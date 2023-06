ESENTIAL Duminică, 11 Iunie 2023, 15:31

Angajaţii din învăţământul preuniversitar şi universitar vor beneficia de o primă de carieră didactică de 1.500 de lei, care va fi acordată în octombrie 2023 şi va putea fi utilizată în anul şcolar 2023 -2024, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă pus în dezbatere publică, după consultărilor dintre Guvern şi sindicatele din Educaţie.

Sală de clasă Foto: © Chokniti | Dreamstime.com

Conform proiectului publicat duminică, beneficiază de prima de carieră didactică, cadrele didactice, didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar de stat, aflate în activitate în anul şcolar 2022-2023, precum şi cadrele didactice din sistemul de învăţământ universitar de stat care deţin gradul didactic de conferenţiar, şef de lucrări/lector şi asistent universitar precum şi pentru personalul didactic auxiliar, din sistemul de învăţământ universitar, aflat în activitate în anul universitar 2022-2023, notează news.ro.

Aceste prime sunt suportate din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Educaţie şi Ocupare 2021-2027, „cu respectarea regulilor de eligibilitate aplicabile şi în limita sumelor alocate cu această destinaţie”.

Primele de carieră didactică „se acordă sub forma unui măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic pentru participare la cursuri de pregătire profesională indiferent de natura acestora, costuri specifice pentru echipamente IT şi alte echipamente didactice de tehnologia informaţiei asimilate, cărţi de specialitate precum şi alte categorii de cheltuieli necesare inclusiv acoperirea unor nevoi personale”, mai prevede proiectul de OUG. Conform acestuia prima de carieră didactică are o valoare nominală de 1.500 lei net şi este venit neimpozabil.

„Prima de carieră didactică se acordă într-o singură tranşă, respectiv în luna octombrie 2023 şi va putea fi utilizată în anul şcolar 2023 -2024. Prima de carieră didactică se acordă şi pentru următorii ani şcolari/universitari, respectiv în perioada anilor şcolari/universitari 2023/2024 până în anul şcolar/universitar 2026/2027 pentru a susţine cariera didactică a personalului didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat în conformitate cu obiectivele Programului Educaţie şi Ocupare 2021-2027 şi în limita fondurilor disponibile existente cu această destinaţie”, mai prevede proiectul de OUG.

În ceea ce priveşte bonusul acordat personalului nedidactic, acesta este denumit „primă de carieră profesională” şi se acordă „sub formă de cursuri de pregătire profesională precum şi de alte categorii de cheltuieli necesare desfăşurate în sprijinul activităţii educaţionale pentru a susţine activitatea didactică atât din sistemul de învăţământ universitar cât şi din sistemul de învăţământ preuniversitar în limita unui plafon anual de 500 lei/an şcolar”. Fondurile sunt suportate din Programul Educaţie şi Ocupare, perioada de programare 2021-2027, „în limita bugetului disponibil pentru această categorie de măsură şi în conformitate cu regulile de eligibilitate ale programului operaţional”.

Ministerul Educaţiei va stabili tipologia şi necesarul de cursuri de pregătire profesională pentru personalul nedidactic pentru fiecare an şcolar/universitar pe care îl va comunica Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene precum şi alte categorii de cheltuieli care sunt necesare pentru a susţine activitatea didactică, inclusiv kit-uri de pregătire profesională, mai prevede proiectul de act normativ.

Listele cu beneficiarii finali vor fi întocmite de inspectoratele şcolare, în baza datelor furnizate de unităţile didactice. Măsurile de susţinere a activităţii didactice se vor emite pe suport electronic, vor fi distribuite prin Poşta Română, care le va distribui la adresa de domiciliu/reşedinţă sau la adresa unităţii de învăţământ în funcţie de opţiunea exprimată de beneficiarul final.

Proiectul de act normativ stipulează de asemenea că reprezintă contravenţii utilizarea suportului electronic a măsurii de susţinere a activităţii didactice în alt scop decât cel prevăzut de lege, solicitarea şi/sau furnizarea de numerar în schimbul măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic sau pentru fracţiuni din acestea precum şi comercializarea suportului electronic a măsurii de susţinere a activităţii didactice contra unei fracţiuni de preţ sau a altor bunuri/servicii decât cele stabilite prin ordonanţa de urgenţă.

Perioada de consultare publică pentru acest proiect de act normativ este de 10 zile şi poate fi consultat pe site-ul Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. (sursă foto DreamStime)