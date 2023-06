Articol susținut de FDSC Joi, 08 Iunie 2023, 11:23

Smile Media

0

Kaufland România și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) anunță lansarea celui de-al doilea apel de proiecte din acest an din cadrul programului În Stare de Bine, destinat organizațiilor neguvernamentale care desfășoară inițiative în sprijinul comunităților și grupurilor vulnerabile din România în trei domenii prioritare de intervenție: cultură, sport și viață sănătoasă.

Outventure - Dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă Foto: FDSC

Bugetul disponibil este de peste 350.000 de euro

Kaufland România și FDSC lansează al doilea apel de proiecte din programul În Stare de Bine, destinat ONG-urilor din România

Valoarea finanțărilor se situează între 10.000 și 60.000 de euro per proiect, bugetul total disponibil fiind de peste 350.000 de euro

Propunerile de proiecte pot fi depuse de către ONG-urile interesate pe platforma instaredebine.ro, în perioada 28 iunie 2023 – 30 iunie 2023

La primul apel de proiecte din acest an au primit finanțare 12 organizații neguvernamentale

Acest al doilea apel din acest an urmează celui lansat în luna martie și dispune de un buget total de peste 350.000 de euro, care va fi distribuit către ONG-urile câștigătoare sub formă de granturi nerambursabile pentru finanțarea proiectelor propuse. Proiectele pot primi finanțări cuprinse între 10.000 și 60.000 de euro per proiect. În acest an, valoarea maximă a granturilor a fost majorată de către finanțator, Kaufland România, cu 10.000 de euro față de ediția din 2022 a programului. Astfel, bugetul total al programului a urcat în 2023 la 1,2 milioane de euro.

La fel ca la precedentele apeluri, selecția proiectelor câștigătoare va fi realizată în două etape: o preselecție pe baza dosarului de proiect depus de organizațiile candidate, urmată de o sesiune de evaluare la care vor fi invitate ONG-urile incluse pe lista scurtă, care își vor prezenta inițiativele în fața unui juriu format din membrii comitetului CSR Kaufland România și reprezentanți ai FDSC.

Intersecționalitatea, o prioritate pentru 2023 a programului În Stare de Bine

„În acest an acordăm o atenție specială acelor inițiative care integrează intersecționalitatea ca o componentă esențială a propunerii de proiect”, spune Katharina Scheidereiter, CSR Manager pentru Kaufland România și Moldova. „O parte dintre organizațiile care au obținut finanțare la primul nostru apel de proiecte derulează deja de mulți ani asemenea inițiative. Un astfel de exemplu este Fundația Tranzit, care lucrează cu copiii și tinerii din comunitatea din Pata Rât, acolo unde există un context social foarte complicat: o situație materială general precară și care se transmite de la o generație la alta, discriminare etnică, acces limitat la servicii educaționale, sociale și de sănătate, mobilitate socială redusă etc. Acești factori multipli care se intersectează necesită intervenții adaptate, ce abordează problematici care sunt specifice acestor grupuri, respectiv comunități. Fiecare astfel de subgrup (romi săraci, romi cu dizabilități, minori – și în special fete – în situații de risc de trafic etc.) are nevoie de intervenții gândite pentru problemele lor specifice.

Ne bucurăm că suntem printre primii finanțatori privați ai sectorului neguvernamental din România care pun în lumină intersecționalitatea ca instrument și concept de lucru în sprijinirea grupurilor și comunităților vulnerabile din țara noastră.”

Propunerile de proiecte pentru apelul 2/2023 pot fi depuse de către ONG-urile interesate pe platforma instaredebine.ro, în perioada 28 iunie 2023 (ora 9:00) – 30 iunie 2023 (ora 16:00). Informații detaliate despre tipul proiectelor eligibile, criteriile de acordare a finanțărilor, Ghidul Solicitantului și toate documentele necesare sunt disponibile pe același site.

Organizațiile și proiectele câștigătoare la primul apel de proiecte din 2023

La apelul 1/2023, lansat în luna martie, au fost acceptate pentru finanțare 12 organizații, ale căror proiecte abordează un spectru larg de problematici și categorii de beneficiari – persoane fără adăpost, victime minore ale traficului de persoane, tineri LGBTQIA+, copii cu boli oncologice, supraviețuitoare ale violenței domestice, copii cu dizabilități (sindrom Down sau autism), copii și tineri din comunități marginalizate (Castelu, Pata Rât, Ponorâta), persoane din fostele comunități miniere care se confruntă cu efectele dezindustrializării etc. Lista câștigătorilor poate fi consultată aici.

Despre programul În Stare de Bine

Programul de granturi pentru ONG-uri În Stare de Bine este destinat organizațiilor neguvernamentale și este finanțat integral de Kaufland România, cu un buget care se ridică în acest an la 1,2 milioane de euro. Obiectivul său principal este reducerea inegalităților sociale prin intermediul activităților culturale, sportive și de viață sănătoasă derulate pentru grupuri sau comunități vulnerabile, precum și susținerea inițiativelor ce vizează dezvoltarea organizațională a sectorului neguvernamental din România.

Acest program este implementat de FDSC și se derulează în fiecare an prin două sau trei apeluri de proiecte, în funcție de nevoile identificate. La ediția din acest an, programul va avea trei apeluri de proiecte.

Articol susținut de FDSC