina D sau consumul de alimente bogate în vitamina D pot ajuta la optimizarea nivelului de vitamina D din sânge, reducand astfel riscul de diabet.

Reduceţi consumul de carbohidraţi rafinaţi si zahăr

Potrivit numeroaselor studii, a existat o legătura între riscul de diabet şi consumul frecvent de carbohidraţi rafinaţi sau zahăr. Consumul de alimente bogate în zahăr şi carbohidraţi rafinaţi creşte nivelul insulinei şi al zahărului din sange, ceea ce în timp poate cauza diabet. Astfel, evitarea acestor alimente poate ajuta la reducerea riscului de diabet.

Dacă vă doriţi să ajungeţi la un număr de kilograme optim care să nu vă pună în pericol starea de sănătate, optaţi pentru o dietă atent studiată ştiintific. Cercetările despre beneficiile acesteia pe termen lung, mai ales în prevenirea diabetului sunt dovedite în timp. Scopul principal ar trebui să fie acela de a slăbi şi apoi de a menţine o greutate sănătoasă. Prin urmare, deciziile alimentare sănătoase trebuie sa includă o strategie pe care să o puteţi menţine ca un obicei pe tot parcursul vieţii. Luarea unor decizii sănătoase poate fi benefică în timp.

