Mulți manageri cu experiență își pun întrebarea dacă ar putea să conducă propria afacere la un moment dat în carieră. Însă tranziția de la mediul corporatist la antreprenoriat nu este un proces ușor, ci presupune mult curaj de a te reinventa profesional, de a-ți depăși limitele și capacitatea de a face față necunoscutului. În unele situații, un program de EMBA poate fi un accelerator de carieră, oferindu-le managerilor încrederea că pot ieși din zona de confort și reuși în antreprenoriat.

Bogdan Mitulescu, antreprenor din București Foto: WU Executive Academy

Aceasta este și povestea lui Bogdan Mitulescu, un antreprenor din București, care după 16 ani de carieră în mediul corporatist a mizat pe un business de familie în domeniul educației. Împreună cu soția sa, a înființat grădinițele Beautiful Minds în zona de nord a capitalei.

„Eu am lucrat în mediul corporatist timp de 16 ani, până în 2022. În 2017 am ajutat-o pe soția mea să deschidă grădinița Beautiful Minds, care în acest moment are 2 locații în zona de nord a Bucureștiului. Practic, din 2017 am gestionat în paralel part-time dezvoltarea business-ului propriu. Din 2022 am plecat din mediul corporatist și m-am dedicat în întregime business-ului propriu, pe care vrem să-l dezvoltăm și diversificăm”, povestește Bogdan.

A făcut pasul spre a fi antreprenor „cu acte în regulă” în 2021, în perioada în care era student în cadrul programului de Executive MBA oferit de WU Executive Academy în București. Experiența de EMBA a fost o contribuție semnificativă la această hotărâre, explică Bogdan – „Decizia de a ieși din mediul corporatist spre zona antreprenoriatului a fost luată și cu ajutorul programului de EMBA, care mi-a dat foarte multă încredere că pot face și alte lucruri. Cunoștințele dobândite în corporație m-au ajutat, desigur, însă viziunea completă asupra unui business o poți avea doar dacă te confrunți cu toate situațiile din toate departamentele. Iar mie EMBA-ul mi-a oferit acest lucru.”

Au fost mai mulți factori care l-au determinat să aleagă programul WU Executive MBA Bucharest, de la tripla acreditare internațională a programului (EQUIS, AMBA şi AACSB), calitatea profesorilor implicați, la diversitatea mixului de industrii din care provin studenții. Un alt avantaj important a fost durata relativ scurtă a programului, de numai 16 luni.

Una dintre cele mai valoroase lecții învățate în cadrul programului de EMBA a fost importanța networking-ului și a comunicării corecte și sincere între oameni – „De-a lungul celor 16 luni, am legat relații de prietenie cu foarte mulți colegi, lucru care m-a ajutat atât în îndeplinirea sarcinilor și temelor de grup, cât și în business, pentru alegerea unor anumitori colaboratori recomandați de colegi, spre exemplu”, mărturisește antreprenorul.

De asemenea, o altă lecție importantă a fost că în acest mediu dinamic este esențial să ne dezvoltăm, să investim în noi ca indivizi, să ascultăm ce spun ceilalți și să fim din ce în ce mai adaptabili în companiile în care lucrăm.

În ceea ce privește provocările întâmpinate, cea mai mare a fost gestionarea timpului alocat pentru cursuri și proiecte. Totuși, partea pozitivă este că această experiență l-a învățat să fie mai eficient și să reducă semnificativ timpii morți. Concluzia sa este că dacă îți organizezi bine timpul și îl folosești inteligent, poți găsi suficient timp pentru a urma un program de EMBA.

Cu toate că s-a dedicat 100% antreprenoriatului de o perioadă relativ scurtă, experiența de până acum l-a învățat pe Bogdan Mitulescu multe despre ce implică să reușești ca antreprenor -

„În primul rând, trebuie să ai energia să împingi lucrurile să funcționeze în fiecare zi. Nu mai este un șef care să te organizeze sau să îți traseze drumul până la îndeplinirea obiectivelor. În al doilea rând, ca antreprenor, ești responsabil pentru bunul mers al lucrurilor, găsirea resurselor (financiare, umane etc.), stabilirea și prioritizarea obiectivelor, în contextul în care nu mai este aceeași rutină și organizare ca în corporație. În al treilea rând, trebuie să fii capabil să iei decizii rapide, lucru care este mai greu din poziția de antreprenor, pentru că simți mult mai direct atât oportunitățile, cât și pierderile care se pot realiza prin acțiunile tale. Nu în ultimul rând, trebuie să fii foarte creativ, deschis la lucruri noi și, în general, foarte flexibil și pregătit pentru schimbare.”

Deși nu este ușor ca o persoană să dețină toate aceste calități, vestea bună este că cea mai mare parte a lor se pot învăța în timpul experienței antreprenoriale, iar potențialul este uriaș atât timp cât ești pregătit să faci toate aceste eforturi.

În opinia antreprenorului, din curricula programelor de EMBA, pe lângă partea de strategie și leadership, nu ar trebui să lipsească module care să abordeze teme ce țin de inovație, managementul schimbării și noile tehnologii, adaptate la noul context economic post-pandemic – „Într-adevăr, trăim într-un nou context economic, accelerat exponențial și de evoluția digitală. Acest lucru este vizibil pentru toată lumea deja, iar comportamentele consumatorilor sunt în continuă schimbare. La fel și angajații, care trăiesc o nouă realitate și au alte așteptări de la job-uri. Toate acestea fac ca acum sau în viitorul apropiat orice afacere să fie în schimbare și depinde de acționar sau de echipa de management cum interpretează aceste schimbări și ce decizii iau.”

Managerii și antreprenorii care doresc să urmeze programul WU Executive MBA Bucharest pot aplica pentru bursele de studiu în valoare totală de 200.000 de euro, valabile până la data de 30 iunie. Programul va începe în luna noiembrie și se adresează managerilor cu o experiență de minimum cinci ani. Acesta include 14 module, desfășurate pe parcursul a 16 luni, în regim part-time, ceea ce oferă cursanților posibilitatea de a-și continua activitatea profesională pe durata studiilor.

