Microsoft România și compania Arggo, specializată atât în crearea și implementarea soluțiilor software de business, cât și în furnizarea de servicii de consultanță, organizează evenimentul fizic „Eficientizarea operațiunilor financiare cu D365 Finance”, joi 29 iunie 2023, ora 9:30 la sediul Microsoft din Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6P, Clădirea Campus, etaj 5. Pentru a afla mai multe detalii despre agendă, dar și pentru a vă asigura un loc în cadrul evenimentului, vă invităm să completați formularul de înregistrare accesând acest link.

Eficientizarea operațiunilor financiare cu D365 Finance Foto: Arggo

Evenimentul se adresează companiilor mari și liderilor din mediul de afaceri care doresc să învețe cum pot îmbunătăți performanța și eficiența afacerii lor cu ajutorul tehnologiilor avansate. Una dintre aceste soluții este Dynamics 365 Finance care ajută la economisirea timpului, facilitează colaborarea între companii sau organizații și permite luarea de decizii mai rapide și mai informate.

Speakerii invitați la acest eveniment sunt: Daniel Rusen, Director of Marketing and Operations @Microsoft România, Ovidiu Pismac, Account Technology Strategist @Microsoft România, Alex Adam, Business Applications GTM Manager @Microsoft România, Robert Ion, IT Director @Baumit, Marius Totolici, Enterprise Solutions Manager @Arggo, Alexandru Tănasă, Digital Business Advisor @Arggo și Cătălin Florescu, Cloud Solutions Manager @Arggo.

Temele principale de discuție vor fi:

Cum să îmbunătățiți afacerile cu ajutorul inteligenței artificiale?

Care sunt funcționalitățile și accesibilitatea soluției Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations?

Cum puteți gestiona cu ușurință și precizie operațiunile financiare?

Ce provocări puteți întâmpina la implementarea unui sistem Enterprise Resource Planning (ERP) și care sunt beneficiile?

Cum ajută o soluție cloud să vă protejați datele?

În cadrul evenimentului aveți posibilitatea de a face networking cu lideri din mediul de afaceri și experți din industrie, dar și ocazia de a explora noi oportunități de colaborare.

Nu ratați această ocazie de a descoperi cum vă puteți simplifica fluxurile de lucru financiare, îmbunătăți procesele de luare a deciziilor și optimiza performanța financiară! Pentru înscrierea și participarea la evenimentul din data de 29 iunie, ora 9.00 puteți accesa acest link.

